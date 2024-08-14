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Московский листок

Думает ли кто о ядерном ударе?

Опубликовано 14.08.2024 в разделе комментариев 29

украина европа война киев
Думает ли кто о ядерном ударе?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает атаку ВСУ на Курскую область, о чем и написал в социальной сети X.

По словам Борреля, он высказал свою поддержку действиям Украины во время разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Он также добавил, что российским силам «не удалось сломить сопротивление» украинского народа, и теперь ВСУ вынуждают российскую сторону отступить на собственную территорию.

То есть фактически европейская дипломатия однозначно приняла сторону Украины в тот момент, когда та вторглась на российскую территорию. Все, что делает украинская сторона, одобряется Евросоюзом, включая сюда и гибель мирных жителей, начиная с 2014 года. В Курской области без вести пропавшими числятся около 2 тысяч граждан.

А Россия отселяет мирных жителей из приграничных районов.

И теперь, если она нанесет тактический ядерный удар по собственной территории с целью уничтожить там силы вторжения, никаких международных норм нарушено не будет - территория-то российская... А на репутацию в глазах Борреля и Кулебы положительно наплевать.

Не уверен, что так и будет, но уверен, что верховный главнокомандующий размышляет и над таким вариантом... Он же юрист, а юридически тут все почти безупречно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 29
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Думают, думают
Кузькина мать написал 16.08.2024 08:22
Лукашенко заявил, что не будет просто так применять ядреные снаряды. Кстати, мы тактические снаряды в Белоруссию поставили весной и, по его словам, он решает, применять или нет. А кахлы натопырились, опять де, по его словам и он в этом направлении думает, но применять не хочет.
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(без названия)
радиатор А.Б. написал 15.08.2024 17:35
мирный атом то что надо. комми его любили. так что понюхают скоро и много...
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Re: вот почему их нужно давить,как тараканов
098765 написал 15.08.2024 15:31
Это были отставные натовские военные. Завидуют гады, что российским старикам пенсию на 1200 подняли.
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раб Божий Сорин И.Л.- стала известна личность издевающегося над русским стариком нациста ВСУ
вот почему их нужно давить,как тараканов написал 15.08.2024 15:13
Стала известна личность издевающегося над "русским Иваном" боевика ВСУ в нацистской каске
.........................................
Одним из боевиков ВСУ,издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом Telegram-канал
https://t.me/shot_shot/70208
.
Видео, на котором украинские военнослужащие в нацистских касках глумятся над пожилым россиянином, снято, предположительно, на окраине Суджи.
.
На записи видно, как эти с позволения сказать "бойцы", имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе "русской свиньей".
.
По информации издания, житель Городенки кричал пожилому мужчине: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка".
-
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку издевавшихся над пенсионером украинцев.
{И.С.}
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Re: Re: А куда Баранов опять пропал?
Aft написал 15.08.2024 15:10
Дурка сейчас перегружена белобилетчиками
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Re: А куда Баранов опять пропал?
Кущ лекарь написал 15.08.2024 15:04
Выводят из запоя на дурке.
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Это я,дебил
из Тошкента написал 15.08.2024 14:47
А куда Баранов опять пропал?
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Re:
Ы765 написал 15.08.2024 10:24
Великороссию придумали византийцы, приезжавшие на Русь. Великой Грецией греки называли греческие колонии на Сицилии и Юге Италии. По аналогии колонии Руси в Залесском крае получили название Великороссия.
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Re:головне
Lemm написал 15.08.2024 10:02
Раскричались как обосраные дети. Все произойдет тихо, и мирно. Даже без пыли. Выдавит сальник, порвет прокладку или лопнет фланец. Пароциркониевая реакция и плавление активной зоны. И вуаля - китайский синдром. Кто из кацапов не видел одноименный фильм 1979 года с Джейн Фонда?
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Re: Ку: кнрнреноенокн написал 14.08.2024 18:13
Олимпиец написал 15.08.2024 09:26
Если точнее, Окраина была окраиной Литвы и Речи Посполитой. Украинцы - цэ недополяки.
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Re: Россия замерзнет
