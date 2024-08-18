Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов

Он составил 5,227 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР.

Китай за первые семь месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 2,028 миллиарда долларов, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 3,198 миллиарда долларов - рост в годовом выражении составил 6,5%.

Товарооборот Китая и России за полгода вырос всего на 1,8 процента, до 116,87 млрд долларов.

В процентном выражении скромно, а в натуральном - в 20 с лишним раз больше! Так что делать выводы о коварстве Китая несколько рановато. Однако надо помнить - там, где есть выгода, все слова о вечной дружбе мало, чего стоят.

Лучше задаться вопросом, как украинская кукуруза попадает в Китай? Не под маркой ли "зерновой сделки" для прокорма голодающих африканцев?

А.Б.