Рухнул рынок продажи новостроек

Сильнее всего среди городов-миллионников спрос на новостройки в июле, в первый месяц после отмены льготной программы, сократился в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре. В этих трех мегаполисах, которые делят первое место в списке городов по снижению спроса, падение продаж за месяц составило 70%.
Ненамного отстали по падению и другое мегаполисы.
Мегаполисы с самым сильным падением спроса на новостройки:
🔻Ростов-на-Дону (-70%)
🔻Самара (-70% )
🔻Челябинск (-70%)
🔻Новосибирск (-67%)
🔻Казань (-65%)
🔻Уфа (-64%)
🔻Екатеринбург (-62%)
🔻Пермь (-62%)
🔻Волгоград (-61%)
Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург (-11%). В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.
Продажи новостроек по всем мегаполисам в целом в июле упали на 46,6%.
Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке миллионников — завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.
Интересно теперь будет посмотреть за ценами.
А.Б.
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Пафнутий Мухоморов написал 17.08.2024 09:16
но вы держитесь написал 16.08.2024 23:57
Требование Владимира Путина резко увеличить выплаты отправляющимся на войну контрактникам оказалось не по карману российским регионам.
Ряд субъектов РФ не могут найти деньги на выполнение поручения Путина, который потребовал, чтобы разовые «бонусы» были увеличены до 400 тысяч рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. По его словам, губернаторы просят Кремль о финансовой помощи и виде новых субсидий из федерального бюджета, поскольку собрать средства внутри свои региона они не в состоянии.
Путин 31 июля подписал указ об увеличении вдвое федеральной выплаты за отправку на войну — с 195 до 400 тысяч рублей. Тем же указом он «рекомендовал» регионам платить новым контрактникам столько же. Однако выполнить поручение президента смогли лишь 27 субъектов РФ, отмечает «Би-би-си». В 10 регионах выплаты остаются существенно ниже требуемых, иногда — в разы: так, например, Хакасия платит лишь 50 тысяч рублей, Архангельская область — 100 тысяч.
Si написал 16.08.2024 17:05
раздражать Украину,Израиль и ЦРУ написал 16.08.2024 15:49
"Интересный факт: Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в ответах на мои посты, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции. Это делает меня счастливым. Это означает, что мой контент их чрезвычайно раздражает",написал предприниматель.
Дотком также поблагодарил все три стороны и заверил, что будет дальше работать в этом направлении.
Кузькина мать написал 16.08.2024 15:38
Б е З О Б Л О Ж К И, без без без написал 16.08.2024 15:18
она хотела быть, когда вырастет.
- Президентом! - убежденно ответила девочка.
- Вау! - сказал я, - а что ты в первую очередь сделаешь, когда станешь
президентом?
- Я дам крышу над головой и еду всем бездомным, - ответила девочка.
Ее родители, либеральные демократы, присутствующие при этом диалоге,
просто сияли.
- Достойная цель, - сказал я, - но для этого совсем не обязательно ждать,
пока ты станешь президентом. Давай-ка ты расчистишь лужайку позади
моего дома, прополешь все сорняки, подрежешь траву и цветы, а я тебе
за это заплачу 50 долларов. Потом мы пойдем с тобой к супермаркету, где
постоянно болтается бездомный парень, и ты ему отдашь эти деньги, чтобы
он мог купить себе еду и крышу над головой...
Девочка на несколько секунд задумалась.. потом посмотрела мне прямо в
глаза и спросила:
- А почему бы этому бездомному парню самому не сделать всю эту работу и
получить 50 долларов?
- Добро пожаловать в Республиканскую Партию, моя крошка, - улыбнулся я.
Freis написал 16.08.2024 13:36
Кущ рыночный написал 16.08.2024 11:11