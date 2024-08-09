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Московский листок

Современные писари

Опубликовано 09.08.2024 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Современные писари

IT-специалисты стали самой многочисленной категорией офисных работников в ритейле: на них приходится почти 22% от общего числа сотрудников офисов торговых сетей - вдвое больше, чем специалистов по закупкам, финансам и управлению персоналом, говорится в исследовании Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Собственно, ситация просто отражает положение на рынке труда, где высокая степень компьютерной грамотности больше всего требуется в наиболее технологически "продвинутых" компаниях. Сейчас весь современный ритейл строится на платформах, вошел в оборт термин "платформенная экономика". Но специалисты со счетами и даже с калькулятором в ней востребованы все меньше.

Это совершенно по аналогии с поздним средневековьем, когда назревающая промышленная революция требовала всеобщей грамотности, а грамотность была далеко не всеобщей. В результате практически во всех отраслях появилась массовая профессия писаря, то есть человека, умеющего читать и писать.

Писарь был часто весьма высокопоставленным человеком. Так в гетманской Украине второй после гетмана была должность войскового писаря. Войсковой писарь Пилип Орлик был автором первой конституции Украины, написанной, кстати, по латыни.

Но с распространением всеобщей грамотность писари сами собой исчезли за ненадобностью.

В докомпьютерную эпоху очень востребованной была профессия машинистки, в министерствах и ведомствах, редакциях и воинских штабах были целые машинописные бюро. А с появлением компьютера на каждом столе машинистки и машбюро сошли на нет за ненадобностью. В любой редакции текст, написанный шариковой или перьевой ручкой просто не примут.

Так и с IT-специалистами. Когда навыки программирования и компьютерного дизайна будут преподавать в школе, то есть всем, выделять IT-специалистов в отдельную категорию трудящихся не будет смысла.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Turn написал 09.08.2024 11:43
Эта проблема совсем не проблема. Надо только кацапам отменить электричество и начать разводить почтовых голубей.
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Интересно получается
Кущ спрашивает написал 09.08.2024 11:38
А вот надобность в пропагандистах почему-то не отпадает. Причем возникла она ровно с возникновением авраамических религий. И уже оттуда была заимствована всеми кем ни попадя. Проповедовать бога, Маркса или новые кроссовки одинаково востребовано в любые времена. А уж как востребовано проповедовать Лесоруба вы и сами знаете.
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