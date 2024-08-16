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Московский листок

Крушение стратегического ракетоносца

Опубликовано 16.08.2024 в разделе комментариев 7

авария самолет
Крушение стратегического ракетоносца

Один из пилотов Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все четыре пилота катапультировались при падении самолёта, но один из них при этом не выжил.

Момент взрыва на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео. На записи слышен громкий взрыв и видно яркое пламя.

ЧП произошло во время выполнения планового полета, воздушное судно столкнулось с землей в безлюдной местности, каких-либо разрушений нет.

Причиной ЧП с Ту-22М3 стал отказ левого двигателя, сигнал о проблемах в его работе поступил спустя несколько минут после взлета, после этого самолет загорелся, а экипаж увел борт в район села Михайловка.

Безусловно, даже в мирное время случаются крушения военных самолетов, даже Дальней авиации. Однако в последнее время произошли потери Ту-22М3, в том числе и на аэродромах в результате атак БПЛА.

До начала СВО на вооружении стояло 56 этих самолетов, плюс еще какое-то количество на базах хранения. В общем-то, все не критично, но ощутимо.

Любопытно, что у Украины на боевом дежурстве стояло 58 Ту-22М3, но они все их порезали. Теперь, видимо, жалеют, но поздно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- хохляцкая сволота из ВСУ бежит из Курской области
в гражданской одежде написал 16.08.2024 19:55
Вояки засранных сил украины (ЗСУ) пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей. Об этом пишет Mash в Telegram.
Как стало известно изданию, российские военные взяли в плен минимум десять украинцев в гражданской одежде, направлявшихся к государственной границе.
Утверждается, что боевики ВСУ решили вернуться из-за отсутствия резервов и топлива, а также из-за проблем со связью, так как используемый ими Starlink в российском регионе не работает.
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(без названия)
радиатор А.Б. написал 16.08.2024 18:19
просто пришла пора
смиритесь
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Re: Двигатели сами по себе не отказывают.
Wriht написал 16.08.2024 16:40
Дурак он и в Африке кацап. Любой двигатель или другой ответственный механизм имеет назначенный ресурс. Для сухопутного железа - в километрах, для остальных - в моточасах. Но ты можешь поискать диверсантов у себя в промежности. Якщо в тебе нема дзеркальной хвороби.
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Двигатели сами по себе не отказывают.
Serg0 написал 16.08.2024 16:26
У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество! - как говорил нарком железнодорожного транспорта Каганович. И в сталинские времена это ФИО было бы мгновенно установлено и одной "жертвой репрессий" стало бы больше. Однако, учитывая особенности сегодняшнего момента, кроме возможной халатности техперсонала, следовало бы посмотреть в сторону диверсии. Не секрет, что за какие-нибудь 10 тысяч рублей находятся дурачки, которые поджигают железнодорожные шкафы, организуют атаки на торговые центры и концертные залы. Поэтому, требуется бдительность и высочайшая квалификация спецслужб, чтобы вычислить агента, а не торопиться закрывать дело, списывая все на технические неполадки.
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Re:головне
Tup написал 16.08.2024 15:22
Ту-22М3 перестали выпускать в 1993 году, а двигатели к ним в 1996 году. Это называется деиндустриализация. Кацапы, попробуйте импортозаместить это. Или все-таки сначала надо импортозаместить мозги.
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Thank you for registering. Contact us again http:
Thank you for registering. Contact us again http: написал 16.08.2024 13:01
Thank you for registering. Contact us again http://forum-msk.org Okeygorandom dng7445966
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В этой новости приятно всьо
Кущ приятный написал 16.08.2024 11:03
И минус железяка ценой в 300 лямов зеленых енотов, и минус 4 пелота, которые больше не убьют ни одного украинца. Выжившим летунам, у которых позвоночник высыпался в трусы, после катапульты, желаю долгих лет.
Но самое приятное, что таких катастроф станет больше. По многим причинам. Как банального износа моделей 1973 года, так и желания подзаработать техперсонала. А вам удачи и хорошего настроения
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