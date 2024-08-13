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Московский листок

“Пропало желание жить? Верни награбленное!”

Опубликовано 13.08.2024 автором Вольфганг Бубликовских в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
&#8220;Пропало желание жить? Верни награбленное!&#8221;

Если обычный гражданин задолжал банку, компании или частным лицам, имеющим, однако, достаточно средств, чтобы вернуть свои деньги, можете не сомневаться - гражданин свой долг вернёт. Ещё и проценты заплатит. При этом будет рад, что легко отделался. Никакие отговорки, мол, семья многодетная, нуждается и т.п. и т.д., не принимаются.

И речь идёт не о каких-то бандитах, которые “напрягают должников до тех пор, пока те не заплатят. Всё, т.е., взыскание долгов, осуществляется на основании законодательства РФ, конкретно - Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ.

И вот возникает вопрос: а не пора ли принять соответствующий закон о создании коллекторских агентств, которые будут заниматься возвращением в государственный бюджет средств, украденных олигархами у страны и её народа?

По хорошему, нужно возродит ЧК - ту самую чрезвычайную комиссию, которая занималась борьбой с саботажем чиновников и банковских служащих. Спустя сто лет ЧК нужна не меньше, чем тогда. Позарез нужны и государственные деятели такого масштаба как Сталин или Берия, но где их взять? История слишком скупа на такие личности. Но вот ЧК и чекистов с холодными головами, чистыми руками и горячими патриотическими сердцами, можно было бы организовать. Можно и нужно.

Да и вообще, у нас демократия или где?! Почему у простой семьи из горла вырывают последний кусок, а какой-нибудь Чубайс или Шефлер жируют, как ни в чём ни бывало?

Если государству пока неудобно расследовать происхождение астрономических состояний тех, кто до развала и разграбления СССР промышляли мелкой спекуляцией, мошенничеством и воровством и вдруг стали долларовыми миллиардерами, то частному агентству, при наличии честных, мотивированных и бесстрашных специалистов, провести такое расследование - это как два пальца об асфальт.

Причём следователям вовсе не обязательно искать офшоры, банки и острова, где олигархи прячут свои наворованные и награбленные сокровища. Коллекторские методы наверняка будут эффективны и в отношении олгархов, не только простых граждан. Ибо кому хочется работать на возведении опорников где-нибудь в Сирии, на Донбассе или в Мали и делать это за простую похлёбку изо дня в день, пока всё не вернут Родине? Все методы перечислять не буду, но повторюсь, если коллекторские услуги применимы в отношении простых граждан, то почему бы их не применить в отношении олигархов?

Вот можно было бы такое коллекторское агентство открыть на базе ЧВК “Вагнер”. У них здорово получалось брать вражеские укрепы, получится и наворованное у народа вернуть. Кстати, такие коллекторские агентства могут и должны работать в тесном контакте с ФСБ. Потому что там, где воровство народных денег, там и государственная измена.

Самих беглых олигархов можно не возвращать. Зачем они нужны? Пусть награбленное вернут и живут спокойно в своём Лондоне. Можно даже такую рекламу сделать и крутить в СМИ: “Пропало желание жить? Верни награбленное!”



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Баранов, я не против ЧК
Вольф написал 13.08.2024 10:33
Было бы кому докладывать. Кто ты такой вообще? Представься.
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Баранов, я не против ЧК
Кущ не против написал 13.08.2024 10:15
Я против таких инфантильных переростков, как ты. Надо то, нужно сьо, требуется это. То есть людей, ни разу в жизни не принимавших серьезных решений и не бравших на себя ответственность за них. А что нужно и без таких соплей, как ты разберутся. Или давай, создавай ЧК. Ты, как гражданин, имеешь право на законодательную инициативу. Давай, пиши обращение, собирай подписи и пр. О результатах доложишь
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