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Московский листок

Только не добавляйте в ситуацию собственного идиотизма

Опубликовано 08.08.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Только не добавляйте в ситуацию собственного идиотизма

По прежнему главная тема - это прорыв ВСУ в Курской области. Я принципиально не комментирую военные действия - говорить об этом свободно я не могу по известным причинам, а по-другому не хочу.

Но есть внешнеполитические последствия этого прорыва - Джон Кирби заявил, что Вашингтон срочно запросил у Киева сведения об использовании во время прорыва американского оружия.

Понятно, что в США прекрасно обо всем известно, но важно было сделать вид, что все произошло совершенно неожиданно для Америки.

Неожиданно это все было для российской стороны, и вот эта неожиданность удручает.

Появившийся на людях НГШ Герасимов сообщил о 315 погибших со стороны ВСУ. Видимо, должно было сложиться впечатление, что где-то на той стороне сидит Штирлиц, считает потери противника и передает их в Генштаб. Но не сложилось...

Что ж он не предупредил заранее о прорыве, раз уж все равно наблюдает?

Ничего не известно и о судьбе спецназа "Ахмат", который, как ранее сообщалось, прикрывает границу... Наверно, где-то в другом районе прикрывает.

Логика командования ВСУ понятна. Не выдерживая позиционной войны просто по ресурсам, решили перевести характер военных действий в более динамичный вариант маневренной войны, с неожиданными прорывами, рейдами и прочим из арсенала военачальников. То есть теперь уже ВСУ решило использовать стратегию ВС РФ в начале СВО.

Но чисто военный результат пока скромный - продвинулись на два десятка километров и встали под угрозой оперативного окружения. Разгромили несколько сел и деревень, убили пятерых мирных жителей и около тридцати ранили.

Результат политический оказался куда хуже. Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. То есть из агрессора Россия переходит если не в положение жертвы агрессии, то в состояние равно виноватых участников конфликта.

В рамках неизбежного мирного соглашения позиции Москвы усиливаются. Наверно, в Киеве хотели чего-то другого... А получили втык за самодеятельность.

Если бы меня спросили, что делать, то я бы посоветовал: не делайте ничего! Все ошибки Киев сделает за вас. Только не добавляйте в ситуацию собственного идиотизма.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Большего идиотизма, чем нападение на Украину придумать трудно
Кущ добавляет написал 08.08.2024 11:42
Так шта ждем новых гениальных решений величайшего геостратега современности. Дальше только ядерка. Готовьтесь на конец октября.
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раб Божий Сорин И.Л.-
перебирай переживай перетруждай написал 08.08.2024 10:33
Сырский это не Залужный, и армия Украина не партизаны уже, через недельку другую армия Украины совершит прорыв, Курская атомная перейдет под контроль ВСУ, а дальше Россия начнет отвоевывать территорию Курской области снося все в ноль?
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