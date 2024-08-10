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Московский листок

Уничтожен пункт обмена военнослужащими

Опубликовано 10.08.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Уничтожен пункт обмена военнослужащими

Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на КПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены.

Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно, из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. В течение нескольких часов пункт сгорел дотла.

Пункт «Колотиловка» был единственным местом в зоне специальной военной операции (СВО), где ВС РФ и Украины могли обменяться своими бойцами, которые попали в плен во время боестолкновений.

Но вообще странно с этими обменами.

С обменом телами - никаких вопросов, это гуманно и в целом правильно.

Но обмен живыми военнослужащими, кажется, несколько противоречит международной практике, согласной которой воннослужащие, попавшие в плен, должны содержаться взявшей их в плен стороной с соблюдением всех правил гуманного обращения, но до конца войны - чтобы не оказаться снова в рядах воюющей стороны. И также с военными, интернированными третьими странами - до окончания боевых действий.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Баранов, а схуяле ты про правила вспомнил?
Куш удивляется написал 10.08.2024 11:17
В этом весь кацапский вид. Когда можно безнакащанно бомбить мирные города, то всьо хорошо, а когда получает по щам, начинает скулить ща правила ведения войны
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