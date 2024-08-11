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Московский листок

Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области

Опубликовано 11.08.2024 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Ну, власти РФ, похоже, уже доламывают YouTube, как раньше убили много чего. На очереди Вацап, вот только доклепают заменитель, эдакий Рутуб в мире мессенджеров, и кранты. Можно будет переписываться с Кинешмой и Зарайском, а вот Буэнос-Айрес навряд ли... Помнится, был такой Фейсбук... Забыли уже?

Отмечу, никаких законов или указов не было. Некие ведомства по-тихому принялись ломать, а объяснения давал Хинштейн. Мол, оборудование Гуглом содержалось из рук вон, и вот сломалось... При этом все обо всем знают, но официально - Гугл проявил халатность и безответственность. Брину Сергею Михайловичу поставить на вид.

Известны и претензии к Гуглу - не желает, стервец, вводить цензуру. Причем не свою цензуру, с ней у него все в порядке, а нашу. Хотя вроде бы все помнят статью Конституции РФ, которая вообще запрещает всякую цензуру в России. Наверно, и Брин Сергей Михайлович в курсе. Но статья сама по себе, а цензура - отдельно.

Я понимаю, для нынешнего государства в РФ оптимально было бы сохранить интернет для перевода пенсий на карточку и оплаты коммунальных платежей. Вот налоги еще с самозанятых хорошо через "Мой налог" собирать.

А вот уже всякие блоги, вот вроде нашего Социал ЗА, - это нежелательно. Напрямую-то сажать не за что, но - нежелательно. Поэтому не как пианиста из Биробиджана, который при пяти подписчиках на канале умер в СИЗО от голода за 5 дней, а тихо - никто не закрывает, ни канал, ни меня. Сам перестану - 294 тысячи подписчиков вот так с дороги не приходят, но почему-то можно от лица государства в них харкнуть. Да-да, во всех сразу и каждого персонально. А по стране оплеванными государством стоят теперь миллионы. Или десятки миллионов, я не считал.

Мне в этом году 65 исполнится, я навряд ли уже что-то новое стану затевать. Были в моей жизни и "Правда пять", и "Независимое обозрение", и ФОРУМ.мск, и вот Социал ЗА напоследок. Все проекты удачные, и все - по независящим причинам.

По большому счету, жизнь прожита козе под хвост. Начал с первыми шагами перестройки и гласности, закончил с последними их шагами. Свобода слова в России - всё. Потом когда-нибудь, не сейчас.

Но есть такой нюанс. Когда государство вступает в конфликт с прогрессом - каюк этому государству. Хорошо, если страна и народ сохранятся, а то можно и их потерять. А тогда уже все равно.

Интернет - это хорошо. А когда государственные структуры, призванные поначалу надзирать за ним, начали его ломать... ну или перекраивать по своему образу и подобию, это все, досвидос, как теперь говорят в самой читающей когда-то стране.

Николай Первый, кстати, очень образованный инженер, проиграл Крымскую войну из-за отсутствия нарезных ружей и пароходов. Гладкоствольные ружья, даже с примкнутым к ним "суворовским" штыком сильно уступали нарезным карабинам, и Альминское сражение было проиграно. А парусный флот годился лишь чтобы затопить его в Севастопольской бухте. Да, кстати, и первая железная дорога в России была построена англичанами под Севастополем, чтобы подвозить боеприпасы с пароходов.

Ну а спустя полвека уже внук Николая Первого, Второй - сначала проиграл Японскую войну, потом Германскую, а затем и империя рухнула, как карточный домик. Уважительней надо с прогрессом.

СССР не был технически отсталым, во всяком случае нынешняя РФ рядом с брежневской "эпохой застоя" даже в сравнение никакое не идет. Застой был не в технике, а в социальной и общественной жизни. Чем кончилось - все еще помнят.

Мне было лет примерно 12, на центральном телеграфе в Ростове-на-Дону уже стояли видеотелефоны, и можно было за разумные деньги не только слышать, но и видеть собеседника! А потом аппараты эти сняли... И звонить по коду в другой город, хоть в Париж, можно было прямо из дома, только плати... А потом началось, как у Высоцкого: "Девушка! Девушка! Как вас звать? Надя?"

И проводной интернет был подключен в редакции "Правды" еще в горбачевские времена. Верней, кабели протянули, модемы поставили (у меня один даже остался, Селезнев подарил), а вот подключить до конца Советской власти так и не собрались...

Так и эти, сегодня YouTube сломали, а завтра страну сломают, по малограмотности...

https://forum-msk.org/material/news/18584075.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Блокада и фсбятину погонят ссаными тряпками крымчане
раб Божий, Сорин И.Л., гей и порхатенькаЙЙ написал 11.08.2024 18:42
Фасебука можно читать , как и форум, с помощью впн.
В Курской области уже не банят вообще, и доллары США ходят в свободном обращении, поэтому что там освобожденная земля от банды Путина.
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