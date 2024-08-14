Единороссовская Россия не способна на стратегическое противостояние

Говоря просто, но верно, события под Курском только цветочки, а ягодки впереди. Будет еще тяжелее, и когда предвыборная кампания в США закончится.

То есть, Кремль попадет в стратегическую ловушку. Если Демократическая партия выиграет, финансирование киевской хунты даже увеличится. И не такие уж дураки Зеленский с Ермаком, затеявшие курскую махинацию. Это работает на перспективу все равно в духе хунта еще о-го-го, поэтому дайте денег. И даже если республиканцы выиграют, то тарифы против Китая напугают мировую экономику опять и снова. Кстати, не верьте предвыборной трепотне Трампа насчет мира. Военно-промышленный комплекс скажет фу, и тот заткнется. Или, тем паче, никакая из предвыборных сторон не согласится с проигрышем, тогда бардак перепугает всех еще хуже. Отсюда рынки просядут с ценами на сырье. Куда не кинь, везде клин.

Так что выступать с апломбом на экранах телевизоров Путину-Мишустину остается три месяца от силы, а затем большие проблемы пойдут валом. Вдобавок неизвестно, что будет с ближневосточным конфликтом. Если Израиль спровоцирует большую войну, то Сирия с Ираном побегут за помощью к России (а уж тайно или нет, без разницы), и Боливар может не выдержать двоих.

Но как бы там ни было, уже одна киевская хунта собирается воевать вплоть до гитлерюгенда на базе нескончаемого западного финансирования. Но тогда российские войска должны действовать мощно и последовательно, и с соответствующим крепким тылом. А вот насчет последнего, и с нашей сырьевой экономикой… ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС.

***

Общеизвестно, что российский торговый баланс нужно диверсифицировать продуктами с высокой добавленной стоимостью. На одном сырье далеко не уедешь. Но такие продукты, уж простите за специфику, должны быть и с сервисом, и с цифровизацией. К примеру, вы продаете (или в лизинг) не только тракторы в различных модификациях; но и создали станции техобслуживания по всей стране; и уж тем более помогаете клиенту сайтами для выбора-доставки-покупки-ремонта всей линейки. Отсюда максимум удобств для покупателя, и тот идет к вам, а не конкуренту. Клиент как бы приклеивается надолго, отсюда и высокая добавленная стоимость.

Но в том-то и беда, что единороссы убивают этот механизм на корню. Эти дегенераты не способны на нормальный менеджмент по самой своей природе.

Во-первых, жадность фраера губит в виде завоза миллионов гастарбайтеров. Какие уж тут сервисы с цифровизацией, и о чем речь. Лопату в руки и копать отсюда-досюда, и с быстрой прибылью акционерно-долевых шарашек. Эту болезнь можно излечить только радикальным запретом въезда гастарбайтеров, и чтобы бизнес вынудить к высоким технологиям. Но тогда абсолютно риторический вопрос. Читатель верит, что единороссы с купленными полицейскими бонзами способны на это?!... Само собой, скорее рак на горе свистнет.

Во-вторых, низкий МРОТ превратился во врожденную патологию. Но тогда никакого стимула к высоким компетенциям и бизнес-моделям и среди россиян, да плюс текучесть кадров, и опять гастарбайтеры для компенсации. А путинская индексация МРОТ в час по чайной ложке лишь продление агонии, и коль инфляция не падает. Этакий бег на месте в лучшем случае, и обнищание в худшем и настоящем.

В-третьих, региональные коэффициенты курам на смех. И какая ханжеская мерзость, когда Мишустин приезжает в Сибирь и на Дальний Восток, и на голубом глазу призывает развивать высокие технологии и здесь. А народу похрен на подобные словеса, и оный уезжает поближе к денежной Москве. Так вы уж разберитесь с крестиком и трусами, граждане из правительства. Если, наоборот, большие деньги будут крутиться в Сибири и на Дальнем Востоке, а не в Москве - только тогда и будет реальное переселение и освоение. И региональные коэффициенты в том числе надо поднимать в разы.

В-четвертых, уже признаки стагфляции тут и там https://ria.ru/20240811/tsb-1965465583.html Поднятие ставки убивает инвестиции и экономический рост, но инфляция не исчезает. А все потому, что расходы на высшее чиновничество раздуты непомерно. Разница между низшими и высшими разрядами зарплат высокая, а полезный эффект ноль, отсюда денежная масса больше реального продукта. Тем более барская жизнь «элиты» увеличивает импорт и давит на местного производителя.

Но как же так, уточнит иной читатель, наш баланс зачастую положительный, и вроде бы можно держать рубль. Но этого не происходит по причине СОЗНАТЕЛЬНОГО ослабления рубля. То есть, стоит держать рубль как полагается, и единороссовские болезни в виде недоплат народу и переплат «элите» без должного эффекта вылезут наружу в виде быстрой траты резервов и увеличения импорта с банкротствами. И чтобы эту патологию скрыть, и ослабляют рубль даже при резервах. Да, болезнь вылезает не мытьем, так катанием. Приходится платить за ослабление рубля высокой ставкой и малым экономическим ростом. Но зато, мол, большие резервы для пиара, и народ покупается пока на это больше с вытекающей сладкой жизнью «элиты».

