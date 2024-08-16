Навальный умер от заболевания. Комбинированного

Алексей Навальный скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишут СМИ со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ вдова.
«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, ... причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.
Помимо этого, отмечается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний, а в трахее мужчины обнаружили золотистый стафилококк.
Извините, так от какого заболевания скончался Навальный? Я не знаю такой нозологии "комбинированное заболевание".
Понятно только, что следов тромба не нашли. А что ж нашли похожего на причину смерти довольно крепкого сорокалетнего мужика?
"Развитие отека головного мозга, фибрилляция желудочков сердца, отек легких" - это все картина агонии. А что ее вызвало-то? Не золотистый же стафилококк в трахее и не холецистит?
Диффузный миокардиосклероз мог стать субстратом для фибрилляции желудочков, но он есть в сорок лет у каждого. Гипертония - это плохо, но признаков инфаркта или инсульта нет. А что вызвало фибрилляцию желудочков сердца?
Да, бывает внезапная коронарная смерть без признаков органического поражения, но эксперты об этом ничего не пишут. Наоборот, пишут о каких-то "сосудистых и органных поражениях", связывая их с гипертонией. Так что, на фоне высокого давления просто так взяло и остановилось сердце?
А почему он в таком состоянии тогда находился в общей камере, а не в лазарете? Кто и как часто измерял ему давление? Получал ли он лечение по этому заболеванию?
В общем, после этого заключения вопросов еще больше... Отчего умер Навальный?
Да еще это замечание насчет повреждений при попытке реанимации. Ребра поломали? Грудину? Это бывает, но такие повреждения случаются и в других случаях, весьма неприятных...
А.Б.
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Леонид Гозман написал 17.08.2024 08:53
Глубинарий написал 17.08.2024 08:43
меня лишат прав, однозначненько написал 17.08.2024 07:40
Тут нужно справедливости ради, заметить, что Минздрав РФ, который этот перечень составляет, никаких изменений не вносил, все это существует с 2014 года. И — я вот погуглил — в 2014 году эта новость тоже прошла мимо. Ну вы помните 2014 год: Майдан, Олимпиада, Крым, продуктовые контрсанкции — «не будет больше вашего итальянского сыра», «ЛНР», «ДНР», тайные похороны псковских десантников — начало войны.
Как-то не до вот этого — должны ли геи получать права или нет — было!
С другой стороны, когда примерно с полгода назад тема ЛГБТ поднималась последний раз, я писал, что все это не имеет никакого значения, пока мы не увидим правоприменительную практику. Объявить всех геев террористами можно, а дальше то что? И честно — здесь нужно это признать, — я думал о соотечественниках хуже. Предположение было такое: это все будет поводом для личных разборок. Нужно тебе отжать завод? объявляешь нынешнего собственника принадлежащим к международному ЛГБТ-движению — и пожалуйста.
Но, то ли принимающие решение от самого верха до самого низа, на местах, понимают, какой это ящик Пандоры, то ли действительно Россия в целом негомофобная страна — но очевидно, что инициатива не зашла. Сказать, что «совсем никто не пострадал», мы тоже не можем, но прямо массовые репрессии, как предрекалось, не случились. Понятно, что все крутится вокруг вопроса «А как?» А как конкретно вы собираетесь определять «расстройства сексуального предпочтения» и «расстройства половой идентификации»? Люди живут в России. Знают, что к чему. Ни у кого ничего на лице не написано. Пришел мужчина получать права — и как же определить на глазок, кого он целовал перед выходом из дома: жену, мужа или кота?
Естественно, спросили главного специалиста по геям Виталия Милонова. «Вычленить на дороге извращенцев, — прокомментировал депутат, — очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа».
И это довольно внезапный комментарий, если честно.
Ну потому, что ничего из перечисленного не подпадает под стандарты того, что сами представители ЛГБТ считают своими признаками. Сказал бы Милонов что-то вроде «у них есть радужный символ», было бы понятно, но вот это — тонированные стекла? Дебильная музыка в пробках?
Я пока вот этот комментарий не прочитал, как-то не задумывался, что автомобиль и вся автомобильная культура в целом — это чуть ли не последнее, что осталось у гетеросексуального мужчины для демонстрации своей маскулинности (если кому важно ее демонстрировать). Вот это вот: гараж, перебрать двигатель, сколько лошадок под капотом, календари с девушками в купальниках — сразу видно, что мужик, мужское занятие.
