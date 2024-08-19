«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российским войскам даже удалось отбить несколько населённых пунктов», — рассказал для РТ оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда.

Я правильно понял, российская армия ведет оборонительные бои против украинских террористов в Курской области? С 6 августа.

Я не комментирую боевые действия СВО. Но тут, кажется, речь о сугубо российской территории, на которую, если верить НГШ, напали террористы?

Или произошла ошибка с идентификацией тех, кто напал? Напали не террорситы, а несколько бригад регулярной украинской армии, просто российским военным пришолось потратить много времени, чтобы понять, кто перед ними?

И далее - продвижение противника остановлено, так? То есть враг не разгромлен, не отброшен, а просто остановлено его продвижение, которого поначалу тоже "не заметили"?

А.Б.