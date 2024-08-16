Так холера или нет?

Украинские власти направляют пробы воды и образцы биологических материалов жителей Херсона, которые погибли от инфекций, в лабораторию в Брюсселе.
Эти образцы отправлены в Киев, откуда их планируется передать в независимый диагностический центр Black&Veatch в Брюсселе для дальнейшего анализа, добавили подполье.
Из-за неисправности очистных сооружений в населенных пунктах на правом берегу Днепра среди местных жителей наблюдаются случаи серьезных инфекционных заболеваний, сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал о 25 случаях заражения, восемь из которых оказались летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское и Ивановка.
Ранее в Херсонской области из-за вспышки кишечной инфекции умерли 13 украинских военных.
Раньше сообщали о холере, и уточняли, что украинские власти фиксируют только тиф - тоже смертельно опасное инфекционное заболевание. Так что там происходит?
Регион вообще эндемичный и по холере, и по тифу, и по ряду других инфекций. Плюс война, плюс экологическая катастрофа с водой. Да еще и лето... Ничего удивительного, что весь букет инфекций резко оживился.
Если и правда есть погибшие от кишечных инфекций, то чего тянуть? И какой там Брюссель, если холерный вибрион видно даже на школьном микроскопе. Или там какая-то экзотика вроде африканской бубунной чумы?
И чего темнить, когда надо проводить карантинные мероприятия по обе стороны Днепра? Ждем, пока погибших будет не два десятка, а два десятка тысяч?
Ну что ж, история знает случаи, когда войны останавливались из-за поноса в армии.
А.Б.
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Военврач написал 16.08.2024 23:53
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Как уточняет Telegram-канал Shot, в момент атаки в здании находилось более 100 человек. В оперативных службах Донецкой народной республики сообщали, что в момент удара в здании были дети.
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Уточняется, что площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, в горящем здании могут быть заблокированы люди. Местные жители также сообщали о прилете в жилой дом в Петровском районе города.
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Летающий над ТЦ украинский беспилотник мешает тушению пожара
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На опубликованных кадрах видно, что от торгового центра почти ничего не осталось.
В России обещали ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке еще жестче, чем обычно.
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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек жесткий ответ России на атаку Киева по объекту гражданской инфраструктуры.
Удар по донецкому ТЦ он назвал "актом терроризма в чистом виде".
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"Этой истории будет уделено особое внимание. В ВСУ отвечать будут конкретные люди, кто в этом принимал участие, начиная от планировщиков и заканчивая исполнителями", сказал Колесник.
EdwinNiz написал 16.08.2024 17:02
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Dnis написал 16.08.2024 15:30