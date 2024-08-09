После 80 лет жизнь станет лучше на 1200 рублей

Президент Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.

Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.

В возрасте старше 80 лет сейчас почти семь миллионов россиян. То есть где-то 8 миллиардов ежемесячно. В масштабах государства весьма лаконичная щедрость. В масштабах личности тоже - навряд ли сейчас старички побегут за билетами на Мальдивы...

А чего такого можно купить на 1200 рублей? За свет заплатить или картохи запасти на месяц...

А.Б.