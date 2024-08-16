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Московский листок

Навальный умер от заболевания. Комбинированного

Опубликовано 16.08.2024 в разделе комментариев 21

смерть навальный
Навальный умер от заболевания. Комбинированного

Алексей Навальный скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишут СМИ со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ вдова.

«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, ... причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.

Помимо этого, отмечается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний, а в трахее мужчины обнаружили золотистый стафилококк.

Извините, так от какого заболевания скончался Навальный? Я не знаю такой нозологии "комбинированное заболевание".

Понятно только, что следов тромба не нашли. А что ж нашли похожего на причину смерти довольно крепкого сорокалетнего мужика?

"Развитие отека головного мозга, фибрилляция желудочков сердца, отек легких" - это все картина агонии. А что ее вызвало-то? Не золотистый же стафилококк в трахее и не холецистит?

Диффузный миокардиосклероз мог стать субстратом для фибрилляции желудочков, но он есть в сорок лет у каждого. Гипертония - это плохо, но признаков инфаркта или инсульта нет. А что вызвало фибрилляцию желудочков сердца?

Да, бывает внезапная коронарная смерть без признаков органического поражения, но эксперты об этом ничего не пишут. Наоборот, пишут о каких-то "сосудистых и органных поражениях", связывая их с гипертонией. Так что, на фоне высокого давления просто так взяло и остановилось сердце?

А почему он в таком состоянии тогда находился в общей камере, а не в лазарете? Кто и как часто измерял ему давление? Получал ли он лечение по этому заболеванию?

В общем, после этого заключения вопросов еще больше... Отчего умер Навальный?

