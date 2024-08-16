Украинские власти направляют пробы воды и образцы биологических материалов жителей Херсона, которые погибли от инфекций, в лабораторию в Брюсселе.

Эти образцы отправлены в Киев, откуда их планируется передать в независимый диагностический центр Black&Veatch в Брюсселе для дальнейшего анализа, добавили подполье.

Из-за неисправности очистных сооружений в населенных пунктах на правом берегу Днепра среди местных жителей наблюдаются случаи серьезных инфекционных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал о 25 случаях заражения, восемь из которых оказались летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское и Ивановка.

Ранее в Херсонской области из-за вспышки кишечной инфекции умерли 13 украинских военных.

Раньше сообщали о холере, и уточняли, что украинские власти фиксируют только тиф - тоже смертельно опасное инфекционное заболевание. Так что там происходит?

Регион вообще эндемичный и по холере, и по тифу, и по ряду других инфекций. Плюс война, плюс экологическая катастрофа с водой. Да еще и лето... Ничего удивительного, что весь букет инфекций резко оживился.

Если и правда есть погибшие от кишечных инфекций, то чего тянуть? И какой там Брюссель, если холерный вибрион видно даже на школьном микроскопе. Или там какая-то экзотика вроде африканской бубунной чумы?

И чего темнить, когда надо проводить карантинные мероприятия по обе стороны Днепра? Ждем, пока погибших будет не два десятка, а два десятка тысяч?

Ну что ж, история знает случаи, когда войны останавливались из-за поноса в армии.

А.Б.