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Московский листок

После 80 лет жизнь станет лучше на 1200 рублей

Опубликовано 09.08.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
После 80 лет жизнь станет лучше на 1200 рублей

Президент Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.

Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.

В возрасте старше 80 лет сейчас почти семь миллионов россиян. То есть где-то 8 миллиардов ежемесячно. В масштабах государства весьма лаконичная щедрость. В масштабах личности тоже - навряд ли сейчас старички побегут за билетами на Мальдивы...

А чего такого можно купить на 1200 рублей? За свет заплатить или картохи запасти на месяц...

 А.Б.



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