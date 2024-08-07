Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное преследование.

"Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ.

"Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", - сказал он РИА Новости.

Я бы еще предложил репрессировать "бздунов", которые специально заходят в автобусы и портят воздух, создавая этим самым соответствующую атмосферу.

И "ссыкунов", которые нарочно гадят в подъездах и лифтах, дискредитируя этим власти, якобы не способные навести чистоту и порядок.

А.Б.