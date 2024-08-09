Бегающие миллионы по закрытым счетам

Когда в предСВОшное и СВОшное время останавливают оборонные заводы

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Когда, опять же, из-за желания провести застройку уничтожают уникальную структуру по подготовке будущих моряков (КЮМ) https://dzen.ru/a/ZnMMJKN_lEeJKvp4...

Когда куда-то уходят деньги, жизненно необходимые для поддержания инфраструктуры страны

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Когда застройщик впихивает невпихуемое (небоскрёб) туда, где по градостроительным нормам он (небоскрёб) быть никак не может и не должен https://dzen.ru/a/Zqo3TywHe1oKoKDQ…

Всё это можно называть по-разному. Можно коррупцией. Можно казнокрадством и лихоимством. Можно действием невидимой руки рынка. А почему невидимой? А потому что правоохранители не желают её видеть. Хоть пальцами обтычься в том направлении, где она шуршит и мельтешит. Не повернут голову. Просто как заколдованные (или чем-то приворожённые)

Итак. Мы уже писали про то, как Левашов В.В., бывший индивидуальный предприниматель, обнаружил (в декабре 2023 г.), что через его счёт, без его ведома, прокачивались достаточно приличные деньги. Пришло и куда-то бесследно ушло 41 млн. 888 тыс. 888 руб» https://dzen.ru/a/ZczTGDvE_CHfI9X-

Отметим два обстоятельства. Первое — ни сам Левашов В.В., никто иной официально этим счётом пользоваться не мог, поскольку счёт был заблокирован в связи с процедурой банкротства.

Второе — как пояснил Левашову Арбитражный управляющий — «Такое происходит со всеми банкротами по г. Москве и Московской области и с одинаковой суммой денег, именно 41 888 888 рублей, с зачислением на их счета» (цитирую по заявлению Левашова в прокуратуру)

Левашов обратился в банк и в правоохранительные органы. Пришли отписки. Левашов взял все распечатки и приложил их к заявлению в Гагаринскую прокуратуру (г. Москва). А прокуратура послала Левашова в суд. Интересно, зачем. Через суд требовать допросить себя в качестве свидетеля? Левашов обратился в госорганы повторно. И вот вашему вниманию отписка уже из полиции.

Из «Г Л А В Н О Го У П Р А В Л Е Н И я МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ (ГУ МВД России по г. Москве)»

«По результатам проверки, на основании постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности (территориальности), согласованного прокуратурой ЮЗАО города Москвы, ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве материал (КУСП от 01.03.2024 № 5101) направлен в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Подольск».

ВРИО НАЧАЛЬНИКА УМВД г. Подольска полковник полиции П.Г. Кузнецов.

«Учитывая, что гражданину Левашову В.В. материальный ущерб не причинен, дознание приходит к выводу, что в данном случает отсутствуют события какого либо преступления».

Встаёт вопрос — а это как?

Во-первых, как комментирует сам Левашов, «это сейчас я не пострадал, а вот через полгода-год спросит меня налоговая инспекция, что за деньги по счету проходили».

Во-вторых, человек стал свидетелем преступления. Довольно-таки тяжкого, между прочим, не один рубель через его счёт тырили (я думаю, нет смысла пояснять, почему «честные» деньги через чужие счета тайно не переводят). Человек обратился в правоохранительные органы. Правоохранительные органы отпихиваются от его свидетельств руками, ногами и всем, чем могут.

А ещё по официальным данным у нас в стране коррупцией заниматься нельзя. Даже арестовали недавно за это кого-то. Даже не одного. Или, может быть, кому надо — нельзя, а кому надо — можно. Ведь как говорил великий защитник свободного рынка г. Франко – «Чужим закон, своим — всё!»

Как вы думаете?