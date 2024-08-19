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Московский листок

Хроники реновации. Семью в 12 человек в однокомнатную квартиру?

Опубликовано 19.08.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Хроники реновации. Семью в 12 человек в однокомнатную квартиру?

16 августа 2024 года мы (съёмочная группа Рабочего Компаса, помощник депутата Михайлова от КПРФ Артём Морозов) сидим по адресу Каширское шоссе д. 11 корп. 2 и ждём приставов.

Семью, живущую в этом доме 30 лет (сначала который был оформлен как общежитие, потом как коммунальная квартира) в течение долгого времени не ставили на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Причина — семья большая, то кто-нибудь из детей женится, то, наоборот, разведётся. И то и другое действие Департамент городского имущества (до этого Департамент жилищной политики) считает намеренным ухудшением жилищных условий и в течение 5 лет не ставит на учёт.

Чисто теоретически такой «контроль семьи» является незаконным и может быть опротестован через суд.

Чисто практически достаточно долго жильцы об этом (возможности опротестовать через суд) не знали.

И вот дом попал под реновацию. А жильцы, наконец, через суд (Пресненский) доказали своё право состоять на учёте нуждающихся.. Суд апелляционной инстанции это решение подтвердил. Теперь по реновации им обязаны были выделить жильё по нормам предоставления, то есть, 18 квадратов на человека. (Отметим что за время судебных слушаний успел родиться 12-й член семьи)

Вместо этого ДГИ пробил через суд (Симоновский) другое решение. Семью из 12 человек ДГИ собирается переселить из бывшего общежития в однокомнатную (!) квартиру. Сами понимаете, сколько тогда площади получится на каждого. Примерно 3 квадратных метра. Спасибо, что не два. Причём, в судебном решении было написано о его немедленном исполнении, но вот чем мотивирована такая срочность (нарушающая право на обжалование) не прописано.

Было срочно начато исполнительное производство. Кстати, по административному законодательству постановления судебного пристава-исполнителя может быть оспорено. Но время на оспаривание тоже не дали.

И вот приставы пришли, началось долгое общение их с жильцами (отказывающимися выселяться), представителем жильцов Антониной Николаевной Кучиной и помощником депутата от КПРФ Артёмом Морозовым. В итоге приставы удалились, заявив жильцам, что за отказ выселиться на них (жильцов) будут составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Наша редакция следит за дальнейшим развитием событий.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Indep написал 19.08.2024 09:57
А чего эти плебеи делают в масквабаде? Зараз в курдской области много брошенного кацапами жилья.
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