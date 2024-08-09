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Московский листок

ЧС в Липецке

Опубликовано 09.08.2024 в разделе комментариев 0

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ЧС в Липецке

Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе до отмены красного уровня опасности, компаниям надлежит не привлекать сотрудников к работе без экстренной необходимости.

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Также при падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности.

 А.Б.



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