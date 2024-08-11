Они бы и Пушкина - того...

Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев блогов и каналов с 10 тысячами подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Без верификации блогеры практически лишатся возможности зарабатывать на рекламе и донатах. Кроме того, всем пользователям будет запрещено репостить публикации неверифицированных страниц.

Эксперты допускают, что подобные ужесточения в случае принятия приведут к перетоку блогеров в иностранные соцсети.

Комитет Госдумы по информполитике, связи и IT 29 июля рекомендовал принять поправки ко второму чтению к закону «Об информации» и «О рекламе», которые ограничивают работу блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Среди требований для «персональных страниц» — обязательство подавать о себе сведения в Роскомнадзор и не распространять запрещенную информацию.

Кроме того, у блогеров с большим числом подписчиков появится обязанность раскрывать о них информацию для «органов».

Понятно, что на канале Социал ЗА в YouTube 294 тысячи подписчиков, то есть полное «попадание». Банить же подписчиков не хочу и не буду. Равно и выдавать кому бы то ни было их данные — тоже. Не имею привычки стучать, и приобретать не намерен.

Пока YouTube практически не работает, и проблемы нет. Но если вдруг случится чудо, и заработает, то проблема к осени встанет в полный рост.

Самое простое — передать права на канал кому-то из иностранцев, кто не подведет. Но возникает вопрос — не окажусь ли я благодаря этому «иноагентом»?

Вообще это старательное наступление на свободу слова, вернее, на ту степень несвободы, которая еще осталась, просто приводит в изумление. Откуда у государственной касты такое стремление уничтожить любую нерегулируемую мысль, любое слово вне дозволенных речей?

Это же цивилизационная катастрофа! Никогда в нашей стране такого зажима ментальной свободы не было. Даже в самые сложные времена цензура, то есть Главлит, работал не по произволу, а по утвержденным спискам «чего нельзя».

Когда военный корреспондент (не сегодняшние чудаковатые «военкоры», а настоящий офицер, выпускник Львовского училища) пишет: «Солдаты застыли, словно былинные богатыри из »Слова о полку Игореве«, на полях закономерно появляется пометка цензора: »формирования свыше батальона не упоминаются«. Смешно, но формально верно.

А когда цензура работает по принципу »сам должен понимать«, то это называется произволом. Я вам, товарищ майор, ничего не должен — взаймы не брал.

По сути, сегодня уже невозможны ни Стругацкие, ни Аграновские, ни даже Маяковский. Маяковский не нравился Ленину, но его печатали и не запрещали. Можете себе представить судьбу писателя, который не нравится Самому?