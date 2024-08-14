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Московский листок

Сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплату

Опубликовано 14.08.2024 в разделе комментариев 24

силуанов минфин
Сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплату

Глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить часть государственных служащих и повысить остальным заработную плату.

Силуанов заявил об этом во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, в ведомстве считают, что нет необходимости в большой численности служащих в государственном секторе.

Помнится, когда поднимали пенсионный возраст, чем сокращали число пенчсионеров, тоже говорили, что зато пенсии будут "на уровне". У меня, например, 17 тысяч сейчас, после ряда повышений.

Желаю и оставшимся гослужащим того же...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 24
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- депутат Рады плачется: Русские своих мотивируют, а у нас ТЦК
Лапиньш написал 15.08.2024 21:01
Денег дают все больше а желающих все меньше. Так конечно встает вопрос а почему желающих меньше. А все очень просто. Во всех освобожденных ебенях закончились средства опорожнения кишечника. Унитазы.
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Re: Re: Re: Re: Re: У меня, например, 17 тысяч сейчас
Лапиньш написал 15.08.2024 20:56
Да какой ты нахууй ахфицер. Бандеровская шваль ты и обычная подстилка под западных пидарассов. За что воюешь хууета? За своих воров и за украденную у тебя Родину Советскую Украину . Прихвостень такой же как и был Бандера твой. Тебе сказано. Фашизму нет. И призвостням как ты тоже нет ты даже хуже фашиста потому что выполняет роль проститута и наемного полицая для трудового народа обоих стран. Забыл как мирным жителяи бандеровцы даде после войны жить мирно не давали. Мечтали о приходе клоунов зеленских и Василий идиотов лесорубов знатных. Ну нате получите.
Слава этим героям .
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раб Божий Сорин И.Л.- депутат Рады плачется: Русские своих мотивируют, а у нас ТЦК
нахватала больных и наркоманов написал 15.08.2024 15:23
Действия ТЦК на Украине привели к тому, что в учебных центрах полно наркоманов и больных, сидящих на зарплате, которых никто из "покупателей" ВСУ не хочет брать в свои военные части.
.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
.
"Русские перенастроились на современную мобилизацию. Они, пытаясь не триггерить общество, провели одну мобилизацию, а сейчас за счет серьезных вливаний средств в мобилизационный процесс, в рекрутинг, платят серьезные деньги за контракт. И тем самым не триггерят общество, они могут себе это позволить из-за большого населения, они стараются набирать людей, у которых есть военный опыт, и на это идет меньше подготовки."
.
"И у них нет этой истории, как у нас внутри, про бусы и все остальное. У них мотивация работает. В XXI веке война показала, что мотивировать людей очень важно. А у нас наоборот, у нас нет такой мотивации, все идут на одинаковых началах",сокрушался Костенко.
.
"Нужно обращать внимание на качество личного состава. Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за "палками" сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр.
Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы.
.
Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их "покупатели" называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят-попробуй с ним воевать идти.
{И.С.}
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Re: Во всяком случае не глупее
ASDF написал 15.08.2024 15:16
Скинь адресок, санитары проверят.
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Re: Первого кого нужно сократить
Во всяком случае не глупее написал 15.08.2024 14:49
И его и тебя.
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Re: Первого кого нужно сократить
ASDF написал 15.08.2024 14:45
Президент назначил значит надо. Ты умнее Путина?
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Первого кого нужно сократить это
самого Силуанова написал 15.08.2024 14:41
Этого выкормыша Кудрина и всей подобной братии паразитов,называмой системными либералами.
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(без названия)
ходжа написал 15.08.2024 13:54
После заявления Силуанова об индексации пенсий военнослужащих, его можно считать профессионально непригодным идиотом.
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Anya65ot
Anya65ot написал 15.08.2024 13:00
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(без названия)