Лапиньш написал 15.08.2024 09:10
Разве можно так говорить. Надо говорить о успехах и физкультурных достижениях и докладывать об этом на верх вертикали. Которая разворовала все что можно было от оставшейся советской инфраструктуры производя лишь косметические ремонты. И такая косметика во всем касаясь даже воорудения. Вот воровать миллиарды для саоих шлюх и ввебков и отправлять их на проживпние в страны врага НАТО вот это комыортноти тепло. А нет чинить старые водопроводы и трассы отопления.
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мыслитель
Шура Балаганов написал 15.08.2024 08:41
В одной из серий незаконченного из-за закончившихся мыслей главного персонажа сериала В.В. Путин ответил, что главный для него завет отца - "никогда не врать". Почему же он четверть века на верху вертикали власти только тем и занимается, что постоянно врет? Неужели Песков и прочее окружение не смогли ему подсказать какой-нибудь иной отцовский завет?
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Re:Россия замерзнет написал 14.08.2024 23:35
Про Россию-это еще баушка надвое сказала написал 14.08.2024 23:46
А вот Бандерляндия зимой точно будет сидеть в холоде и темноте.
Не я сказал,их горе-рукойводители.
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Россия замерзнет
Россия замерзнет написал 14.08.2024 23:35
https://x.com/SA61W/status/1822988549206991083
&#171;Нашему поселению этой зимой грозит коммунальная катастрофа&#187;.
Глава Кобляковского сельского поселения Братского района Иркутской области Дмитрий Поляков предупредил местных жителей о том, что отопительный сезон в этом году в их дома не придет.
Денег нет, вы держитесь там
https://t.me/vybora/58381
Братский район Иркутской области не готов к зиме за месяц до старта отопительного сезона. Об этом сообщил глава Кобляковского сельского поселения Дмитрий Поляков в своем обращении к губернатору региона Игорю Кобзеву. Он подчеркнул, что сам сделать ничего не может, поскольку полномочия по вопросам ЖКХ &#8212; у главы района Александра Дубровина. Сам Дубровин, при этом, занят своим участием в выборах в мэры Братска и не обращает внимания на проблемы района. Так, он уже приостановил членство в ЕР и провел самую дорогую избирательную кампанию в Сибири. При этом в Братском районе проживают свыше 60 тыс, человек &#8212; все они рискуют остаться без отопления этой зимой.
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(без названия)
Bushuck написал 14.08.2024 23:33
Видимо, Европа соскучилась по войне...
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Путин не юрист
Путин не юрист написал 14.08.2024 23:31
Путин такой же "юрист", как Баранов - балерина.
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Re: Нет и не было никогда никакой Украины
Кущ бука написал 14.08.2024 19:18
Ты как маленький Гриша, который накрылся одеялом с головой и думает, что мир исчез. Так я тебе больше скажу, если ты отключишь интернет, то не только Украина, но и Омерика исчезнет. Прикинь!
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Ку: кнрнреноенокн написал 14.08.2024 18:13
abvgdeka написал 14.08.2024 18:47
Нет и не было никогда никакой Украины.
Есть Окраина,которая была сначла окраиной границ Российской Империи,а теперь будет окраиной границ Российской Федерации
Заруби себе это на носу неграмотная бестолочь бандеровская-)
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раб Божий Сорин И.Л.-на Украине сообщили об ожидании агрессивного ответа России на атаки ВСУ
Таймс: Россия готовит агрессивный ответ написал 14.08.2024 18:17
Киев и остальную Украину ожидает мощный ответ со стороны России на фоне атак Вооруженных сил Украины на Курскую область.
Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины.
............................................
По его мнению, российская сторона может предпринять "что-то грандиозное". В частности, пояснил собеседник издания, российские войска могут нанести удары по важным объектам в Киеве, в том числе по парламенту и другим правительственным зданиям.
.
Он уточнил, что "это будут не просто четыре ракеты". Собеседник отметил, что "это могут быть сотни, включая крылатые и баллистические ракеты" и дроны-камикадзе.
"И это может стать большой проблемой для нашей ПВО" добавил высокопоставленный источник в Минобороны Украины
.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предупредил, что Украина понесет серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки по Курской области.
.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы.
Он считает, что удары по мирным жителям нельзя оправдать никакой военной целью.
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(без названия)
кнрнреноенокн написал 14.08.2024 18:13

#КурскЭтоУкраина
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