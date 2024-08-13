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Московский листок

Индия и Россия никак не разберутся с деньгами

Опубликовано 13.08.2024 в разделе комментариев 1

индия рупии
Индия и Россия никак не разберутся с деньгами

Индия и Россия рассматривают возможность запустить рынок рупия-рубль по динамическому справочному обменному курсу, пишет Economic Times.

Этот вопрос вместе с идеей механизма подтверждения платежей будут обсуждаться на встрече высокопоставленных представителей регуляторов и коммерческих банков в Москве на этой неделе. Использование такого обменного (справочного) курса рупия-рубль должно помочь решить проблему «зависших рупий».

Нелишним будет напомнить, в чем проблема: РФ поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на умопомрачительную сумму - за рупии. А потом вдруг выяснилось, что с этими рупиями ничего нельзя сделать. Кроме как вложить их обратно в индийскую экономику - с той же перспективой невозврата доходов от этих вложенных денег.

А что? Англия 200 лет грабила Индию. Почему бы теперь индусам разок не ограбить Россию?

Хотя можно было бы на эти деньги построить шикарный зимний курорт со сниженными ценами для граждан РФ, запустить туда лоукостер - и кирдык тогда турецким курортам. В Индии круглый год тепло. А лететь туда из Новосиба или Красноярска ближе, чем в Анталью.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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рынок рупия-рубль
Кущ рыночный написал 13.08.2024 12:22
Это примерно как рынок опавших листьев и прошлогоднего снега
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