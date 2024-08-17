Италия ведет информационную войну на стороне Украины

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ.
Есть нюанс: для пребывания среди действующих войск журналисты должны были заручиться разрешением командования ВСУ, включая сюда и военную цензуру.
Но чтобы оказаться на территории РФ, а Курская область пока числится за нашей страной, необходимо законно пересечь границу РФ. Ну и тоже заручиться разрешением российских властей на работу в зоне КТО.
Если бы речь шла о каких-то стрингерах, действующих на свой страх и риск, посол могла бы просто пожать плечами - бывает... Но речь шла о съемочной группе государственного телеканала Rai.
То есть государственные служащие Итальянской республики нелегально проникли на территорию РФ и действовали там в соответствиии с цензурными указаниями украинских властей, в настоящее время ведущих боевые действия против РФ на российской территории.
По большому счету это уже повод не только к вызову итальянского посла в МИД, но и к отзыву российского посольства из Рима.
И об объективности: за последние 10 лет кореспонденты Rai ни разу не были в Крыму. А вот в Курскую область рванули сразу за украинскими войсками.
А.Б.
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Филипп Бледун написал 17.08.2024 21:59
А по вопросу как мол они пересекли государственную границу надо спрашивать не с них, а с самой огромной армии силовиков в мире - где фсб, фсо, росгвардия и прочие? Опричники как всегда сдулись и сдали курскую область, это им не старушек в запотевших забралах пинать
и на поражение на Донбассе написал 17.08.2024 21:28
https://www.youtube.com/watch?v=bchezcGKwNI
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"Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны",заявил он.
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Аналитик подчеркнул, что украинские власти одержимы идеей военных действий. Однако нелигитимный президент страны Владимир Зеленский и его администрация не обращают внимания на поражение ВСУ в Донбассе.
за нашу победу написал 17.08.2024 18:49
Trev написал 17.08.2024 18:46
ходжа написал 17.08.2024 15:03
Ы765 написал 17.08.2024 13:04
Кущ итальянский написал 17.08.2024 12:36