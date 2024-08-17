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Московский листок

Италия ведет информационную войну на стороне Украины

Опубликовано 17.08.2024 в разделе комментариев 7

украина европа война киев
Италия ведет информационную войну на стороне Украины

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ.

Есть нюанс: для пребывания среди действующих войск журналисты должны были заручиться разрешением командования ВСУ, включая сюда и военную цензуру.

Но чтобы оказаться на территории РФ, а Курская область пока числится за нашей страной, необходимо законно пересечь границу РФ. Ну и тоже заручиться разрешением российских властей на работу в зоне КТО.

Если бы речь шла о каких-то стрингерах, действующих на свой страх и риск, посол могла бы просто пожать плечами - бывает... Но речь шла о съемочной группе государственного телеканала Rai.

То есть государственные служащие Итальянской республики нелегально проникли на территорию РФ и действовали там в соответствиии с цензурными указаниями украинских властей, в настоящее время ведущих боевые действия против РФ на российской территории.

По большому счету это уже повод не только к вызову итальянского посла в МИД, но и к отзыву российского посольства из Рима.

И об объективности: за последние 10 лет кореспонденты Rai ни разу не были в Крыму. А вот в Курскую область рванули сразу за украинскими войсками.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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поклон мой в ноги итальянцам
Филипп Бледун написал 17.08.2024 21:59
В путинской рф журналистики больше нет, потому надо сказать спасибо итальянцам, которые хоть что-то сделали для информирования россиян
А по вопросу как мол они пересекли государственную границу надо спрашивать не с них, а с самой огромной армии силовиков в мире - где фсб, фсо, росгвардия и прочие? Опричники как всегда сдулись и сдали курскую область, это им не старушек в запотевших забралах пинать
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раб Божий Сорин И.Л.- на Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском
и на поражение на Донбассе написал 17.08.2024 21:28
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины.Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=bchezcGKwNI
-
"Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны",заявил он.
-
Аналитик подчеркнул, что украинские власти одержимы идеей военных действий. Однако нелигитимный президент страны Владимир Зеленский и его администрация не обращают внимания на поражение ВСУ в Донбассе.
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раб Божий Сорин И.Л.-
за нашу победу написал 17.08.2024 18:49
Чем привлекательна Линия Суровикина, так это возможностью захватить и теперь уже в обратку, путиноиды хрен ее преодолеютЬ.
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Re:головне
Trev написал 17.08.2024 18:46
Помнится, уже после оккупации кацапами Крыма, но до полномасштабной войны. В гости к трупину в Крым приехал глава берлусконистана. И они в Массандре бухали коллекционный херес. Вдвоем. Так что долг платежом красен.
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(без названия)
ходжа написал 17.08.2024 15:03
Не посла вызывать надо, а уничтожать вторгшихся. Всех. И итальянцев, и поляков, и храмцузов. Про хохлов и говорить нечего. А жевание мидовских соплей до добра не доведет.
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Re: Италия ведет информационную войну
Ы765 написал 17.08.2024 13:04
Наш плюшевый коммунист Толик информационную войну точно ни с кем не ведет. Даже наоборот, нацики типа Максимки Калашникова были тут желанными гостями и хозяевами, соредакторами.
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Зато в Крым ещдили немцы
Кущ итальянский написал 17.08.2024 12:36
Теперь не ездят. А насчет Курска всьо верно. Формально пока не наш. И что собирается делать Зеленский с новыми территориями непонятно пока никому. И даже могу сказать больше - итальянцы не имеют официальной аккредитации от МО Украины. Поэтому всем подразделениям пришла распоряга гнать их в шею. Такие дела.
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