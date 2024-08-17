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Московский листок

У нас свой "чернобыль", прямо под ногами

Опубликовано 17.08.2024 в разделе комментариев 3

москва выборы гребенник
У нас свой "чернобыль", прямо под ногами

Официальное заявление кандидата в депутаты Московской городской Думы Гребенника А.В. в:

-Совет безопасности Российской Федерации

-Федеральная служба безопасности

-Генеральная прокуратору

-Следственный комитет

Сейчас, когда многие рассуждают о «грязной» атомной бомбе, Госкорпорация «Росатом» потеряла в Москве три километра трубы, системы спецканализации для перекачки жидких радиоактивных отходов, которая функционировала в период с 1959 по 1989 годы. За это время, по сведениям опубликованным в открытой печати в журнале «Атомная энергия», через нее было перекачено 1.2 миллиона м3 жидких радиоактивных отходов на Московскую станцию переработки в районе Щукино г.Москвы.

Сейчас эта система законсервирована, не стоит на балансе не у одной организации, никем не контролируется и ее точное местоположение никому не известно. Период полураспада некоторых радиоактивных веществ, которые через нее перекачивались, несколько тысяч лет.

Вместо законсервированной системы с 1989 года функционирует действующая система перекачки жидких радиоактивных отходов на которую установлена санитарно-защитная зона вдоль всей трассы трубопровода Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора №1. Указанная санитарно-защитная зона не признается вновь созданной организацией Межрегиональное управление №1 ФМБА России.

О существовании действующей спецканализации Межрегиональное управление №1 ФМБА России, в функционал которой входит контроль за работой этой системы, не знало 19 лет своего существования и соответственно ее не контролировало. Теперь знает от меня, поблагодарило.

Сама станция переработки имеет расчетную санитрано-защитную зону размером сто метров.

Московское Правительство приняло постановление о реализации программы комплексного развития территории по адресу: ул. Рогова вл. 22-24, в зоне расположения законсервированной и действующей системы спецканализации и Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов.

Был объявлен тендер на строительство на этом участке, есть победитель, в условиях тендера не были обозначены ограничительные особенности участка. На указанном участке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрещено любое строительство и создание парков и скверов. Сейчас эти спецканализации физически прикрыты гаражным комплексом на полторы тысячи мест, который и был построен в свое время по инициативе предприятий атомной промышленности для того, чтобы обеспечить маскировку и физическую защиту трубопроводов. Строительство или снос существующих гаражей и запланированные работы по разбивке парка, неизбежно, приведут к разрушению систем спецканализаций и серьезному радиоактивному загрязнению. Так же разрушение систем негативно повлияет на работу предприятий атомной промышленности, проводящих исследования в области обеспечения суверенитета России.

Я баллотируюсь в Мосгордуму с целью иметь возможность прямого контакта с Московскими чиновниками и предотвратить фатальные последствия этого и других не продуманных решений.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Людмила Беспутина написал 17.08.2024 09:03
Если на карте путинской рф заретушировать вечную мерзлоту, болота и помойки, что останется страна размером с северную корею
если бы было можно изолировать путинскую рф от остального мира стеной, то за пару десятилетий кремлевская хунта с ордой чинуш и чекистов привела бы Россию к самоуничтожению
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Я баллотируюсь в Мосгордуму с целью иметь
Кущ имеет написал 17.08.2024 08:53
Дальше можно не писать
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(без названия)
еноеноен написал 17.08.2024 03:55
ну так едросам радиоактивную пыль как подсыпают то)
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