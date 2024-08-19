Кто обороняется?

«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российским войскам даже удалось отбить несколько населённых пунктов», — рассказал для РТ оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда.
Я правильно понял, российская армия ведет оборонительные бои против украинских террористов в Курской области? С 6 августа.
Я не комментирую боевые действия СВО. Но тут, кажется, речь о сугубо российской территории, на которую, если верить НГШ, напали террористы?
Или произошла ошибка с идентификацией тех, кто напал? Напали не террорситы, а несколько бригад регулярной украинской армии, просто российским военным пришолось потратить много времени, чтобы понять, кто перед ними?
И далее - продвижение противника остановлено, так? То есть враг не разгромлен, не отброшен, а просто остановлено его продвижение, которого поначалу тоже "не заметили"?
А.Б.
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The Wall Street Journal написал 19.08.2024 14:57
По его словам, таким образом Вашингтон пытается избежать обвинений в причастности к операции Вооруженных сил Украины в Курской области.
https://www.wsj.com/world/behind-ukraines-russia-invasion-secrecy-speed-and-electronic-jamming-188fc
тебе, меня, не , перевоспитать написал 19.08.2024 14:57
Тупому хохлоеду написал 19.08.2024 14:38
Не нужно лишний раз напоминать.
Кущ наступает написал 19.08.2024 14:19
Neit написал 19.08.2024 13:20
Лапиньш написал 19.08.2024 13:18
Ипсо!
А. фон Кац написал 19.08.2024 12:02
Лапиньш написал 19.08.2024 11:36