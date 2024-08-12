Семеро погибших в давке

Семь человек погибли, еще 35 получили травмы различной степени тяжести в давке, образовавшейся во время праздника в индуистском храме в штате Бихар на востоке Индии в воскресенье вечером.

В начале длинной очереди в храм, где проходила ежегодная праздничная церемония, произошла драка между продавцами цветов и цветочных гирлянд.

Привлеченные для обеспечения порядка волонтеры-старшеклассники из Национального кадетского корпуса применили бамбуковые дубинки, что вызвало панику и непроизвольное движение в толпе, в результате чего возникла давка.

Вот так, давка у храма, бамбуковые палки, семеро погибших... 21-й век. Ядерная держава с космической перограммой, страна с третьей по величине экономикой в мире...

А.Б.