Сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплату

Глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить часть государственных служащих и повысить остальным заработную плату.

Силуанов заявил об этом во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, в ведомстве считают, что нет необходимости в большой численности служащих в государственном секторе.

Помнится, когда поднимали пенсионный возраст, чем сокращали число пенчсионеров, тоже говорили, что зато пенсии будут "на уровне". У меня, например, 17 тысяч сейчас, после ряда повышений.

Желаю и оставшимся гослужащим того же...

А.Б.