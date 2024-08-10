Уничтожен пункт обмена военнослужащими

Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на КПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены.
Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно, из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. В течение нескольких часов пункт сгорел дотла.
Пункт «Колотиловка» был единственным местом в зоне специальной военной операции (СВО), где ВС РФ и Украины могли обменяться своими бойцами, которые попали в плен во время боестолкновений.
Но вообще странно с этими обменами.
С обменом телами - никаких вопросов, это гуманно и в целом правильно.
Но обмен живыми военнослужащими, кажется, несколько противоречит международной практике, согласной которой воннослужащие, попавшие в плен, должны содержаться взявшей их в плен стороной с соблюдением всех правил гуманного обращения, но до конца войны - чтобы не оказаться снова в рядах воюющей стороны. И также с военными, интернированными третьими странами - до окончания боевых действий.
А.Б.
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Куш удивляется написал 10.08.2024 11:17