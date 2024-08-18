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Московский листок

Маск грозит Штатам массовым голодом

Опубликовано 18.08.2024 в разделе комментариев 4

сша голод
Маск грозит Штатам массовым голодом

Жителей США ждет массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, заявил Илон Маск.

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты.

По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.

В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции.

Вообще угроза массового голода - это удар ниже пояса в американской политике. Американцы не должны голодать - это одна из основополагающих идей Америки вот уже более ста лет, хотя сто лет назад, во время Великой депрессии голодали, но об этом не вспоминают... Америка должна гарантировать американцам много доступной еды.

Собственно, программа Харрис и строится на этом - цены на еду должны быть доступны всем. Но главный миллиардер считает иначе: хотят есть - пусть платят! Это Америка.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:головне
Texs написал 18.08.2024 16:31
Маск опять нанюхался какой-то дряни. То-ли клея, то ли смердючих шкарпетки.
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раб Божий Сорин И.Л.-
Теребень кабацкая написал 18.08.2024 14:06
Тепленькие контейнеры.
Не благодарите.
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Голод это революция
Лапиньш написал 18.08.2024 13:27
Классовая сущность сидит и тютюкает тихонько в наемных работниках. При голоде она вырвется на волю и все сдержки и противрвесы как умничают шестерки импреалистов воров будут смяты революционно настроенными массами народа труда. Бояться сууки воровские ошеломляющего и ничем и ни кем не могучим остановить революционные массы отнимабщие у господ наворованное. Вот для чего и создана была партия КПРФ. Для отвлечения народа от воровской вертикали. За что и оплачивает вертикплт из кармана государства миллиардами партию КПРФ. Вот за что Зюганов миллиардер и звание у него сержант химвойск. В ща заслуги перед вертикалью ща обман трудового народа сегодня Зюганов не заслуженный сразу из сержантов полковник. Воевать он агитирует лихо, но не своих выебков. Малих эти подонки прячут надежно пол законами предательства трудового народа.
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Как бы хорошо я не относился к Харрис
Кущ сытый написал 18.08.2024 11:40
Но следует помнить уроки истории. Любое рукоблудие государства в экономике еще ни к чему хорошему не приводило. Никогда. Лучше бы она занялась монополистами. А насчет голода поржал. Там одной просрочкой можно всю Африку кормить.
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