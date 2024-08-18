Маск грозит Штатам массовым голодом

Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил Илон Маск.

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты.

По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.

В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции.

Вообще угроза массового голода - это удар ниже пояса в американской политике. Американцы не должны голодать - это одна из основополагающих идей Америки вот уже более ста лет, хотя сто лет назад, во время Великой депрессии голодали, но об этом не вспоминают... Америка должна гарантировать американцам много доступной еды.

Собственно, программа Харрис и строится на этом - цены на еду должны быть доступны всем. Но главный миллиардер считает иначе: хотят есть - пусть платят! Это Америка.

А.Б.