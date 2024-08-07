Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море.

Действительно странный указ, на фоне того, что корабли НАТО присуствуют в Черном море со дня основания альянса, в лице турецкого флота.

Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

"Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов.

Ну да, кроме Турции тепеперь членами НАТО являются Болгария и Румыния. Все их корабли - это корабли НАТО.

А вот присутствие НАТО в Азовском море не приветствуется.

А.Б.