Telegram-каналы BRIEF и BRIEF Важное признаны иноагентами

Также в реестр иноагентов внесены:

— Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ»;

— Telegram-канал «Сирена»;

— Бывший ведущий и замглавреда СМИ-иноагента «Дождь» Ренат Давлетгильдеев;

— Бизнесмен А.В. Павлов.

На вопрос: "Почему?" никто из новоиспеченных иноагентов официального ответа пока не получил. Видимо, сами должны сообразить.

Вот, к примеру, считавшийся вполне патриотическим бизнесмен Павлов, владелец обувных магазинов Zenden, живущий в России и вроде ни в чем "таком" не замеченный, сам не знает, почему он иноагент...

А каналы,перечисленные выше, и вовсе считались тесно сотрудничающими с властями. Почти официальными.

Сейчас произносятся слова о недостаточно почтительном отношении к властям, и о какой-то недостоверной информации.

Но законодательство РФ требует, вообще-то, доказывать обвинения. А то получается некий анонимный чиновник решает - нет, что-то у них там недостоверное. И все! Иноагенты.

В свое время я тратил силы и время, доказывая в судах свою правоту - и ни разу не было, чтоб не доказал. Хотя, повторюсь, дело это долгое и малоприятное.

А сейчас никому ничего не надо доказывать. Кто-то считает, что "недостоверно", и все, считай, приговор...

С отношением к власти вообще удивительно. Пока у нас, хотя бы формально, существует институт выборов, и по закону должен быть альтернативный кандидат, иначе выборы не состоятся, требовать любви к власти в обязательном порядке просто незаконно! Даже Путин, пока он не царь, а как бы избранный президент, вовсе не обязательно должен быть предметом обожания и почитания! Нет у нас закона о защите величества.

Любопытно, недавно вернувшаяся из КНДР Дарья Митина обратила внимание: нигде в присутственных местах не висят обязательные портерты Ким Чен Ына! Висят Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, а действующего руководителя нет.

Я помню, в свое время был единственным чиновником в аппарате правительства, у кого в кабинете не висел портрет Путина. Вообще никто не висел. Вот считаю, что в демократическом государстве никто висеть не должен, нигде. Даже портретом на стенке...

А.Б.