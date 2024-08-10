Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на КПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены.

Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно, из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. В течение нескольких часов пункт сгорел дотла.

Пункт «Колотиловка» был единственным местом в зоне специальной военной операции (СВО), где ВС РФ и Украины могли обменяться своими бойцами, которые попали в плен во время боестолкновений.

Но вообще странно с этими обменами.

С обменом телами - никаких вопросов, это гуманно и в целом правильно.

Но обмен живыми военнослужащими, кажется, несколько противоречит международной практике, согласной которой воннослужащие, попавшие в плен, должны содержаться взявшей их в плен стороной с соблюдением всех правил гуманного обращения, но до конца войны - чтобы не оказаться снова в рядах воюющей стороны. И также с военными, интернированными третьими странами - до окончания боевых действий.

А.Б.