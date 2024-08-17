Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ.

Есть нюанс: для пребывания среди действующих войск журналисты должны были заручиться разрешением командования ВСУ, включая сюда и военную цензуру.

Но чтобы оказаться на территории РФ, а Курская область пока числится за нашей страной, необходимо законно пересечь границу РФ. Ну и тоже заручиться разрешением российских властей на работу в зоне КТО.

Если бы речь шла о каких-то стрингерах, действующих на свой страх и риск, посол могла бы просто пожать плечами - бывает... Но речь шла о съемочной группе государственного телеканала Rai.

То есть государственные служащие Итальянской республики нелегально проникли на территорию РФ и действовали там в соответствиии с цензурными указаниями украинских властей, в настоящее время ведущих боевые действия против РФ на российской территории.

По большому счету это уже повод не только к вызову итальянского посла в МИД, но и к отзыву российского посольства из Рима.

И об объективности: за последние 10 лет кореспонденты Rai ни разу не были в Крыму. А вот в Курскую область рванули сразу за украинскими войсками.

А.Б.