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Московский листок

Зачем Украина обстреливает Запорожскую АЭС?

Опубликовано 12.08.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Зачем Украина обстреливает Запорожскую АЭС?

Вечером в воскресенье, 11 августа, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Есть фото и видео с большим столбом дыма над одной из градирен АЭС.

Сейчас пожар потушили. Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города остается в норме.

Однако рационально объяснить атаку на АЭС мне затруднительно. Взрыв на АЭС мог бы остановить наступление вооруженных сил России, но оно и так давно не идет.

А.Б.



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