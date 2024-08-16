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Московский листок

Рухнул рынок продажи новостроек

Опубликовано 16.08.2024 в разделе комментариев 8

жкх жилье закон
Рухнул рынок продажи новостроек

Сильнее всего среди городов-миллионников спрос на новостройки в июле, в первый месяц после отмены льготной программы, сократился в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре. В этих трех мегаполисах, которые делят первое место в списке городов по снижению спроса, падение продаж за месяц составило 70%.

Ненамного отстали по падению и другое мегаполисы.

Мегаполисы с самым сильным падением спроса на новостройки:

🔻Ростов-на-Дону (-70%)

🔻Самара (-70% )

🔻Челябинск (-70%)

🔻Новосибирск (-67%)

🔻Казань (-65%)

🔻Уфа (-64%)

🔻Екатеринбург (-62%)

🔻Пермь (-62%)

🔻Волгоград (-61%)

Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург (-11%). В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.

Продажи новостроек по всем мегаполисам в целом в июле упали на 46,6%.

Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке миллионников — завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.

Интересно теперь будет посмотреть за ценами.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
экономист
Пафнутий Мухоморов написал 17.08.2024 09:16
при путинщине квартиры в новостройках могли бы себе позволить чиновники-взяточники, силовики-коррупционеры, гундяевские иерархи, прикормлеенные бизнесмены, а также дождавшиеся выплат трехсотые и двухсотые с сво, но все они уже затарились квартирами либо нашли двухметровый приют на кладбищах
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денег нет
но вы держитесь написал 16.08.2024 23:57
У регионов не оказалось денег на обещанные Путиным выплаты за отправку на войну
Требование Владимира Путина резко увеличить выплаты отправляющимся на войну контрактникам оказалось не по карману российским регионам.
Ряд субъектов РФ не могут найти деньги на выполнение поручения Путина, который потребовал, чтобы разовые &#171;бонусы&#187; были увеличены до 400 тысяч рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. По его словам, губернаторы просят Кремль о финансовой помощи и виде новых субсидий из федерального бюджета, поскольку собрать средства внутри свои региона они не в состоянии.
Путин 31 июля подписал указ об увеличении вдвое федеральной выплаты за отправку на войну &#8212; с 195 до 400 тысяч рублей. Тем же указом он &#171;рекомендовал&#187; регионам платить новым контрактникам столько же. Однако выполнить поручение президента смогли лишь 27 субъектов РФ, отмечает &#171;Би-би-си&#187;. В 10 регионах выплаты остаются существенно ниже требуемых, иногда &#8212; в разы: так, например, Хакасия платит лишь 50 тысяч рублей, Архангельская область &#8212; 100 тысяч.
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Re:головне
Si написал 16.08.2024 17:05
Чтобы поддержать спекулятивные цены на жилье, китайские кацапы взрывают человейники. В которых не выкуплены квартиры.
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раб Божий Сорин И.Л.-бизнесмен Дотком порадовался возможности
раздражать Украину,Израиль и ЦРУ написал 16.08.2024 15:49
Немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком порадовался возможности раздражать своим контентом Украину, Израиль и Центральное разведывательное управление США. Об этом он написал в социальной сети X
"Интересный факт: Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в ответах на мои посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Это делает меня счастливым. Это означает, что мой контент их чрезвычайно раздражает",написал предприниматель.
Дотком также поблагодарил все три стороны и заверил, что будет дальше работать в этом направлении.
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Хотелось бы надеяться
Кузькина мать написал 16.08.2024 15:38
Это хорошая новость. Падение рынка предсказывали давно, а он все никак не помирал. Сейчас раздут ценовой пузырь из-за так называемой "бесплатной" /она же льготная/ ипотеки. Квартиры не продаются и человеки надеются, что ценовой пузырь сдуется. Кстати, это уже не первая хорошая новость, но цены на квартиры пока держатся. Вопрос, на сколько они снизятся? Предсказывают 20%, но кто-то говорит и про 10%.
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.-
Б е З О Б Л О Ж К И, без без без написал 16.08.2024 15:18
Будучи в гостях у своих друзей, я спросил у их маленькой дочки, кем бы
она хотела быть, когда вырастет.
- Президентом! - убежденно ответила девочка.
- Вау! - сказал я, - а что ты в первую очередь сделаешь, когда станешь
президентом?
- Я дам крышу над головой и еду всем бездомным, - ответила девочка.
Ее родители, либеральные демократы, присутствующие при этом диалоге,
просто сияли.
- Достойная цель, - сказал я, - но для этого совсем не обязательно ждать,
пока ты станешь президентом. Давай-ка ты расчистишь лужайку позади
моего дома, прополешь все сорняки, подрежешь траву и цветы, а я тебе
за это заплачу 50 долларов. Потом мы пойдем с тобой к супермаркету, где
постоянно болтается бездомный парень, и ты ему отдашь эти деньги, чтобы
он мог купить себе еду и крышу над головой...
Девочка на несколько секунд задумалась.. потом посмотрела мне прямо в
глаза и спросила:
- А почему бы этому бездомному парню самому не сделать всю эту работу и
получить 50 долларов?
- Добро пожаловать в Республиканскую Партию, моя крошка, - улыбнулся я.
Ответить
Re:головне
Freis написал 16.08.2024 13:36
Это очень хорошо. Все кацапы, которые могли бы купить домик пана Тыквы либо задвухсотились, либо свалили за бугор. Кацапская строительная отрасль пошла вслед за кацапским крейсером "Мацкве". И, внезапно, в Китае та же самая пoeбень. Смотри Ewergade Group.
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Интересно теперь будет посмотреть за ценами.
Кущ рыночный написал 16.08.2024 11:11
Цены никто снижать не будет. Застройщику выгоднее просто оставить новостройку незаселенной. Тема пройденная. Но вот если цены упадут, то это значит только одно, что застройщики валят из страны.
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