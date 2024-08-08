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Московский листок

В Китае открылся безлюдный завод, как жить будем?

Опубликовано 08.08.2024 автором Сергей Бойцов в разделе комментариев 2

В Китае открылся безлюдный завод, как жить будем?

В средствах массовой информации появилось сообщение, что компания Xiaomi открыла завод по производству смартфонов, который функционирует без какого-либо участия человека.

 

"Умный" завод будет работать 24 часа в сутки и выпускать по смартфону в секунду - 86 400 шт в сутки.

 

В связи с этим, мне хотелось бы задать господам капиталистам вопрос, впервые поставленный Карлом Марксом.

 

Когда все будут делать машины, то люди станут безработными.

Следовательно, у них не будет денег, чтобы покупать товары, произведенные машинами.

 

Как жить будем?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Жить будем как при коммунизьме
Кущ капитаоист написал 08.08.2024 11:49
А вот что по-настоящему волнует леваков, так это то, что роботу идеями М-Л голову не засрешь, а если засрешь, то будет революция машин. Кстате и взятки чиновникам роботы давать не умеют.
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раб Божий Сорин И.Л.-
перебирай переживай перетруждай написал 08.08.2024 10:34
Люди нужны для колоний на Луне и Марсе, поголодают и полетят.
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