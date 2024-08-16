Крушение стратегического ракетоносца

Один из пилотов Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все четыре пилота катапультировались при падении самолёта, но один из них при этом не выжил.

Момент взрыва на месте падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео. На записи слышен громкий взрыв и видно яркое пламя.

ЧП произошло во время выполнения планового полета, воздушное судно столкнулось с землей в безлюдной местности, каких-либо разрушений нет.

Причиной ЧП с Ту-22М3 стал отказ левого двигателя, сигнал о проблемах в его работе поступил спустя несколько минут после взлета, после этого самолет загорелся, а экипаж увел борт в район села Михайловка.

Безусловно, даже в мирное время случаются крушения военных самолетов, даже Дальней авиации. Однако в последнее время произошли потери Ту-22М3, в том числе и на аэродромах в результате атак БПЛА.

До начала СВО на вооружении стояло 56 этих самолетов, плюс еще какое-то количество на базах хранения. В общем-то, все не критично, но ощутимо.

Любопытно, что у Украины на боевом дежурстве стояло 58 Ту-22М3, но они все их порезали. Теперь, видимо, жалеют, но поздно.

А.Б.