Да еще это замечание насчет повреждений при попытке реанимации. Ребра поломали? Грудину? Это бывает, но такие повреждения случаются и в других случаях, весьма неприятных...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 21
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Учите украинский язык
Леонид Гозман написал 17.08.2024 08:53
Скоро ВСУ дойдут до Москвы. Байден сила, Путин немощь! Слава Израилю слава Украине Слава США!
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убийством Навального путин продемонстрировал свой героизм
Глубинарий написал 17.08.2024 08:43
В советские времена самым популярным домом стало двухквартирное деревянное жилище с верандой и удобствами при входе. Незабываемый запах сортира был скрепой и традиционной ценностью. А потом пришли либерасты с их западными унитазами, удобными для геев и трансгендеров, включая золотые для главных путриотов. Для укоренения идей вождя нужно к чертям выломать туалеты, устроив в них молельни с иконами, соорудив привычные суверенному народу общие уличные сортиры, чтобы запах несломленного русского духа долетал до всех границ, пугая НАТО
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раб Божий Сорин И.Л.-
меня лишат прав, однозначненько написал 17.08.2024 07:40
ведь практически незамеченной осталась новость об утверждении перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, среди которых указанырасстройства сексуального предпочтения,расстройства половой идентификации. То есть не то что бы правозащитники не обратили внимание, но даже те, кто подпадает под ограничения, непосредственно геи, потому что все вот эти расстройства не имеют никакого отношения к реальности, это просто очередная гомофобная инициатива, прошли мимо.
Тут нужно справедливости ради, заметить, что Минздрав РФ, который этот перечень составляет, никаких изменений не вносил, все это существует с 2014 года. И &#8212; я вот погуглил &#8212; в 2014 году эта новость тоже прошла мимо. Ну вы помните 2014 год: Майдан, Олимпиада, Крым, продуктовые контрсанкции &#8212; &#171;не будет больше вашего итальянского сыра&#187;, &#171;ЛНР&#187;, &#171;ДНР&#187;, тайные похороны псковских десантников &#8212; начало войны.
Как-то не до вот этого &#8212; должны ли геи получать права или нет &#8212; было!
С другой стороны, когда примерно с полгода назад тема ЛГБТ поднималась последний раз, я писал, что все это не имеет никакого значения, пока мы не увидим правоприменительную практику. Объявить всех геев террористами можно, а дальше то что? И честно &#8212; здесь нужно это признать, &#8212; я думал о соотечественниках хуже. Предположение было такое: это все будет поводом для личных разборок. Нужно тебе отжать завод? объявляешь нынешнего собственника принадлежащим к международному ЛГБТ-движению &#8212; и пожалуйста.
Но, то ли принимающие решение от самого верха до самого низа, на местах, понимают, какой это ящик Пандоры, то ли действительно Россия в целом негомофобная страна &#8212; но очевидно, что инициатива не зашла. Сказать, что &#171;совсем никто не пострадал&#187;, мы тоже не можем, но прямо массовые репрессии, как предрекалось, не случились. Понятно, что все крутится вокруг вопроса &#171;А как?&#187; А как конкретно вы собираетесь определять &#171;расстройства сексуального предпочтения&#187; и &#171;расстройства половой идентификации&#187;? Люди живут в России. Знают, что к чему. Ни у кого ничего на лице не написано. Пришел мужчина получать права &#8212; и как же определить на глазок, кого он целовал перед выходом из дома: жену, мужа или кота?
Естественно, спросили главного специалиста по геям Виталия Милонова. &#171;Вычленить на дороге извращенцев, &#8212; прокомментировал депутат, &#8212; очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты &#8212; любители громкого выхлопа&#187;.
И это довольно внезапный комментарий, если честно.
Ну потому, что ничего из перечисленного не подпадает под стандарты того, что сами представители ЛГБТ считают своими признаками. Сказал бы Милонов что-то вроде &#171;у них есть радужный символ&#187;, было бы понятно, но вот это &#8212; тонированные стекла? Дебильная музыка в пробках?
Я пока вот этот комментарий не прочитал, как-то не задумывался, что автомобиль и вся автомобильная культура в целом &#8212; это чуть ли не последнее, что осталось у гетеросексуального мужчины для демонстрации своей маскулинности (если кому важно ее демонстрировать). Вот это вот: гараж, перебрать двигатель, сколько лошадок под капотом, календари с девушками в купальниках &#8212; сразу видно, что мужик, мужское занятие.
Ну и &#8212; как это принято у суровых автолюбителей &#8212; грубое определение гея (на букву пэ) не имеет отношения непосредственно к сексуальной ориентации. Когда один водитель на дороге называет другого водителя геем в грубой форме, он не имеет в виду, что тот непосредственно занимается сексом с мужчинами, а указывает, что, с такими навыками вождения, ему не место в суровом автомобильном братстве.
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(без названия)
енокнрено написал 17.08.2024 04:02
ну если в период мобилизации народ травил военкомов и чинуш, то фсин както тоже найдет че придумать. медслужба точнее. тут фсб ненужно. задолго до падения режима плешивого все исполнители сами уже на тот свет уйдут
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Навальный.
Киса написал 16.08.2024 22:03
Он был большим другом прибалтов, так что хорошо, что он сдох. Это был обычный нацист известного происхождения.
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Re:
А. фон Кац написал 16.08.2024 21:21
Росмедицина выявила новое заболевание. Оно называется "не любит Путина". Возможен летальный исход.
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Re:Срочное сообщение ТАСС написал 16.08.2024 20:48
Внимание внимание-говорит Хохляндия-) написал 16.08.2024 21:10
России мобилизация не нужна.
После нападения бандеронацистов на Курскую область резко возросло число добровольцев.
Поэтому бегите в Канадщину,ибо Хохлорейху приходит неминуемый конец.
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Re:Леонид Гозман написал 16.08.2024 20:44
ASDF написал 16.08.2024 21:05
Лень,лечи кослоглазие.
Тебя только для этого и выпустили в Израиловку,там врачи хорошие.
Как вылечишь-узреешь совершенно противоположную картину-как херачат бандерохохлят.
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Внимание внимание
Срочное сообщение ТАСС написал 16.08.2024 20:48
В ближайшее время будет объявлена всеобщая мобилизация. Бегите уже сейчас! потом будет поздно.! На фронте дела плохи.
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Хорошие новости
Леонид Гозман написал 16.08.2024 20:44
ВСУ продолжают успешное наступление в Курской области. Кадыровцы и срочники сдаются тысячами. Вагнеровцев рвут на кусочки. Скоро будет день победы над путинизмом.
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(без названия)
ходжа написал 16.08.2024 19:23
Что вызвало? А ничего не вызвало, Кудрявцев робу застирал, и нечему вызывать...
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Re: Смерть врагам народа!
Кущ уточняет написал 16.08.2024 19:19
Я Небутербродного сам крепко недолюбливал, но чем он так народу насолил?
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Смерть врагам народа!
Кузькина мать написал 16.08.2024 19:07
.
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Re:головне
Freis написал 16.08.2024 15:55
Подтверждаю,хохлы они такие.
Мародерят не только по частным владениям,но выносят и вывозят все подряд из магазинов во временно захваченных поселениях Курской области.
После катитуляции Свинорейха это тоже нужно будеть учесть по взысканию репарации.
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раб Божий Сорин И.Л.-еще раз о хохляцких мародерах
и прочей нечисти из ЗСУ-засранных сил украины написал 16.08.2024 15:45
Житель деревни в Кореневском районе Курской области сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины ,атаковавшие регион, разграбили его дом.
По словам мужчины, украинцы также лишили жизни его кота. "И во всей деревне так. У соседа сожгли дом, собак постреляли, они на цепи сидели",поделился он.
Мужчина добавил, что у него украли бытовые предметы и мелкую технику, а крупную разбили. В результате он решил покинуть дом и отправился в Рыльск. По пути он дважды встречал бойцов ВСУ на броневиках.
"Я в канаве сидел. Вещей с собой никаких не взял. Вот в чем был, в том и пришел", сказал курянин. Сейчас он находится в одном из местных пунктов временного размещения.
Кроме того, 86-летняя жительница Корнеевского рассказала, что по пути в Рыльск встретила солдат ВСУ, которые выкрикивали в ее адрес оскорбления и пожелания смерти.
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Re: Re: Это убийство импульсным оружием
Wood написал 16.08.2024 14:39
Частота в один герц тоже не сахар. А если без жарту, то в нього було важке ушкодження мозку, не сумисне з повноцiнним життям. Или какой, трезво мыслящий, индивид писля спроби його вбивства бойовой отруйной речовиной. И после того, как его еле-еле откачали в наилучшей западной клинике, он снова поперся в кацапию. Чтобы что?
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Re: Это убийство импульсным оружием
Кущ импульсный написал 16.08.2024 13:53
Это 'оружие' древнее, как говно мамонта. Еще в СССР были запрещены приборы с частотой 6-7 герц при которой останавливается сердце
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(без названия)
L e v o n G h a z a r i a n написал 16.08.2024 13:41
"А что вызвало фибрилляцию желудочков сердца?"
- - - - - - -
Это убийство импульсным оружием.
.
Об этом оружии будущий Президент России Борис Ельцин говорил в интервью Радио Свобода в 1989 (цитируется по книге "КГБ - председатели органов госбезопасности - рассекреченные судьбы", Леонид Млечин, Издание третье,
дополненное. Москва, Центрополиграф, 2005, стр.745):
"Ко мне явились агенты КГБ, предъявили свои удостоверения и стали рассказывать спокойно, обстоятельно, доверительно - что со мной может случиться через неделю. Никаких покушений с топором или пистолетом, никаких отравлений или подстроенных аварий. Мы живем в век научно-технической революции: скажем, идете вы в толпе как ни в чем не бывало, а на вас _издалека направляют приборчик с особым импульсом. Сердце останавливается._ Если рядом не окажется "скорой помощи" с реанимационной командой все, - конец".
И эта информация не была опровергнута ни до, ни после того, как он стал Президентом.
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Раб божий Сорин - Это Сорин З
Путин изо всех сил старается решить написал 16.08.2024 09:34
Наступление ВСУ на территории Курской области нанесло мощный удар по имиджу пещеры. Если период 2,5 лет "трехдневного взятия Киева" показал, что великая армия рашистов дутый миф, то неделя прорыва ВСУ в Курской области предъявила миру полудохлого монстра: деморализованного и дезориентированного. Система впала в ступор. Никто такого не ожидал. Год назад нарушил болотное спокойствие кладбищенский плейбой Пригожин, но до Москвы так и не дошел, а позже и вовсе дембельнулся с высоты 8 км.