Ну и — как это принято у суровых автолюбителей — грубое определение гея (на букву пэ) не имеет отношения непосредственно к сексуальной ориентации. Когда один водитель на дороге называет другого водителя геем в грубой форме, он не имеет в виду, что тот непосредственно занимается сексом с мужчинами, а указывает, что, с такими навыками вождения, ему не место в суровом автомобильном братстве.
енокнрено написал 17.08.2024 04:02
Киса написал 16.08.2024 22:03
А. фон Кац написал 16.08.2024 21:21
Внимание внимание-говорит Хохляндия-) написал 16.08.2024 21:10
После нападения бандеронацистов на Курскую область резко возросло число добровольцев.
Поэтому бегите в Канадщину,ибо Хохлорейху приходит неминуемый конец.
ASDF написал 16.08.2024 21:05
Тебя только для этого и выпустили в Израиловку,там врачи хорошие.
Как вылечишь-узреешь совершенно противоположную картину-как херачат бандерохохлят.
Срочное сообщение ТАСС написал 16.08.2024 20:48
Леонид Гозман написал 16.08.2024 20:44
ходжа написал 16.08.2024 19:23
Кущ уточняет написал 16.08.2024 19:19
Кузькина мать написал 16.08.2024 19:07
Freis написал 16.08.2024 15:55
Мародерят не только по частным владениям,но выносят и вывозят все подряд из магазинов во временно захваченных поселениях Курской области.
После катитуляции Свинорейха это тоже нужно будеть учесть по взысканию репарации.
и прочей нечисти из ЗСУ-засранных сил украины написал 16.08.2024 15:45
По словам мужчины, украинцы также лишили жизни его кота. "И во всей деревне так. У соседа сожгли дом, собак постреляли, они на цепи сидели",поделился он.
Мужчина добавил, что у него украли бытовые предметы и мелкую технику, а крупную разбили. В результате он решил покинуть дом и отправился в Рыльск. По пути он дважды встречал бойцов ВСУ на броневиках.
"Я в канаве сидел. Вещей с собой никаких не взял. Вот в чем был, в том и пришел", сказал курянин. Сейчас он находится в одном из местных пунктов временного размещения.
Кроме того, 86-летняя жительница Корнеевского рассказала, что по пути в Рыльск встретила солдат ВСУ, которые выкрикивали в ее адрес оскорбления и пожелания смерти.
Wood написал 16.08.2024 14:39
Кущ импульсный написал 16.08.2024 13:53
L e v o n G h a z a r i a n написал 16.08.2024 13:41
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Это убийство импульсным оружием.
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Об этом оружии будущий Президент России Борис Ельцин говорил в интервью Радио Свобода в 1989 (цитируется по книге "КГБ - председатели органов госбезопасности - рассекреченные судьбы", Леонид Млечин, Издание третье,
дополненное. Москва, Центрополиграф, 2005, стр.745):
"Ко мне явились агенты КГБ, предъявили свои удостоверения и стали рассказывать спокойно, обстоятельно, доверительно - что со мной может случиться через неделю. Никаких покушений с топором или пистолетом, никаких отравлений или подстроенных аварий. Мы живем в век научно-технической революции: скажем, идете вы в толпе как ни в чем не бывало, а на вас _издалека направляют приборчик с особым импульсом. Сердце останавливается._ Если рядом не окажется "скорой помощи" с реанимационной командой все, - конец".
И эта информация не была опровергнута ни до, ни после того, как он стал Президентом.
