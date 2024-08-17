Telegram-каналы BRIEF и BRIEF Важное признаны иноагентами

Также в реестр иноагентов внесены:
— Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ»;
— Telegram-канал «Сирена»;
— Бывший ведущий и замглавреда СМИ-иноагента «Дождь» Ренат Давлетгильдеев;
— Бизнесмен А.В. Павлов.
На вопрос: "Почему?" никто из новоиспеченных иноагентов официального ответа пока не получил. Видимо, сами должны сообразить.
Вот, к примеру, считавшийся вполне патриотическим бизнесмен Павлов, владелец обувных магазинов Zenden, живущий в России и вроде ни в чем "таком" не замеченный, сам не знает, почему он иноагент...
А каналы,перечисленные выше, и вовсе считались тесно сотрудничающими с властями. Почти официальными.
Сейчас произносятся слова о недостаточно почтительном отношении к властям, и о какой-то недостоверной информации.
Но законодательство РФ требует, вообще-то, доказывать обвинения. А то получается некий анонимный чиновник решает - нет, что-то у них там недостоверное. И все! Иноагенты.
В свое время я тратил силы и время, доказывая в судах свою правоту - и ни разу не было, чтоб не доказал. Хотя, повторюсь, дело это долгое и малоприятное.
А сейчас никому ничего не надо доказывать. Кто-то считает, что "недостоверно", и все, считай, приговор...
С отношением к власти вообще удивительно. Пока у нас, хотя бы формально, существует институт выборов, и по закону должен быть альтернативный кандидат, иначе выборы не состоятся, требовать любви к власти в обязательном порядке просто незаконно! Даже Путин, пока он не царь, а как бы избранный президент, вовсе не обязательно должен быть предметом обожания и почитания! Нет у нас закона о защите величества.
Любопытно, недавно вернувшаяся из КНДР Дарья Митина обратила внимание: нигде в присутственных местах не висят обязательные портерты Ким Чен Ына! Висят Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, а действующего руководителя нет.
Я помню, в свое время был единственным чиновником в аппарате правительства, у кого в кабинете не висел портрет Путина. Вообще никто не висел. Вот считаю, что в демократическом государстве никто висеть не должен, нигде. Даже портретом на стенке...
А.Б.
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Людоед Вятрович обещает, что на будущей неделе Верховная Зрада запретит УПЦ МП. написал 17.08.2024 20:53
Брэхаты нэ пахаты, христопродавец в вышиванке. написал 17.08.2024 20:09
Кущ скучный написал 17.08.2024 19:45
Не продаем своих племянниц в бордели и на органы. написал 17.08.2024 19:31
Кущ скучает написал 17.08.2024 18:53
Добрая весть написал 17.08.2024 18:44
Так,что не зарекайся.
Что касается телевизора,вернее зомбоящика,то его ни я,ни подавляющее число моих знакомых его не смотрит в принципе.
От меня что хочешь услышать?
Ничего нового ты не прочтешь.
Мы,русские всей душой,ненавидим бандеровских националистов и хохляцких рогулей-русофобов.
И поэтому,к этой части к действиям власти по утилизации этой нечисти относимся одобрительно.
К адекватным украинцам это не относится.
Не благодари.
Адью
Кущ скучает написал 17.08.2024 18:02
Добрая весть написал 17.08.2024 17:54
Все новенькое в нижеследующих телеграм-каналах
Распространи среди личного состава,подними им,так сказать,психологическое состояние-)
-
Украина.ру
https://t.me/ukraina_ru
-------------------------
.
Запрещенная Украина
https://t.me/godeye_ru
-------------------------
.
Денацификация UA
https://t.me/denazi_UA
-------------------------
.
Рагуляку на гыляку
https://t.me/ragulaku
-------------------------
.
Зачистка
https://t.me/zachistka_ua
--------------------------
Скотомогильник
https://t.me/fiftnmls
Кущ заскучал написал 17.08.2024 17:46
Добрая весть написал 17.08.2024 17:33
А вот ваш хохляцкий телеграм-канал "Генерал СВР" пишет,что рассматривается вопрос о его освобождении и направлении на фронт,чтобы он возглавил одно из соединений.
Ну,а уж если Суровикина вернут,то бандерам придет полная п и з да -)
Кущ на воле написал 17.08.2024 17:22
хохлы сами вышли на связь через Телеграм написал 17.08.2024 17:09
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Это одразделение из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ
организованно сдалось в плен российской армии в Курской области.
Уточняется, что они сдались в плен в районе населенного пункта Комаровка Курской области.
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Для сдачи они использовали специально созданный для этого Telegram-аккаунт FREE_SOLDIER2022. С помощью этого ресурса украинские военные вышли на связь с российскими.
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Боец ВСУ Сергей Завадский сообщил, что российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела на курском направлении. Он рассказал, что украинским военным поставили задачу находиться на пункте наблюдения возле моста, однако возникли проблемы.
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До этого группа пленных бойцов ВСУ заявила о желании воевать против Украины. В видеообращении украинские солдаты отказались от обмена и попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы задать ему интересующие вопросы и принять на службу.
Аббас Галлямов написал 17.08.2024 17:07
Символом происходящего в эти дни стали толпы гуляющих на Патриках москвичей, а не марширующие колонны Z-общественников, пишет политолог Аббас Галлямов в новой колонке для «МО». В Курске же народ бежит не в военкоматы, а записывает обращения: «Путин помоги!»
