Зеленский разрешил НАТО присутствовать в Черном море

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море.
Действительно странный указ, на фоне того, что корабли НАТО присуствуют в Черном море со дня основания альянса, в лице турецкого флота.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
"Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов.
Ну да, кроме Турции тепеперь членами НАТО являются Болгария и Румыния. Все их корабли - это корабли НАТО.
А вот присутствие НАТО в Азовском море не приветствуется.
А.Б.
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Кущ географ написал 07.08.2024 12:06