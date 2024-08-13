Есть прогноз на доллар по 120 рублей

Курс доллара во второй половине 2024 года может превысить 120 рублей при неблагоприятном сценарии, заявил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

По его оценке, уже в сентябре доллар может подняться до 100 рублей.

Слабый рубль выгоден российским экспортерам, которые получают расчет за свои товары в валюте, сказал Зайнуллин. При этом, по его словам, сильный рубль выгоден только импортерам, а объемы импорта сейчас невысоки — таков государственный тренд.

Я, конечно, не профессор университета «Синергия», но знаю, что слабый рубль выгоден экспортерам, а сильный - импортерам. Но еще я знаю, что прогнозировать курс доллара - очень рискованное дело для репутации любого аналитика.

Но я, к счастью, не аналитик...

А.Б.