Но он курянам на помощь не спешит. «Путин не хочет снимать войска с донецкого направления и спасать Курскую область, — обращает внимание эксперт. — Хотя казалось бы, что может быть важнее для русского патриота чем защита исконно русской земли? Для Путина, однако, захватить Донбасс важнее, чем защитить Курск».
Путин не смог сделать народ фанатиком, зато превратился в него сам, указывает Галлямов: «Президент перестал ценить то, что есть, и полностью положил жизнь ради стремления к чему-то, чего не имеет. «Синице в руке» он теперь предпочитает «журавля в небе».
Ни гражданам, ни элите уже не приходится рассчитывать на главу государства: «Ждать от него поступков, отвечающих их интересам и их пожеланиям, им теперь, похоже, не стоит. Он живет в своем собственном фантазийном мире, в котором Донбасс важнее Курска».
Россияне давно не верят в безоблачную жизнь при Путине, но лоялисты держались за него, опасаясь худшего: попытка свергнуть правящую верхушку может обернуться массовыми репрессиями или гражданской войной. Однако и этот сдерживающий фактор перестает работать.
https://t.me/abbasgallyamovpolitics/5773
Гиркин написал 17.08.2024 17:04
В Курской области наши подразделения продолжают отражать атаки ВСУ. Тут важно понимать - атаки. То есть они не бегут, не сидят зарывшись - они тянут подкрепления и атакуют. Вчера волной прошла новость о возможном ударе по АЭС и «грязной бомбе». Под постоянными обстрелами и ударами дронов Крым, Донбасс, Белгородская и Курская области, и другие регионы РФ.
При всем при этом, у нас по прежнему «террористическая атака ВСУ и провокация», а Минобороны отражает «попытку вторжения». Интересная такая попытка, порядка 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов захвачены, сотни тысяч беженцев, а первая группа прорыва ВСУ насчитывала 12.000 рыл.
Игра в «Мы не такие» и мантры о договорняке продолжаются третий год. Вырубить энергетическую инфраструктуру на Украине? Мосты? Ликвидировать украинское руководство? Да хотя бы просто осложнить им жизнь? Ну как можно, что скажут западные партнеры. Это осложнит переговорный фон.
США и НАТО планируют нас уничтожить. Залихватское высмеивание поставок танков Украине на федеральных каналах РФ уже в прошлом. Когда-то начиналось с ПТРК Джавелин, а сейчас им поставляют F-16 и под них готовят ракеты дальностью до 1000 километров. Вчера у Крымского моста было сбито 12 ракет ATACMS.
У нас уже давно не СВО. Какое может быть СВО в Курской области, окститесь. У нас идет война. Мы 8 лет старались не замечать войну на Донбассе, сейчас пытаемся не замечать войну на Украине, но войну в Курской области не заметить невозможно. Особенно если учесть, что она вот-вот перекинется на Брянскую и Белгородскую. Время пиршеств в глубоком тылу, флагштоков за 30 млн и подсветок на зданиях администрации за 107 млн прошло. Как и провальных нацпроектов вроде «Очищения Волги» за 200 млрд.
Нам необходима полная мобилизация общества. Все усилия страны должны быть направлены на победу. На танки, ракеты, дроны, РЭБ и прочее. Пора прекращать жить, прикидываясь, что война «где-то там». Она не там. Она здесь. Жители Курской области не дадут соврать. И жители Белгорода.
Пора просыпаться. И верните уже Суровикина.
https://t.me/igorstrelkov/28120
ходжа написал 17.08.2024 15:07
Кущ из леса написал 17.08.2024 13:09
ВСУ написал 17.08.2024 12:35
— Вас украинцы не обижают?
— Не, не.
— А есть, пить у вас хватает?
— Мы магазины ограбили.
Просто диалог украинского военного и жительницы курской области рф.
Винокурова написал 17.08.2024 11:58
Вчера в РФ объявили иноагентами ряд провластных каналов, которые репостили панические новости из Курской области.
После этого замглавреда канала Brief Екатерина Винокурова написала, что больше не хочет жить.
В 2014 она вывозила в Россию украинских детей из захваченного Краснодона
а Баранов сдохнет написал 17.08.2024 11:54
В одном из переходов на метро Арбатская в Москве сработал шлюз бомбоубежища. Депртранс сообщил, что причина — кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Сейчас сотрудники метрополитена проводят регулировку затвора.
Китайские ревизионисты написал 17.08.2024 11:49
Во время своего выступления генеральный секретарь КПК заявил, что классовая борьба была «левой ошибкой»:
Третье пленарное заседание освободилось от давно существующих оков левых ошибок <...> Участники сессии полностью признали, что научная система идей Мао Цзэдуна должна быть правильно понята во всем ее контексте. Участники сессии высоко оценили дискуссию о критерии истины, полностью отвергнув лозунг о том, что классовая борьба является ключевым звеном??
На пленуме было подчеркнуто, что в целях дальнейшего углубления [рыночных] реформ необходимо твердо придерживаться идей марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина и опыта, накопленного за годы реформ и открытости, что позволит к 2035 году сформировать «социалистическую рыночную экономику». Ожидается, что дополнительные разъяснения по конкретным шагам реформ будут опубликованы в журнале ЦК КПК.
Заявления об углублении либеральных реформ под руководством партии прозвучали на фоне сокращения производства стали и угля, роста безработицы до 5.2%, замедления экономики на фоне падения цен на недвижимость и слабого внутреннего потребления, а также крупнейшего с 1980 года бегства иностранных инвесторов.
https://t.me/historiographe/14815
Тревожные новости из Китая, там ревизионисты покусились на краеугольный камень марксизма - священную идею классовой борьбы. Как переживут это сетевые марксисты?