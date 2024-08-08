В Китае открылся безлюдный завод, как жить будем?

В средствах массовой информации появилось сообщение, что компания Xiaomi открыла завод по производству смартфонов, который функционирует без какого-либо участия человека.

"Умный" завод будет работать 24 часа в сутки и выпускать по смартфону в секунду - 86 400 шт в сутки.

В связи с этим, мне хотелось бы задать господам капиталистам вопрос, впервые поставленный Карлом Марксом.

Когда все будут делать машины, то люди станут безработными.

Следовательно, у них не будет денег, чтобы покупать товары, произведенные машинами.

Как жить будем?