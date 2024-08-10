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Московский листок

Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области

Опубликовано 10.08.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области

Одной из целей вторжения в Курскую область является ослабление поддержки российских властей со стороны населения, рассказал экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

"Киев планировал операцию очень долго. Основными задачами ВСУ в рамках этой операции являются отвлечение российских подразделений с других участков фронта, перенос боевых действий на территорию РФ, чтобы добиться ослабления поддержки населением российских властей, а также перехват стратегической инициативы," – рассказал Загороднюк в интервью британской газете The Financial Times.

А с нашей стороны, видимо, как всегда, не готовились.

И где герои-пограничники? В июне 1941 года германским "тиграм" и "леопардам" было дано сражение в приграничном регионе, ставшее самым большим танковым сражением в мировой истории.

А нынче "Леопарды" прошли через границу как-то легко... Может быть, пора обратно выводить погранвойска из подчинения ФСБ, как при генерале Николаеве, создавшем из Федеральной погранслужбы полноценную вторую армию?

Да и Николаева вернуть бы на службу, он не старый еще, и в отличие от нынешних военачальников, подлежащее со сказуемым связывает...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Загороднюк передает официальную версию
Кущ не путает написал 10.08.2024 11:10
Эта версия активно распространялась и в войсках по открытым каналам. Это не вранье, а просто побочные цели. Основная цель нам не известна. Но судя по довольному виду старших командиров - вьо идет по плану )))
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