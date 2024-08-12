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Московский листок

Зеленский поблагодарил военных, нарушивших закон Украины

Опубликовано 12.08.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Зеленский поблагодарил военных, нарушивших закон Украины

Зеленский со словами благодарности обратился к украинским военным, которые были задействованы во вторжении в Курскую область.

"Я хотел бы поблагодарить всех наших воинов за эту неделю — боевые бригады, которые очень эффективно защищают нашу страну. Молодцы, ребята!" — Написал Зеленский.

Это было слабым местом в российской пропаганде - почему наша армия защищает Россию на территории Украины? Теперь это стало слабым местом и в украинской пропаганде.

Главком ВСУ Александр Сырский, по словам Зеленского, несколько раз в течение 10 августа докладывал о переносе боевых действий на территорию России. Подводя итог, Зеленский сообщил, что данными действиями Украина доказывает свое знание о том, как «восстановить справедливость».

Это почти дословно слова Басаева после захвата больницы в Буденновске. Мол, извините, что мы тут натворили, но вы у нас тоже много, чего наделали...

Басаев - признанный террорист, а Зеленский почему-то герой-любовник...

Но Басаев и его люди в той ситуации все же смущались, а тут - "Молодцы ребята!"

Но в Уголовном кодексе Украины есть статья, соответствующая статье 353 УК РФ – это статья 437 УКУ: «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

А комментарий украинских юристов к этой статье 437 УКУ поясняет, что агрессивные действия - «это непосредственные боевые действия против противника с целью захвата его территории или достижения других агрессивных намерений, планов».

Это очень большая проблема для пропагандистов...

 А.Б.



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