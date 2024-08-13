Когда пойдет в бой "рублевское" ополчение?

Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сейчас около тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

Накануне утром власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ.

На местах остались около 500 человек, включая сотрудников местной администрации. Вечером въезд в район закрыли.

Гражданские власти молодцы, работают на удивление четко - нужда заставляет.

Я не комментирую боевые действия по понятным причинам, но все же интересно, а военные что говорят? Какой район следующий на эвакуацию?

Все таки украинские войска находятся на сугубо российской территории довольно уже долгое время. На них есть какие-то планы у военных?

Я понимаю, вопрос секретный. Гражданским доверять нельзя. Но намекнуть-то можно?

Вот был у нас великий полководец Голенищев-Кутузов, тот до Москвы заманивал французов, от Бородино отступил, Москву сдал, сжег ее - и одолел врага в процессе его зимнего отступления.

Но до зимы далеко еще. Нам к чему готовиться? Может, квартиры московские продавать по дешевке или, наоборот, в ополчение записываться, чтобы геройски в нем погибнуть, как в 1941-м, и больше не париться?

Однако ж в 1812-м году ополчение было сугубо дворянским - правящий класс не стеснялся тогда погибнуть за Отечество. В 1941-м ополчение было в основном рабочим - тоже понятно, почему.

А в 2024-м ополчение будет "рублевским"?

А.Б.