В-пятых, коль низкий МРОТ и уродские налоги на социальное страхование, то недостаток рабочей силы происходит в виде депопуляции коренного населения. И хватит обманывать с материнским капиталом. Сама жизнь показала, что народ не впечатлен от него от слова совсем, и не бросается делать детей. Вот если бы высокое пособие с крепким рублем платили, то в разы надежнее и лучше. А материнский капитал наподобие подачки или отмазки, а то и все вместе. Получишь один раз, да с инфляцией, и сиди все оставшееся время на мизерном пособии. Так серьезные дела не делаются. Народ не проведешь, поэтому и депопуляция.

В-шестых, пошлины-налоги даже на официальное перемещение капитала весьма сомнительные. Ну, блин, на улице фактическая война, а капиталы шарахаются туда-сюда, и закон на этот счет заморожен до сих пор.

В-седьмых, непотопляемые офшоры. Это же бред, когда средства уводятся из-под налогообложения методом трансфертных цен в том числе. Это уже настолько очевидно, что никаких нервов не хватает говорить об этом.

И это все к тому, что речь идет о ВРОЖДЕННЫХ И НЕОТРЫВНЫХ свойствах единороссовской экономики. Они были и тридцать лет назад, и двадцать, и десять, и будут всегда.

Тогда следующий риторический вопрос. А российский читатель уверен в случае резкого ухудшения мировой ситуации, и смотри штатовский расклад в том числе, что нынешний тыл выдержит всю эту историю со СВО?!.. А вот автор не уверен. Совсем не уверен. И вот в чем актуальность поднятой темы.

***

Нас уверяют, что вот-вот, и победа России за углом. Отсюда политический смысл «патриотизма» Соловьевых-Киселевых в том и состоит, что российский тыл якобы потянет непродолжительное снабжение фронта, и поэтому страна не нуждается в больших изменениях. Ну-ну. Как говорил великий Станиславский – НЕ ВЕРЮ. А с врожденными уродствами выше не верю тем более.

Более того, у некоторых россиян неверное представление об окружающем мире. Что на западе де все изнеженные и избалованные, а мы де крутые и суровые, и в случае чего одной левой. Чушь! Новости-новостями про ЛГБТ, но даже одних фитнесс-центров с соответствующими крепкими ребятами в США больше, чем во всем СНГ. Поэтому с какой стати штатовские корпорации будут терять сверхприбыльные украинские черноземы, когда на их стороне огромный Пентагон с альянсом НАТО, абсолютно непонятно. Тем более их разведки знают о внутренних трудностях России. Уж что-что, а в экономике коллективный запад дока. Ну и, зачем им проигрывать?!.. Гораздо умнее поднимать ставки.

Итак, автор выдвигает гипотезу (хотя убежден, что это истина, но для пущей доказательности), что финансирование бандеровского режима ПРОДОЛЖИТСЯ при любой штатовской администрации. Потому что всемогущим военным и аграрным корпорациям как закрытому клану абсолютно наплевать, есть президент в Белом доме или нет, идет фактически гражданская война в стране или нет. Собака лает, караван идет. А еще вернее, хоть Харрис, хоть Трамп будут плясать под их дудку, если не хотят отправиться в мир иной. Но тогда и киевской хунте наплевать на всех и вся. Да даже если уберут Зеленского и поставят другого, никакой разницы, и коль деньги имеются с поставками оружия. Люди будут выгребаться вплоть до гитлерюгенда, и боевым действиям не будет конца и края. А вот насчет путинско-мишустинской России очень большие вопросы. Уже и ставка задрана, а инфляция продолжает расти. И ужас в том, что вливания Фонда национального благосостояния не изменят ситуацию, а даже разгонят инфляцию, превращаясь в стагфляцию. И не мудрено. Вся бюджетно-налоговая система к чертям собачим, и от гастарбайтеров до бездарных расходов чиновников с отсутствием высоких технологий.

Итого. Ну, выбьем ВСУ из Курской области. Ну, даже возьмем Покровск-Краматорск-Славянск, и патриоты будут плясать танцы с бубнами. Ну, даже выйдем к левобережью Днепра, затратив бешеные ресурсы. Но, извините, какая, нахрен, принципиальная разница, если сам Киев останется бандеровско-штатовским?!.. Да никакая. Да нет никакой хоть военно-политической, хоть социально-экономической разницы в таком случае, и боевые действия будут продолжаться с истощением и так дохлой единороссовской экономики и далее, и далее. Ну и, кто в таком случае сдохнет быстрее: Штаты с НАТО - или Россия с мутным Китаем (а он мутный, и об этом еще будет разговор)?!.. Автор уверен, что единороссовская Россия сдохнет быстрее, и которая не способна на стратегическое противостояние. А это, разумеется, катастрофа, о которой надо кричать здесь и сейчас.

P.S.

Но тогда иного выхода нет, кроме Советского Союза 2.0. Который закроет доступ хотя бы гастарбайтерам сразу и быстро с переходом к продуктам с высокой добавленной стоимостью, но и не только. А пока курские события подтверждают еще раз, и в отличие от плясок некоторых «патриотов», что хунта намерена драться решительно и долго. Да, возможно, Зеленского уберут по провалу авантюры. Да никакого толку, и назначат другого. Поэтому весь расклад показывает, что это не середина и тем более не конец СВО, а лишь реальное начало. Так что или Советский Союз 2.0. – или катастрофа. Многие россияне не дозрели еще до такого понимания, но было бы сказано для моральной подготовки, и уже польза.