Анастасия Сволочкова написал 15.08.2024 09:21
Российские власти спешно блокируют ютуб. Видимо от скромности, чтобы мир не мог узнавать об их бессчисленных победах, которые лавиной вываливает на мозги несчастных россиян пропагандон-тв. Прямо сейчас мудозвоны рассказывают как доблестные путинские войска во главе с кадыровцами уже неделю громят ВСУ в Курской области.
Меня же занимает вопрос, отдаст ли путин приказ бомбить Курск и Белгород, превратив их в новые Марьинку и Бахмут. Скорее всего отдаст - личная шкура для кремлевского чекиста-полковника превыше всего
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Re: Re: Re: Re: У меня, например, 17 тысяч сейчас
Кущ не согласен написал 15.08.2024 09:01
Я не полицай, я армейский офицер меня вешать нельзя, только расстреливать.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.- должен заметить тебе, шо
Лапиньш написал 15.08.2024 09:00
Испытаащий на себе все извращеннве способы сексуального насилия воровской вертикали, игогоня сорин знает о чем он говорит)
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Re: Re: Re: У меня, например, 17 тысяч сейчас
Лапиньш написал 15.08.2024 08:58
Все равно повесим Куща на русской красавице березе. Как фашистского полицая. И табличку на грудь. Фашистский полицай. Месяц висеть будешь в назидание другим фашистам.
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раб Божий Сорин И.Л.- должен заметить тебе, шо
коррупция была теми глиняными ногами Колосса- пути написал 15.08.2024 08:32
-на на которых он кое как держался. За поощрение коррупции он приобрел лояльность воровской совковой номенклатуры. Это то что вдыхало жизнь в эту конструкцию, заставляло превозносить и воспевать этого никчемного со всех сторон существо. Но ворье, как и проститутки, (не даром их называют мотыльки) они для хорошей погоды, а как дунут ветра их след исчезает, поминай как звали. Истинных сторонников у путина не было никогда, как, впрочем, и друзей. Он в силу своих психологических качеств не способен взаимодействовать с полноценными личностями из-за невероятной тяжести для него воспринимать иную точку зрения. Поэтому проститутки в прямом и образном смысле окружали его всегда. Он способен был только покупать за краденные деньги чью-то любовь или дружбу.
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Re: Re: У меня, например, 17 тысяч сейчас
Кущ ест сало написал 14.08.2024 19:08
Букашкин, а ты-то чо так возбудился? Чует мой профессионализм, что ты тоже не из токарей сантехников. Знаешь, кто громче всех кричит 'Держи вора!'? Ото и оно...
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Re:Для Баранова,обрати внимание написал 14.08.2024 16:12
Мимо проходил написал 14.08.2024 17:55
и всЁ обо срал, гыгыгы. Люблю активных, даже засранцев, и вонь мине непочЁм, потому что когда головой вниз и орешь - еще, еще, глубже, шлепни меня, какой он огромный у тебя...., то аонь не замечаешь, ибо страсть.
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а любишь ли ты меня , как раб Божий Сорин И.Л.-
посвящается тем, кто пытается вложить людям в голо написал 14.08.2024 17:52
-ову, что ютуб не особо-то и нужен.
В вашем глухомани построили бесплатную бесконечную библиотеку со всеми знаниями мира, а вы ее используете, чтобы воровать листочки и жопу подтирать. Потом милостиво просите ее сжечь, потому что листочки жесткие и жопа болит.
И другого сценария использования библиотеки в вашей голове нет?
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Ниже для Куща поганого
Лапиньш написал 14.08.2024 17:32
.
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Re: У меня, например, 17 тысяч сейчас
Лапиньш написал 14.08.2024 17:29
Тварина ты Куда поганая. Вот ведь жрешь армейскую ВСУ жрачку поставленную большей частью из стран НАТО. Ничего не производишь кроме бандеровского дерьма. Сидишь в сан части и спирт канючишь у медсестер. А сукаа не думаешь что всю Украину уже. Уже. Продали воры Украины всем этим странам Запада за понюшку табака которую ты нюхаешь. И землю и все что есть на земле вместе с тобой тупоебой свиньей. Которую и зарежуи себе воры уа на сало при любом раскладе и сожрут запив западной горилкой с яркой этикеткой. Не будет тебе счастья и не пропьешь свекольного самогона более. Ибо свеклу растить не будут украинцы. Весь черноземы вывезут западные имерипоисты воры с твоими родными ворами . Героям идиотам слава.
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Re:Для Баранова,обрати внимание написал 14.08.2024 16:12
Мимо проходил написал 14.08.2024 16:31
Да их тут всего 4-5 активных засранцев,но вони от них конечно многовато,согласен.
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