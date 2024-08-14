Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает атаку ВСУ на Курскую область, о чем и написал в социальной сети X.

По словам Борреля, он высказал свою поддержку действиям Украины во время разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Он также добавил, что российским силам «не удалось сломить сопротивление» украинского народа, и теперь ВСУ вынуждают российскую сторону отступить на собственную территорию.

То есть фактически европейская дипломатия однозначно приняла сторону Украины в тот момент, когда та вторглась на российскую территорию. Все, что делает украинская сторона, одобряется Евросоюзом, включая сюда и гибель мирных жителей, начиная с 2014 года. В Курской области без вести пропавшими числятся около 2 тысяч граждан.

А Россия отселяет мирных жителей из приграничных районов.

И теперь, если она нанесет тактический ядерный удар по собственной территории с целью уничтожить там силы вторжения, никаких международных норм нарушено не будет - территория-то российская... А на репутацию в глазах Борреля и Кулебы положительно наплевать.

Не уверен, что так и будет, но уверен, что верховный главнокомандующий размышляет и над таким вариантом... Он же юрист, а юридически тут все почти безупречно.

А.Б.