Пожар в торговом центре рядом со мной

В торговом центре «Рио», расположенном на юго-западе Москвы, произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этажи. Возгорание началось в районе фитнес-центра.
В 9.10 мск, пожарные ликвидировали открытое горение, пострадавших из-за пожара нет.
Это уже не первый пожар в торговых центрах, и раньше с такой частотой это не происходило. Сегодня же в районе ТЦ «Омега» на Уралмаше в Екатеринбурге прогремел взрыв.
Особенность же этого пожара в том, что этот ТЦ рядом со мной, вчера там был. И фитнес именно там посещаю. Но сегодня утром у меня алиби.
А.Б.
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радиатор А.Б. написал 15.08.2024 17:33
Новости бандеровской хохлопомойки написал 15.08.2024 16:31
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Об этом заявил командир роты 130-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виктор Баранов, передает ТСН.ua.
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"Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры-дают просто массу людей. Мне как командиру роты прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят", рассказал военачальник.
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Он подчеркнул, что ТЦК набирают людей "для галочки", не думая о том, каким образом они могут быть полезны на передовой.
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По его словам, многие из набранных по мобилизации людей не готовы к боевым действиям как физически, так и психологически.
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"Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово",добавил Баранов.
Keis написал 14.08.2024 21:08
Лапиньш написал 14.08.2024 17:40
Только не говорите что не так.
это называется ответка написал 14.08.2024 17:38
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область-регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу",сказал Риттер.
Он добавил, что сейчас "русские в ярости".
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Ранее президент России Владимир Путин на фоне атаки на приграничный регион заявил теперь о невозможности диалога с Киевом. Он обвинил Украину в ударах по мирному населению, по гражданской инфраструктуре, а также в попытках создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
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Кстати говоря,в Сумской области действительно среди населения очень большой процент тех,кто поддерживает Россию.
И она дала наименьший процент плана новой мобилизаци.
Поэтому Сумская область органично впишется в состав России.
{И.С.}
Лапиньш написал 14.08.2024 17:36
не поздоровится любому, например написал 14.08.2024 16:19
Кирдык. Всем Юго-Западная, вкл. собачку и Баранова
Ofte написал 14.08.2024 16:04
Ворье оно везде одинакоове.
Ofte написал 14.08.2024 15:22
Глубинарий написал 14.08.2024 15:17
Зато курская битва не относится к террористическим, так как ведется на своей земле. Можем повторить и повторили! в 2024-м. осталось повторить битвы под Сталинградом и Москвой. Знайте что фашизм не пройдет
Кущ пожарный написал 14.08.2024 14:25
не поздоровится любому, например написал 14.08.2024 14:22
Искренне твой Сорин.