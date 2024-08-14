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Московский листок

Пожар в торговом центре рядом со мной

Опубликовано 14.08.2024 в разделе комментариев 12

пожар москва

В торговом центре «Рио», расположенном на юго-западе Москвы, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этажи. Возгорание началось в районе фитнес-центра.

В 9.10 мск, пожарные ликвидировали открытое горение, пострадавших из-за пожара нет.

Это уже не первый пожар в торговых центрах, и раньше с такой частотой это не происходило. Сегодня же в районе ТЦ «Омега» на Уралмаше в Екатеринбурге прогремел взрыв.

Особенность же этого пожара в том, что этот ТЦ рядом со мной, вчера там был. И фитнес именно там посещаю. Но сегодня утром у меня алиби.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
радиатор А.Б. написал 15.08.2024 17:33
зажигалку можно и за сутки заложить. так что туфтовое у тебя алиби, спортсмэн...
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(без названия)
Новости бандеровской хохлопомойки написал 15.08.2024 16:31
Территориальные центры комплектования на Украине набирают "просто массу людей", из которых многие "еле ходят".
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Об этом заявил командир роты 130-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виктор Баранов, передает ТСН.ua.
-
"Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры-дают просто массу людей. Мне как командиру роты прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят", рассказал военачальник.
-
Он подчеркнул, что ТЦК набирают людей "для галочки", не думая о том, каким образом они могут быть полезны на передовой.
-
По его словам, многие из набранных по мобилизации людей не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически.
-
"Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово",добавил Баранов.
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Re:головне
Keis написал 14.08.2024 21:08
Товарищу Баранову слiд уважно подивитися навколо себе. А вдруг у нього пiд ковдрою сховалася Диверсионно-Разведывательная Группа генно-модификованих украiнських тарганiв.
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А город подумал а город подумал
Лапиньш написал 14.08.2024 17:40
Терракт украинских террористов. Хотя банальная причина как всегда и как везде одна и та же. Несоблюдение норм пожароопасности. А вы чтот хотели когда любого инспектора можно за деньги купить.
Только не говорите что не так.
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раб Божий Сорин И.Л.- На Западе предрекли потерю Сумской области Украины
это называется ответка написал 14.08.2024 17:38
"Атака на Курскую область закончится для Украины потерями территорий в качестве наказания", считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
.
"Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область-регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу",сказал Риттер.
Он добавил, что сейчас "русские в ярости".
.
Ранее президент России Владимир Путин на фоне атаки на приграничный регион заявил теперь о невозможности диалога с Киевом. Он обвинил Украину в ударах по мирному населению, по гражданской инфраструктуре, а также в попытках создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
.
Кстати говоря,в Сумской области действительно среди населения очень большой процент тех,кто поддерживает Россию.
И она дала наименьший процент плана новой мобилизаци.
Поэтому Сумская область органично впишется в состав России.
{И.С.}
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Re: это цветочки, украинцы откроют охоту вот-вот на Путина, Собянина и тогда может
Лапиньш написал 14.08.2024 17:36
Собачку не тронь. Даже в крокусе охранник во время расстрела весялищизся во время сэвэо спас собаку и спокойно с ней покинул Крокус.
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это цветочки, украинцы откроют охоту вот-вот на Путина, Собянина и тогда может
не поздоровится любому, например написал 14.08.2024 16:19
Юго-Западная далеко от Тушино, но близко к Внуково и путин-собянин поедут целоваться с обменным фондом, со шпионами, убийцами и .....
Кирдык. Всем Юго-Западная, вкл. собачку и Баранова
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Re:головне
Ofte написал 14.08.2024 16:04
В Бандеростане,кстати,все тоже самое.
Ворье оно везде одинакоове.
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Re:головне
Ofte написал 14.08.2024 15:22
Причиной любого пожара в кацапии на объекте торговли, производства или на предприятии общественного питания является недостача. Мошенничество или воровство. А не то что вы думали.
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а я и не знал
Глубинарий написал 14.08.2024 15:17
что переход на сторону противника во время войны называется терактом, но так говорит пресс-алкаше мида. Выходит Берлинская операция 1945 года имела террористический характер.
Зато курская битва не относится к террористическим, так как ведется на своей земле. Можем повторить и повторили! в 2024-м. осталось повторить битвы под Сталинградом и Москвой. Знайте что фашизм не пройдет
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Но сегодня утром у меня алиби.
Кущ пожарный написал 14.08.2024 14:25
Баранов, ты прям как Ладим Васильич. Тот тоже при любом кипише залазит в очко и сидит там минимум сутки, приговаривая - может обойдется...
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это цветочки, украинцы откроют охоту вот-вот на Путина, Собянина и тогда может
не поздоровится любому, например написал 14.08.2024 14:22
поедет путин-собянин в любое место столицы, с целью получения рейтинга у тебя Баранов, и у таких же как и ты, а тут ф 16 разогнали украинскую ракету Посейдон Нептун Уран и воронка в километр, а в ней путин-собянин, охрана, и случайный прохожий Баранов с собачкой. Береги себя.
Искренне твой Сорин.
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