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Московский листок

Резкое поглупение Мосгоризбиркома, в которое я не верю

Опубликовано 12.08.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Резкое поглупение Мосгоризбиркома, в которое я не верю

У меня на столе листовка, которую мне дали на митинге КПРФ.

Кстати, вы не забыли, что через месяц выборы в Москве, которые раньше приравнивались к федеральным? Ну а сейчас никто и не помнит...

На том митинге была ситуация: дама, явно приятная во всех отношениях, с некоторой досадой в голосе говоит: а где кандидаты от оппозиции? Почему мы их не видим?

А сама в упор смотрит на Андрея Гребенника, кандидата от КПРФ... Да вот же он, самый что ни на есть оппозиционный кандидат. А даже активисты не знают...

Зато вот листовочки раздавали. Видите, на фото благообразный молодой человек в очочках, лицо умное и интеллигентное. Было б у меня такой, наверно, тоже был бы каким-нибудь депутатом. А так харей не вышел...

Голосуй, пишут, за Парфенова! Но Парфенов - депутат Госдумы от КПРФ, и в этих выборах не участвует. Но все равно. Есть даже фото, на котором он разглядывает своего "двойника" на этой листовке. Не похож...

На листовке значок КПРФ. Но чуть ниже, мелко-мелко - оасшифровка: "Коммунистическая платформа рабочих формаций". Эта галиматься по-русски вообще ничего не значит, но аббревиатура совсем как у известной партии.

Всем все понятно, и слово "спойлер" уже известно каждой бабушке. Но почему-то не известно Мосгоризбиркому, который зарегистрировал эту организацию как полноправного участника выборного процесса.

Действующего депутата Павла Тарасова от КПРФ почему-то не зарегистрировали - где-то что-то там несколько лет  назад написал в соцсети, и теперь не может избираться... Я не шучу.

А вот "рабочие формации" - могут!

Я не могу поверить в приступ коллективного дебилизма у Мосгоризбиркома. Наоборот, это умные, компетентные и даже в чем-то ушлые люди... Как они пропустили эти "рабочие формации"?

Причем, замечу, спойлеров регистрируют против КПРФ, реже "Яблока" - и никогда и нигде против "Единой России"! Вот даже в дальних гребенях не было еще какой-нибудь "Едримой России". Только против оппозиции. "Рабочие формации"...

А потом спрашиваем, почему выборы больше похожи на балаган? Да потому что балаган и есть, и это сознательная политика - превратить избранные народом органы власти во что-то несерьезное, в борцов с муравьями и тараканами.

И вы спрашиваете, почему я не участвую в выборном процессе? Не в чем участвовать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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из бывших отличные жЁны, прошедщие хорошюю школу жизни
ходжа написал 12.08.2024 09:51
Сорин, вам надобно заказать шлюшку, да именно сегодня. Затем в четьверг. Гарантирую правильня ориентация вернется, я это дело прошел на 5 баллов, женился, вылечил геморрой, а простатит сам испарился.
Проститутки это лекарство, это не грех
{И.С.)
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