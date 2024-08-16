Навальный умер от заболевания. Комбинированного

Алексей Навальный скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишут СМИ со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ вдова.

«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, ... причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.

Помимо этого, отмечается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний, а в трахее мужчины обнаружили золотистый стафилококк.

Извините, так от какого заболевания скончался Навальный? Я не знаю такой нозологии "комбинированное заболевание".

Понятно только, что следов тромба не нашли. А что ж нашли похожего на причину смерти довольно крепкого сорокалетнего мужика?

"Развитие отека головного мозга, фибрилляция желудочков сердца, отек легких" - это все картина агонии. А что ее вызвало-то? Не золотистый же стафилококк в трахее и не холецистит?

Диффузный миокардиосклероз мог стать субстратом для фибрилляции желудочков, но он есть в сорок лет у каждого. Гипертония - это плохо, но признаков инфаркта или инсульта нет. А что вызвало фибрилляцию желудочков сердца?

Да, бывает внезапная коронарная смерть без признаков органического поражения, но эксперты об этом ничего не пишут. Наоборот, пишут о каких-то "сосудистых и органных поражениях", связывая их с гипертонией. Так что, на фоне высокого давления просто так взяло и остановилось сердце?

А почему он в таком состоянии тогда находился в общей камере, а не в лазарете? Кто и как часто измерял ему давление? Получал ли он лечение по этому заболеванию?

В общем, после этого заключения вопросов еще больше... Отчего умер Навальный?

Да еще это замечание насчет повреждений при попытке реанимации. Ребра поломали? Грудину? Это бывает, но такие повреждения случаются и в других случаях, весьма неприятных...

А.Б.