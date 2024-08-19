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Московский листок

Кто обороняется?

Опубликовано 19.08.2024 в разделе комментариев 8

украина европа война киев
Кто обороняется?

«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российским войскам даже удалось отбить несколько населённых пунктов», — рассказал для РТ оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда. 

Я правильно понял, российская армия ведет оборонительные бои против украинских террористов в Курской области? С 6 августа. 

Я не комментирую боевые действия СВО. Но тут, кажется, речь о сугубо российской территории, на которую, если верить НГШ, напали террористы? 

Или произошла ошибка с идентификацией тех, кто напал? Напали не террорситы, а несколько бригад регулярной украинской армии, просто российским военным пришолось потратить много времени, чтобы понять, кто перед ними? 

И далее - продвижение противника остановлено, так? То есть враг не разгромлен, не отброшен, а просто остановлено его продвижение, которого поначалу тоже "не заметили"?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
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раб Божий Сорин И.Л.-Стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
The Wall Street Journal написал 19.08.2024 14:57
США отказываются предоставлять Украине разведданные по целям в России. Об этом изданию "The Wall Street Journal" рассказал высокопоставленный американский чиновник.
По его словам, таким образом Вашингтон пытается избежать обвинений в причастности к операции Вооруженных сил Украины в Курской области.
https://www.wsj.com/world/behind-ukraines-russia-invasion-secrecy-speed-and-electronic-jamming-188fcc22?mod=hp_lead_pos9
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раб Божий Сорин И.Л.-
тебе, меня, не , перевоспитать написал 19.08.2024 14:57
и каждая война страшная, а война в российском стиле - уродливая. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению отдается предпочтение над захватом. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий
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Re:Re:головне
Тупому хохлоеду написал 19.08.2024 14:38
Мы и так знаем,что тупые,глухие и слепые в данном случае майданутые на всю голову хохляки.
Не нужно лишний раз напоминать.
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Кто обороняется?
Кущ наступает написал 19.08.2024 14:19
Тут есть более насущный вопрос - кто наступает? Лапти Алладина заявил, что это поляки-негры, есть еще мнение, что это американские морские котики в вышиванках, а вот Димон Алкогольевич лично видел зеленых чертей с вилами
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Re:головне
Neit написал 19.08.2024 13:20
Просто кацапы вконец изолгались. У каждого свой набор понятий, терминов и синонимов. Вследствие этого происходит коммуникация слепого с глухим. А также немого с тупым. Поэтому, лучше всего исключить кацапскую мoвy из информационного потока взaгaли. Пусть сами варятся в своих дезинформационных испpaжнениях.
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Re: Re: кто
Лапиньш написал 19.08.2024 13:18
Кто -кто .
Ипсо!
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Re:
А. фон Кац написал 19.08.2024 12:02
Украинская сторона сообщала, что в плен берут целыми ротами, общее число пленных превышает 2500. Российская сторона утром заявила о захвате в плен целой бригады ВСУ. Если все друг друга в плен взяли, кто воюет?
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Но мы им покажем кузькину иать
Лапиньш написал 19.08.2024 11:36
Наступ со знаком минус. Добрая воля. Передислокация. Перегруппировка. Враги бегут. Не туда.
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