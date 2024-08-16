Рухнул рынок продажи новостроек

Сильнее всего среди городов-миллионников спрос на новостройки в июле, в первый месяц после отмены льготной программы, сократился в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре. В этих трех мегаполисах, которые делят первое место в списке городов по снижению спроса, падение продаж за месяц составило 70%.

Ненамного отстали по падению и другое мегаполисы.

Мегаполисы с самым сильным падением спроса на новостройки:

🔻Ростов-на-Дону (-70%)

🔻Самара (-70% )

🔻Челябинск (-70%)

🔻Новосибирск (-67%)

🔻Казань (-65%)

🔻Уфа (-64%)

🔻Екатеринбург (-62%)

🔻Пермь (-62%)

🔻Волгоград (-61%)

Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург (-11%). В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.

Продажи новостроек по всем мегаполисам в целом в июле упали на 46,6%.

Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке миллионников — завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.

Интересно теперь будет посмотреть за ценами.

А.Б.