Путин изо всех сил старается решить написал 16.08.2024 09:34
А после него болото булькнуло, да и покрылось ряской повседневности. Путин требовал прорывов, Медведев закатывал пьяные истерики, генералы прислушивались к шороху в обыскиваемых соседних кабинетах, чиновники готовили доклады, плебс буднично прожаривался спецоперация шла своим чередом. И только шкворчание второсортного мяса доносилось с кремлевской кухни. Идиллию нарушили ВСУ, которым удалось нанести такой удар, от которого у системы сбилось дыхание, а натянутый на пенек плешивец чуть не порвался. Западные союзники Украины впервые за долгое время почувствовали, что не зря инвестируют в ВСУ, а страны третьего мира удивленно распахнули глаза: "Так вот ты какая, непобедимая и могучая Russia?" Сенатор-республиканец Линдси Грэм, прибывший накануне в Украину, был щедр на эпитеты: "Смело, великолепно, прекрасно! Продолжайте в том же духе! Путин первый начал так надерите ему задницу. Главное, что хочу сказать администрации Байдена: я ценю вашу помощь, дайте этим людям воевать. Дайте им оружие, которое им нужно, чтобы выиграть эту войну, в которой им никак нельзя проиграть". Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поддержал оптимизм коллеги: "Прорыв на фронте в Курской области это исторический прорыв. Это тектонический прорыв. Прекрасные новости, большие новости, сулящие новые потенциальные прорывы". Теперь речь идет о том, чтобы пригласить западных летчиков-ветеранов повоевать на F-16, предоставленных союзниками, пока украинцы осваивают эти машины. Наступление ВСУ дало повод заговорить о грядущем переломе в войне, которую надо заканчивать.
В марте система дала Путину карт-бланш: "Довоевывай, отец плешивый! Мы в тебя верим!" Но воевать было уже нечем и некем. Мясо тухлое, пушки гнилые. Оставалось только арестовывать генералов и требовать от них же новых побед в то время, как теневой саботаж уже набирал обороты. Бизнес, несущий безумные потери, стал прикидывать: сколько денег дать лампасам, чтобы те устроили мятеж и свернули этот самоубийственный проект? Но система уперлась в главный вопрос: кого поставить вместо Путина? Ведь куда ни глянь никого нет! Дюмин комитетчик, Белоусов клоун-счетовод, не Медведева же бухого ставить! И потом, все замазаны, от всех смердит, по каждому плачет гаагская скамейка. И это действительно, проблема практически не решаемая учитывая то, что окно возможностей сужается с каждым днем. Да и Путин тоже не сидит сложа лапы. Он готовит какой-то удар возмездия, приказывает схематозно зажигать на захваченной Запорожской АЭС и намекать на аварию на Курской атомной станции, которая построена по образу и подобию Чернобыльской. Конечно, если он прикажет ее заминировать генералы выполнят этот приказ. А вот взрывать, скорее всего, откажутся, потому что система понимает: игры с ядеркой в любом их проявлении приведут к краху системы. Ее просто расколошматят извне, в назидание другим. Поэтому никакой ядерной катастрофы система уже не допустит, а при малейшем поползновении Путла в сторону красной кнопки прибьет его тапком, как моль. Но проблема "кого теперь вместо него" все равно останется. Потому что некого! В парадигме отрицательной селекции каждый следующий начальник гаже предыдущего: так работает система. Потому и доэволюционировались до подзаборного Путла, ибо сама криминальная сущность плебса требовала торжества сортирной мысли, как окончательной сатисфакции победившего гегемона.
Путин изо всех сил старается решить написал 16.08.2024 09:06
Таким образом, ослаблен еще один участок линии соприкосновения с НАТО - норвежский. Если еще хоть одна б ядь на российском телевидении скажет, что НАТО собирается напасть на Россию, то, прежде чем плюнуть ей в харю, скажите, что сейчас самое время и если в течении следующей недели такого нападения не произойдет, то значит вся теория про "спят и видят напасть" - вранье от начала до конца.
Но похоже, что российскому "великому кормчему" все же приходится частично решать проблему сдерживания ВСУ в Курской области и за счет переброски войск с украинского фронта. Потому что сегодняшние карты ISW ясно показывают, что на всех на остальных (кроме покровского) направлениях, на которых еще недавно россияне наступали, никаких изменений уже третьи сутки нет…
Как я и предполагал, Путин, после того как заявил, что в связи с наступлением ВСУ в Курской области, все переговоры с Украиной (включая переговоры об обмене пленными) прекращены, тут же, без какой-либо паузы, начал с ней переговоры об обмене пленными. Такова цена его слову. Бу-га-га. И после этого, он хочет чтобы его считали серьезным человеком.
Как бы так ему объяснить, что если бы у России не было нефти, газа и атомной бомбы, то об него только ленивый не вытирал бы ноги. Но в том, что у России есть нефть, газ и атомная бомба, заслуги Путина нет никакой. Это все, что нужно знать о "высоком личном авторитете Путина на международной арене".
Короче, пожелаем ВСУ успеха и надеемся что количество взятых под контроль ВСУ населенных пунктов в Курской области, перейдет в качество - то есть в победу над путинской Россией.