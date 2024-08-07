Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Ждунов" к ответу!

Опубликовано 07.08.2024 в разделе комментариев 1

война крым безумие
"Ждунов" к ответу!

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное преследование.

"Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ.

"Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", - сказал он РИА Новости.

Я бы еще предложил репрессировать "бздунов", которые специально заходят в автобусы и портят воздух, создавая этим самым соответствующую атмосферу.

И "ссыкунов", которые нарочно гадят в подъездах и лифтах, дискредитируя этим власти, якобы не способные навести чистоту и порядок.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Больше всего не люблю опоздунов
Кущ добавляет написал 07.08.2024 12:00
Это люди, которые тратят мое время. А это уже прямой ущерб. Я не Вечный Жид. И еще есть пиздуны. Ну вы поняли про кого )))
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
Запретить Олимпиаду как языческое бесование!
28.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленский разрешил НАТО присутствовать в Черном море (1)
"Ждунов" к ответу! (1)
Журналистам инкриминируют госизмену (1)
Украина вторглась в Курскую область (7)
Гребаный бордюринг (1)
Запад не готов тратить деньги на восстановление Украины (5)
В Подмосковье изменятся планы перевода земельных участков (3)
"Патриоты" проворовались (9)
Зеленский заговорил о мире, но как-то не спеша... (21)
Почему можно уничтожать Белгород? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Саудиты не смогут защитить замороженные активы России, но притормозят Запад
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это прорыв регулярных войсковых формирований
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Журналистам инкриминируют госизмену
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украина вторглась в Курскую область
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зеленский разрешил НАТО присутствовать в Черном море
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss