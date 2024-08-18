Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов.
Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США - до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года.
США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн. Но он был первым, кто взорвал атомную бомбу...
А.Б.
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Считаешь себя умнее русских "простаков". написал 18.08.2024 17:12
Лапиньш написал 18.08.2024 16:24
Лапиньш написал 18.08.2024 16:15
О как, натюрлих написал 18.08.2024 16:13
По прибытии в Курск, он заявил, что будет молиться за победу России, и конкретно за Путина, Белоусова и других ответственных за войну российских чиновников.
РПЦ создала в Курской области оперативный штаб по поддержке армии.
Ранее в РПЦ заявили, что считают Путина борцом с Антихристом, а Россию страной-катехоном (то есть силой, спасающей мир от конца света). 1 июля Госдума провела круглый стол по борьбе с сатанизмом.
Лапиньш написал 18.08.2024 16:08
Конечном успели наверное не словами индийскими взять за нефть а каким то образом превратить во вражеские доллары и переправить их к врагам в страны НАТО где комфортно проживают давным давно воровские добиться и их воровские выемки. Это конечно
А. фон Кац написал 18.08.2024 13:45
Лапиньш написал 18.08.2024 13:40
Кущ несовместимый написал 18.08.2024 12:09