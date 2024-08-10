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Московский листок

Радиационный туман в Москве

Опубликовано 10.08.2024 в разделе комментариев 0

москва собянин
Радиационный туман в Москве

В ближайшие дни в столице может образоваться радиационный туман, рассказал агентству «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Подобное явление возникает, когда после холодной ночи наступает теплый день, на рассвете достигается точка росы, восходит солнце и туман рассеивается. Метеоролог предупредил, что такой туман за городом, поскольку вдоль дорог в низинах наступает плохая видимость.

Также радиационный туман бывает вечером — к примеру, когда прошел дождь, много влаги, и при теплой погоде на закате резко падает температура.

Сейчас в Москве из-за холодных ночей есть условия для образования радиационного тумана. Цыганков уточнил, что туман точечный, он не накроет весь город разом, но можно его будет наблюдать в столице всю следующую неделю.

 А.Б.



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