Думает ли кто о ядерном ударе?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает атаку ВСУ на Курскую область, о чем и написал в социальной сети X.
По словам Борреля, он высказал свою поддержку действиям Украины во время разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Он также добавил, что российским силам «не удалось сломить сопротивление» украинского народа, и теперь ВСУ вынуждают российскую сторону отступить на собственную территорию.
То есть фактически европейская дипломатия однозначно приняла сторону Украины в тот момент, когда та вторглась на российскую территорию. Все, что делает украинская сторона, одобряется Евросоюзом, включая сюда и гибель мирных жителей, начиная с 2014 года. В Курской области без вести пропавшими числятся около 2 тысяч граждан.
А Россия отселяет мирных жителей из приграничных районов.
И теперь, если она нанесет тактический ядерный удар по собственной территории с целью уничтожить там силы вторжения, никаких международных норм нарушено не будет - территория-то российская... А на репутацию в глазах Борреля и Кулебы положительно наплевать.
Не уверен, что так и будет, но уверен, что верховный главнокомандующий размышляет и над таким вариантом... Он же юрист, а юридически тут все почти безупречно.
А.Б.
|
|
Кузькина мать написал 16.08.2024 08:22
радиатор А.Б. написал 15.08.2024 17:35
098765 написал 15.08.2024 15:31
вот почему их нужно давить,как тараканов написал 15.08.2024 15:13
.........................................
Одним из боевиков ВСУ,издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом Telegram-канал
https://t.me/shot_shot/70208
.
Видео, на котором украинские военнослужащие в нацистских касках глумятся над пожилым россиянином, снято, предположительно, на окраине Суджи.
.
На записи видно, как эти с позволения сказать "бойцы", имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе "русской свиньей".
.
По информации издания, житель Городенки кричал пожилому мужчине: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка".
-
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над пенсионером украинцев.
{И.С.}
Aft написал 15.08.2024 15:10
Кущ лекарь написал 15.08.2024 15:04
из Тошкента написал 15.08.2024 14:47
Ы765 написал 15.08.2024 10:24
Lemm написал 15.08.2024 10:02
Олимпиец написал 15.08.2024 09:26
Лапиньш написал 15.08.2024 09:10
Шура Балаганов написал 15.08.2024 08:41
Про Россию-это еще баушка надвое сказала написал 14.08.2024 23:46
Не я сказал,их горе-рукойводители.
Россия замерзнет написал 14.08.2024 23:35
«Нашему поселению этой зимой грозит коммунальная катастрофа».
Глава Кобляковского сельского поселения Братского района Иркутской области Дмитрий Поляков предупредил местных жителей о том, что отопительный сезон в этом году в их дома не придет.
Денег нет, вы держитесь там
https://t.me/vybora/58381
Братский район Иркутской области не готов к зиме за месяц до старта отопительного сезона. Об этом сообщил глава Кобляковского сельского поселения Дмитрий Поляков в своем обращении к губернатору региона Игорю Кобзеву. Он подчеркнул, что сам сделать ничего не может, поскольку полномочия по вопросам ЖКХ — у главы района Александра Дубровина. Сам Дубровин, при этом, занят своим участием в выборах в мэры Братска и не обращает внимания на проблемы района. Так, он уже приостановил членство в ЕР и провел самую дорогую избирательную кампанию в Сибири. При этом в Братском районе проживают свыше 60 тыс, человек — все они рискуют остаться без отопления этой зимой.
Bushuck написал 14.08.2024 23:33
Путин не юрист написал 14.08.2024 23:31
Кущ бука написал 14.08.2024 19:18
abvgdeka написал 14.08.2024 18:47
Есть Окраина,которая была сначла окраиной границ Российской Империи,а теперь будет окраиной границ Российской Федерации
Заруби себе это на носу неграмотная бестолочь бандеровская-)
Таймс: Россия готовит агрессивный ответ написал 14.08.2024 18:17
Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины.
............................................
По его мнению, российская сторона может предпринять "что-то грандиозное". В частности, пояснил собеседник издания, российские войска могут нанести удары по важным объектам в Киеве, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям.
.
Он уточнил, что "это будут не просто четыре ракеты". Собеседник отметил, что "это могут быть сотни, включая крылатые и баллистические ракеты" и дроны-камикадзе.
"И это может стать большой проблемой для нашей ПВО" добавил высокопоставленный источник в Минобороны Украины
.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предупредил, что Украина понесет серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области.
.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы.
Он считает, что удары по мирным жителям нельзя оправдать никакой военной целью.
кнрнреноенокн написал 14.08.2024 18:13
#КурскЭтоУкраина