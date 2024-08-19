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Московский листок

Тень не знает своего места

Опубликовано 19.08.2024 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Тень не знает своего места

До выборов в Москве совсем чуть-чуть, такое впечатление, что и нет никакой избирательной кампании - ни митингов и пикетов, ни окленных листовками сверху до ниху подъездов, ни кричащей рекламы в стиле "Выбери меня!"

Такой выборной кампании давно не было, примерно с конца 1980-х, когда "голосуй за единый блок коммунистов и беспартийных". Так единым блоком, не меняя единого, одного на всех, выражения на лица, и проходили в Моссовет и районные советы. Через пять лет лица менялись, а выражение оставалось прежним.

Первые альтернативные выборы в Моссовет и районные советы Москвы резко поменяли всю политическую культуру - казалось, навсегда... 35 лет прошло.

Некоторые лица той избирательной кампании 1989 года не забылись до сих пор: Станкевич, Гавриил Попов, Гончар... А всего-то было отведено тому Моссовету 2,5 года, когда власть поменялась под грохот танков.

А в Питере в то же время возникала фигура Собчака, а в его тени - сами знаете кого... А потом тень сама заняла место своего хозяина, как в пьесе Шварца. И некому оказалось сказать магическое заклинание: "Тень, знай свое место!" Все сами оказались в его тени...

Но политическая культура не меняется так быстро, хотя избранный на альтернативной основе первый состав новообразованной Московской городской думы оказался, по-сути, однопартийным. Но уже не "единым блоком коммунистов и беспартийных", а единым блоком демократов... и демократов.

Именно с тех, уже былинных времен началась и карьера Андрея Гребенника, впервые ставшем муниципальным депутатом в конце 90-х. И как-то уже больше четверти века его политическая карьера происходит на северо-западе Москвы.

Когда он стал главой первого оппозиционного муниципального совета в Щукино. Заметим, на основе почти невероятной коалиции КПРФ и "Яблока".

В то время Мосгордума уже постепенно двигалась к тому межеумочному состоянию, в котором пребывает и сегодня. А в районах еще теплилась жизнь. В Щукино ее согревал Гребенник.

От предстоящих выборов в МГД трудно ждать революционных результатов. Во-первых, на этапе выдвижения как-то исчезли все оппозиционные депутаты, о которых было слышно в уходящем созыве. Не перечисляю пофамильно, поскольку часть из них уже иноагенты и даже в розыске.

Но даже вполне лояльных, но слишком заметных, тоже не выдвинули. Как не выдвинули по тем же причинам множество известных в своих районах местных политических активистов. "Не надо".

Встречаешь, бывает, "на районе" - взгляд потухший, молчат... А что говорить, когда нечего говорить?

Зато тех, "кого надо" рекламируют на каждом углу аж с Нового года. Не очень законно? Да что вы, они же сами - закон!

Ну и электронное голосование на десерт, для тех, кто уже почти прошел весь квест с выборами - получите!

Я вам скажу честно - в этом сезоне революции не будет.

Но хоть кого-то можно в Мосгордуму протащить, чтобы хоть чей-то голос был слышен. Ну не голос, а хотя бы полголоса...

 



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