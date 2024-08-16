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Московский листок

Так холера или нет?

Опубликовано 16.08.2024 в разделе комментариев 6

медицина эпидемия вирус
Так холера или нет?

Украинские власти направляют пробы воды и образцы биологических материалов жителей Херсона, которые погибли от инфекций, в лабораторию в Брюсселе.

Эти образцы отправлены в Киев, откуда их планируется передать в независимый диагностический центр Black&Veatch в Брюсселе для дальнейшего анализа, добавили подполье.

Из-за неисправности очистных сооружений в населенных пунктах на правом берегу Днепра среди местных жителей наблюдаются случаи серьезных инфекционных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал о 25 случаях заражения, восемь из которых оказались летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское и Ивановка.

Ранее в Херсонской области из-за вспышки кишечной инфекции умерли 13 украинских военных.

Раньше сообщали о холере, и уточняли, что украинские власти фиксируют только тиф - тоже смертельно опасное инфекционное заболевание. Так что там происходит?

Регион вообще эндемичный и по холере, и по тифу, и по ряду других инфекций. Плюс война, плюс экологическая катастрофа с водой. Да еще и лето... Ничего удивительного, что весь букет инфекций резко оживился.

Если и правда есть погибшие от кишечных инфекций, то чего тянуть? И какой там Брюссель, если холерный вибрион видно даже на школьном микроскопе. Или там какая-то экзотика вроде африканской бубунной чумы?

И чего темнить, когда надо проводить карантинные мероприятия по обе стороны Днепра? Ждем, пока погибших будет не два десятка, а два десятка тысяч?

Ну что ж, история знает случаи, когда войны останавливались из-за поноса в армии.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Frankovard
Frankovard написал 17.08.2024 02:51
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VelugePl
VelugePl написал 17.08.2024 02:29
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русские свиньи больны
Военврач написал 16.08.2024 23:53
Источники сообщают, что в середине июля 2024 года в нескольких исправительных учреждениях Мордовии произошла вспышка заболевания животных (свиней). Объективные признаки и симптомы указывают, что вероятнее всего имело место заражение африканской чумой свиней (АЧС). В результате в Исправительной колонии &#8470;7 (поселок Сосновка) большая часть поголовья погибла и была захоронена прямо на территории исправительного учреждения силами осужденных. Оставшихся животных с явными симптомами заболевания спешно пустили под нож все те же осужденные, без привлечения санитарных служб. Куда будет использовано мясо таких свиней - остается только догадываться. Указанный факт не единичный - аналогичная информация поступала и из Исправительной колонии &#8470;1, расположенной по соседству в том же поселке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии. Но оба случая были фактически скрыты от санитарно - эпидемиологических, ветеринарных служб и органов Россельхознадзора республики. Осужденные колоний готовы на месте показать участки захоронения останков животных для проверки и дезинфекции. Непринятие срочных мер грозит масштабным распространением эпидемии, заражением почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также ставит под угрозу здоровье и жизнь как осужденных, так и жителей поселка, тем более в условиях устоявшейся жаркой погоды.
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раб Божий Сорин И.Л.- бандеронацисты ударили по торговому центру в Донецке
отвечать будут конктретные хохлонелюди,найдут всех написал 16.08.2024 19:48
Торговый центр "Галактика" в Донецке атакован боевиками ВСУ, есть погибшие и раненые.
..............................................
Как уточняет Telegram-канал Shot, в момент атаки в здании находилось более 100 человек. В оперативных службах Донецкой народной республики сообщали, что в момент удара в здании были дети.
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Уточняется, что площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, в горящем здании могут быть заблокированы люди. Местные жители также сообщали о прилете в жилой дом в Петровском районе города.
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Летающий над ТЦ украинский беспилотник мешает тушению пожара
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На опубликованных кадрах видно, что от торгового центра почти ничего не осталось.
В России обещали ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке еще жестче, чем обычно.
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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек жесткий ответ России на атаку Киева по объекту гражданской инфраструктуры.
Удар по донецкому ТЦ он назвал "актом терроризма в чистом виде".
.
"Этой истории будет уделено особое внимание. В ВСУ отвечать будут конкретные люди, кто в этом принимал участие, начиная от планировщиков и заканчивая исполнителями", сказал Колесник.
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EdwinNiz
EdwinNiz написал 16.08.2024 17:02
improvements. Additionally, these entities watch adjustment in associated with Google
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Re:головне
Dnis написал 16.08.2024 15:30
Холера, это когда кацапська блядвa зруйнувала системи водопостачання, мелиорации и канализации в границах четырех областей Украины - Николаевской, Херсонской, Запорожской и частично Днепропетровской. Вследствии уничтожения кацапами Каховской электростанции и обмеления Каховского водосховища. Таким чином кацапи створили штучний экологичний геноцид.
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