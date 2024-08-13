Когда закон для рабов разрабатывают рабовладельцы

Маркетплейсы могут раздробить на отдельные компании, отделив онлайн-площадки, операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), логистические сервисы и т. д. Такая идея обсуждается в рабочей группе по разработке законопроекта, который должен будет регулировать отрасль онлайн-торговли.

Однако эксперты считают, что базовым законопроектом будет вариант, разрабатываемый при участии Минпромторга. Тот самый, который получил сначала разгромный отзыв от ФНПР, а потом был отклонен ГПУ.

А почему не признать, что "оба хуже", и не начать разработку принципиально нового проекта с более широким кругом участников?

По отчетам ФНС, сейчас в РФ трудится порядка 11 миллионов самозанятых и платформеннозанятых, причем число это постоянно растет. Сейчас их права вообще никак законодательно не урегулированы, то есть эти 11 миллионов человек попросту бесправны.

И законопроект о них разрабатывает партия сверхкрупного, олигархического капитала "Единая Россия", допущены объединения предпринимателей - РСПП, "Деловая Россия", "Опора", а вот представители тех самых угнетенных трудящихся - не допущены! Ни независимые профсоюзы вроде "Нового труда", и какие-то иные объединения трудящихся - никто.

Оно, конечно, удобно, когда правила для рабов разрабатывают рабовладельцы. Рабовладельцам удобно.

А рабы молчат пока...

А.Б.