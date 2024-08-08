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Московский листок

Экс-губернатор Белых стал замдиректора кондитерской фабрики

Опубликовано 08.08.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Экс-губернатор Белых стал замдиректора кондитерской фабрики

Прекрасный пример трудоустройства отбывших срок наказания заключенных.

Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам. Чем же еще заняться бывшему чиновнику, отсидевшему 8 лет за взятки?

Фабрика крупная, работает с 19 века, была третьей по объемам производства в Российской империи. И сейчас 5 производственных линий обеспечивали поставки продукции в 86 регионов РФ и 18 стран мира, включая страны СНГ, Евросоюза, Китай, Северную Америку.

Основными акционерами фабрики с практически равными долями являются Борис Швайцер (он возглавляет фабрику с 2003 года), Александр Яцков (экс-заместитель председателя правления банка «Урал ФД») и ООО «Бизнес-Контакт» (более 96% принадлежит кипрской компании Ornameda Limited). В начале 2010-х «Ъ» связывал это ООО с Никитой Белых.

Круг замкнулся. Теперь осталось пройти путь Порошенко, который тоже стал президентом с кондитерской фабрики.

 А.Б.



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