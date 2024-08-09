Украина больше не хочет переговоров

Власти Украины в настоящее время не видят смысла в переговорах с Россией, признал глава офиса президента Андрей Ермак.

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах, вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», — уточнил Ермак.

Естественно эта смена позиций является прямым следствием прорыва ВСУ в Курскую область.

Я не комментирую текущие боевые действия, для этого у государства есть доверенные специалисты, мне доверять нельзя.

Но я напомню события весны 1995 года, когда за тысячи километров от России, отрезанные в горах Памира российские пограничники два месяца отражали атаки Движения исламского возрождения с территории Афганистана численностью около 9 тысяч человек, на границе, протяженностью около тысячи километров, и не сдали ни одной заставы, и даже ни одного поста. И в плен как-то никто не сдавался. Хотя тогда в наших погранвойсках рядовыми служили местные, таджики по призыву. Офицеры и прапорщики были русские, контрактники русские, а рядовой состав те самые призывники из таджикских кишлаков. И нормально воевали при этом...

А.Б.