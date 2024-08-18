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Московский листок

Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня

Опубликовано 18.08.2024 в разделе комментариев 8

сша рф

Объем дефицита бюджета США за время президентства Джо Байдена стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов.

Барак Обама стал единственным американским лидером в этом столетии, который сумел по итогам своего президентства сократить дефицит бюджета США - до 2,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона у Джорджа Буша-младшего. А тот был последним президентом, при котором бюджет США получил годовой профицит - 130 миллиардов долларов по итогам 2001 года.

США находятся в состоянии хронического превышения расходов над доходами почти век, последний раз длительный период профицита был с 1920 по 1930 год. Единственным главой США после Второй мировой войны с профицитным бюджетом был Гарри Трумэн. Но он был первым, кто взорвал атомную бомбу...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
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Какой ты все-таки дурак, кац!
Считаешь себя умнее русских "простаков". написал 18.08.2024 17:12
Но на твою сатанинскую жидовскую хитрость есть и северная, арийская, русская хитрость. Ноль тебе поставят. И, еще. Не суди выше порнхаба. "Технарь" местечковый. Фон Браун как раз таки был менеджером. Как Королев похлебал баланду. И научился считать деньги. Представил Кеннеди четкое экономическое обоснование с учетом инфляции по годам, чем и впечатлил его. А инженером был Дорнбергер. Бывший пресс-секретарь концерна МИГ не даст соврать.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.-
Лапиньш написал 18.08.2024 16:24
Говорио Господь Бог не ври, не бесчинсвуй, умерт свою гордыню падла сатанинская. А они все врут и врут. Орут и шипят и пизздят. Они это скабеиза орастая сатанинская шваль и чурка лживая Симонян и вместе с ними норкины лицензии лицемерные и прочая хууетень орущая за миллионы в свои карманы. К как кончатся миллиона за гранью так и за орут за тех кто ис ласт миллионы и снимет с них санкции и раз блокирует им наворованное в странах врага НАТО. Это проститутки продадут и уже есть примеры. И не один. Не. А все таки жаль что нефть индусы не меняют на слонов. Уж мы бы их душили душили сказал полиграф Полиграфович Климушка чугункин который сегодня идиот двойник исполняющий роль раба галер .
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Re: Re: Не все так плохо
Лапиньш написал 18.08.2024 16:15
Дальтоник словами не взяли . Эх. Ехали бы по городу на слонах. А они хоботами душили всех воров налево и направо. И топтал бы в грязь их и конечно тротуарную плитку србянинскую хууетень. Ох бы мы их душили душили всю ночь и день. Как Полиграфыч безобидных кисок мяу. Так выпьем же за нашу победу. Сказал фашистам разведчик Кузнецов. И выпил три стакана водки кряду. Фашисты заподозрили в разведчике широкую русскую душу. Ведь только русский может кряду выпить три стакана водки и закусить занюхав рукавом. А какой нибудь подонок бандеровец хлюпик Кущ выпросит сто грамм у медсестер где он начальник трех санитарных автомобилей и свалится под куст пьяным в стельку. Не будите меня говорит.
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раб Божий Сорин И.Л.-
О как, натюрлих написал 18.08.2024 16:13
РПЦ считает вторжением сатанистов действия украинской армии в Курской области, об этом, как сообщила Sota, заявил ставропольский митрополит Кирилл, возглавляющий Военный отдел Московского патриархата.
По прибытии в Курск, он заявил, что будет молиться за победу России, и конкретно за Путина, Белоусова и других ответственных за войну российских чиновников.
РПЦ создала в Курской области оперативный штаб по поддержке армии.
Ранее в РПЦ заявили, что считают Путина борцом с Антихристом, а Россию страной-катехоном (то есть силой, спасающей мир от конца света). 1 июля Госдума провела круглый стол по борьбе с сатанизмом.
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Re: Не все так плохо
Лапиньш написал 18.08.2024 16:08
Ну да. Идиот двойник Василич бравые швейк морской пехотинец, от которого скоро избавятся и его сотрут НКВД в пыль да и свалив все неудачи на него. С мертвого спроса нет. Но вначале раскрутят по полной чурка тураянского и его прлельничкоа воров армии и свяжут это с валдайским дедом из холодильника.
Конечном успели наверное не словами индийскими взять за нефть а каким то образом превратить во вражеские доллары и переправить их к врагам в страны НАТО где комфортно проживают давным давно воровские добиться и их воровские выемки. Это конечно
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Не все так плохо
А. фон Кац написал 18.08.2024 13:45
В Индии тоже было слишком много ничем не обеспеченных рупий. Но далеко на севере жил один дебильный дед, которой стал продавать за эти фантики индусам нефть. Пиндосы тоже что-нибудь придумают. Дедушка-то никуда не делся.
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Да хууй вам всем и все тут
Лапиньш написал 18.08.2024 13:40
Они и так хорошо запускают зеленые ничем не обеспеченные бумажки. Доллары. Сталин не поддержал бред вудскую конференцию и не отказался от золотой унции. И 1 доллар стоил 52 копейки. И закупались успешно все что нужно было для народного советского хозяйства из техники капиталистического мира. И продавали все. Ибо советское народное хозяйство работало на человека труда и на его повышение благосостояния. Трудящиеся получали бесплатно квартиры и медобсоуживание, ездили по путевка на курорты . Дети трудящихся в артеки и пионерские лагеря. В стране советов было все необходимое для творческой работы и образования. И только кущи сраные бандеровцы мечтали разрушить советский строй вместе с ворами социализма и насадить господ воров которые почему то называют себя элитой. И теперь в развязанной гражданской войне шныри воров Кущи лебедя перед своими воросскими хозяйчиками. Не понимая что и вся Украина уже продана и ворам империалистам Запада и даже РФ за горами и долги за поставленной старое вооружение.
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Дефицит бюджета в стране, которая печатает доллары - это смешно
Кущ несовместимый написал 18.08.2024 12:09
Америку будут спасать всем миром. Ведь никто не хочет, чтобы американцы запустили печатный станок.
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