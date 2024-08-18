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Московский листок

Готовится промышленное освоение Луны

Опубликовано 18.08.2024 в разделе комментариев 6

сша луна
Готовится промышленное освоение Луны

Специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить магнитную пусковую установку на Луне.

Предполагается, что установка будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, при этом вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю.

По мнению ученых, уникальные условия среды на спутнике Земли, такие как полный вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять грузы дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки будет составлять около 10 процентов от стоимости существующих способов.

Ученые из КНР также добавили, что главной задачей будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле.

Ранее сообщалось, что американская компания Interlune планирует также заняться добычей гелия-3 на Луне, организация планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли.

Вот такие проблемы люди решают. А мы с Украиной пленными меняемся...

  А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Тише... Тсссс.... Про Луну и Мухина.....
Лапиньш написал 18.08.2024 16:30
А то сейчас каааак выскочит. Пойдут статьи километрами и все кругом идиоты у юрь игнатича. Не правда я то конечно пусть но ведь и умные есть на мск. Но слонов мы все таки вы пишем с Индии. Настоящих. С хоботами и клыками. И пойдем по Москве матушке да по тротуарной плиточке. Да размахивая хоботами и клыками аврывая эту благодать собчнинскую и на обочину ее и на обочину всех крокусных безделья веселящихся на чужом горе операции. Нате сууки получите.
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Re:головне
Wern написал 18.08.2024 16:25
Отправить человека на Луну смог гениальный ученый и инженер Вернер фон Браун. Сейчас таких людей нет среди американцев и кацапов. Кацапы и в лучшие времена не блистали. А у американцев в NASA сидят не ученые и инженеры, а бухгалтеры и менеджеры. Которые говорят - нема столько грошей.
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Re:
А. фон Кац написал 18.08.2024 13:40
Зря все это. Вдруг найдут остатки американской лунной программы. Что тогда Мухину будет сказать?
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Re: Надо вот что
Кущ отобедал написал 18.08.2024 13:33
Героям слава, Промокашкин. Тебе на Луну нельзя. Там все ходят вниз головой, а у тебя давление. Ты останешься здесь и будешь дергать рычаг, катапультировать кацапов. За это тебе будут выдавать доппаек - сало и горилку. Правда только за правильное цитирование Степана Андреевича Бандеры. Так что готовься сейчас, штудируй классику.
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Надо вот что
Лапиньш написал 18.08.2024 13:14
Отправить для исследований одно дерево на Луну. Березка русскую. Ну а далее.. Ну вы все конечно сразу догадались с какой пользой. Повесить бандеровца фашиста КУЩА на Луне и на русской березе, которые бандеровцы все попилили из за ненависти ко всему русскому.
И перед казнью накормить принудительно кислыми русскими щами. Чтоб пропоносило посильнее. Це и будет дело. И навоз есть и фашиста нет.
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Есть идея
Кущ поддерживает написал 18.08.2024 12:03
Отправить всех кацапов на Луну. Тут тебе и прогресс, и возможность плевать на всю Землю с высоты, и новые открытия - как из Гелия-3 добывать самогон.
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