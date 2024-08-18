Специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить магнитную пусковую установку на Луне.

Предполагается, что установка будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, при этом вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю.

По мнению ученых, уникальные условия среды на спутнике Земли, такие как полный вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять грузы дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки будет составлять около 10 процентов от стоимости существующих способов.

Ученые из КНР также добавили, что главной задачей будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле.

Ранее сообщалось, что американская компания Interlune планирует также заняться добычей гелия-3 на Луне, организация планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли.

Вот такие проблемы люди решают. А мы с Украиной пленными меняемся...

А.Б.