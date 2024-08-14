Пожар в торговом центре рядом со мной

В торговом центре «Рио», расположенном на юго-западе Москвы, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этажи. Возгорание началось в районе фитнес-центра.

В 9.10 мск, пожарные ликвидировали открытое горение, пострадавших из-за пожара нет.

Это уже не первый пожар в торговых центрах, и раньше с такой частотой это не происходило. Сегодня же в районе ТЦ «Омега» на Уралмаше в Екатеринбурге прогремел взрыв.

Особенность же этого пожара в том, что этот ТЦ рядом со мной, вчера там был. И фитнес именно там посещаю. Но сегодня утром у меня алиби.

А.Б.