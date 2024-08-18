Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов.

Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США - до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года.

США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн. Но он был первым, кто взорвал атомную бомбу...

А.Б.