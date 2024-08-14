Сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплату

Глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить часть государственных служащих и повысить остальным заработную плату.
Силуанов заявил об этом во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».
По его словам, в ведомстве считают, что нет необходимости в большой численности служащих в государственном секторе.
Помнится, когда поднимали пенсионный возраст, чем сокращали число пенчсионеров, тоже говорили, что зато пенсии будут "на уровне". У меня, например, 17 тысяч сейчас, после ряда повышений.
Желаю и оставшимся гослужащим того же...
А.Б.
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Лапиньш написал 15.08.2024 21:01
Лапиньш написал 15.08.2024 20:56
Слава этим героям .
нахватала больных и наркоманов написал 15.08.2024 15:23
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Об этом в интервью "Украинской правде" заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
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"Русские перенастроились на современную мобилизацию. Они, пытаясь не триггерить общество, провели одну мобилизацию, а сейчас за счет серьезных вливаний средств в мобилизационный процесс, в рекрутинг, платят серьезные деньги за контракт. И тем самым не триггерят общество, они могут себе это позволить из-за большого населения, они стараются набирать людей, у которых есть военный опыт, и на это идет меньше подготовки."
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"И у них нет этой истории, как у нас внутри, про бусы и все остальное. У них мотивация работает. В XXI веке война показала, что мотивировать людей очень важно. А у нас наоборот, у нас нет такой мотивации, все идут на одинаковых началах",сокрушался Костенко.
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"Нужно обращать внимание на качество личного состава. Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за "палками" сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр.
Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы.
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Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их "покупатели" называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят-попробуй с ним воевать идти.
{И.С.}
ASDF написал 15.08.2024 15:16
Во всяком случае не глупее написал 15.08.2024 14:49
ASDF написал 15.08.2024 14:45
самого Силуанова написал 15.08.2024 14:41
ходжа написал 15.08.2024 13:54
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Анастасия Сволочкова написал 15.08.2024 09:21
Меня же занимает вопрос, отдаст ли путин приказ бомбить Курск и Белгород, превратив их в новые Марьинку и Бахмут. Скорее всего отдаст - личная шкура для кремлевского чекиста-полковника превыше всего
Кущ не согласен написал 15.08.2024 09:01
Лапиньш написал 15.08.2024 09:00
Лапиньш написал 15.08.2024 08:58
коррупция была теми глиняными ногами Колосса- пути написал 15.08.2024 08:32
Кущ ест сало написал 14.08.2024 19:08
Мимо проходил написал 14.08.2024 17:55
посвящается тем, кто пытается вложить людям в голо написал 14.08.2024 17:52
В вашем глухомани построили бесплатную бесконечную библиотеку со всеми знаниями мира, а вы ее используете, чтобы воровать листочки и жопу подтирать. Потом милостиво просите ее сжечь, потому что листочки жесткие и жопа болит.
И другого сценария использования библиотеки в вашей голове нет?
Лапиньш написал 14.08.2024 17:32
Лапиньш написал 14.08.2024 17:29
Мимо проходил написал 14.08.2024 16:31