А после него болото булькнуло, да и покрылось ряской повседневности. Путин требовал прорывов, Медведев закатывал пьяные истерики, генералы прислушивались к шороху в обыскиваемых соседних кабинетах, чиновники готовили доклады, плебс буднично прожаривался спецоперация шла своим чередом. И только шкворчание второсортного мяса доносилось с кремлевской кухни. Идиллию нарушили ВСУ, которым удалось нанести такой удар, от которого у системы сбилось дыхание, а натянутый на пенек плешивец чуть не порвался. Западные союзники Украины впервые за долгое время почувствовали, что не зря инвестируют в ВСУ, а страны третьего мира удивленно распахнули глаза: "Так вот ты какая, непобедимая и могучая Russia?" Сенатор-республиканец Линдси Грэм, прибывший накануне в Украину, был щедр на эпитеты: "Смело, великолепно, прекрасно! Продолжайте в том же духе! Путин первый начал так надерите ему задницу. Главное, что хочу сказать администрации Байдена: я ценю вашу помощь, дайте этим людям воевать. Дайте им оружие, которое им нужно, чтобы выиграть эту войну, в которой им никак нельзя проиграть". Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поддержал оптимизм коллеги: "Прорыв на фронте в Курской области это исторический прорыв. Это тектонический прорыв. Прекрасные новости, большие новости, сулящие новые потенциальные прорывы". Теперь речь идет о том, чтобы пригласить западных летчиков-ветеранов повоевать на F-16, предоставленных союзниками, пока украинцы осваивают эти машины. Наступление ВСУ дало повод заговорить о грядущем переломе в войне, которую надо заканчивать.
В марте система дала Путину карт-бланш: "Довоевывай, отец плешивый! Мы в тебя верим!" Но воевать было уже нечем и некем. Мясо тухлое, пушки гнилые. Оставалось только арестовывать генералов и требовать от них же новых побед в то время, как теневой саботаж уже набирал обороты. Бизнес, несущий безумные потери, стал прикидывать: сколько денег дать лампасам, чтобы те устроили мятеж и свернули этот самоубийственный проект? Но система уперлась в главный вопрос: кого поставить вместо Путина? Ведь куда ни глянь никого нет! Дюмин комитетчик, Белоусов клоун-счетовод, не Медведева же бухого ставить! И потом, все замазаны, от всех смердит, по каждому плачет гаагская скамейка. И это действительно, проблема практически не решаемая учитывая то, что окно возможностей сужается с каждым днем. Да и Путин тоже не сидит сложа лапы. Он готовит какой-то удар возмездия, приказывает схематозно зажигать на захваченной Запорожской АЭС и намекать на аварию на Курской атомной станции, которая построена по образу и подобию Чернобыльской. Конечно, если он прикажет ее заминировать генералы выполнят этот приказ. А вот взрывать, скорее всего, откажутся, потому что система понимает: игры с ядеркой в любом их проявлении приведут к краху системы. Ее просто расколошматят извне, в назидание другим. Поэтому никакой ядерной катастрофы система уже не допустит, а при малейшем поползновении Путла в сторону красной кнопки прибьет его тапком, как моль. Но проблема "кого теперь вместо него" все равно останется. Потому что некого! В парадигме отрицательной селекции каждый следующий начальник гаже предыдущего: так работает система. Потому и доэволюционировались до подзаборного Путла, ибо сама криминальная сущность плебса требовала торжества сортирной мысли, как окончательной сатисфакции победившего гегемона.
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раб Божий Сорин И.Л.- ну умер и умер, а вот
Путин изо всех сил старается решить написал 16.08.2024 09:06
-ему", не снимая войск с украинского фронта. Во всяком случае - в заметных количествах. Так, например, сегодня стало известно, что под Курск дополнительно переброшены мотострелковые части из Мурманской области. (Надо ли говорить, что они все укомплектованы почти исключительно срочниками?)
Таким образом, ослаблен еще один участок линии соприкосновения с НАТО - норвежский. Если еще хоть одна б ядь на российском телевидении скажет, что НАТО собирается напасть на Россию, то, прежде чем плюнуть ей в харю, скажите, что сейчас самое время и если в течении следующей недели такого нападения не произойдет, то значит вся теория про "спят и видят напасть" - вранье от начала до конца.
Но похоже, что российскому "великому кормчему" все же приходится частично решать проблему сдерживания ВСУ в Курской области и за счет переброски войск с украинского фронта. Потому что сегодняшние карты ISW ясно показывают, что на всех на остальных (кроме покровского) направлениях, на которых еще недавно россияне наступали, никаких изменений уже третьи сутки нет&#8230;
Как я и предполагал, Путин, после того как заявил, что в связи с наступлением ВСУ в Курской области, все переговоры с Украиной (включая переговоры об обмене пленными) прекращены, тут же, без какой-либо паузы, начал с ней переговоры об обмене пленными. Такова цена его слову. Бу-га-га. И после этого, он хочет чтобы его считали серьезным человеком.
Как бы так ему объяснить, что если бы у России не было нефти, газа и атомной бомбы, то об него только ленивый не вытирал бы ноги. Но в том, что у России есть нефть, газ и атомная бомба, заслуги Путина нет никакой. Это все, что нужно знать о "высоком личном авторитете Путина на международной арене".
Короче, пожелаем ВСУ успеха и надеемся что количество взятых под контроль ВСУ населенных пунктов в Курской области, перейдет в качество - то есть в победу над путинской Россией.
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