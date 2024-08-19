Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Американские журналисты в Судже

Опубликовано 19.08.2024 в разделе комментариев 8

украина европа война киев
Американские журналисты в Судже

Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ.

Ну, хорошо, что не с лейкой блокнотом, а то и с пулеметом...

"(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", — говорится в материале.

Издание утверждает, что его журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

Много вопросов, и главный - чья Суджа?

Если российская, то что там делают граждане США с журналистскими удостоверениями? Или теперь это можно?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Re:Кущ не спрашивает написал 19.08.2024 14:52
Кущ исторический написал 19.08.2024 15:24
Обожаю исторические факты. Давай с подробностями. Даты, события, документы...
Ответить
Re:Кущ не спрашивает написал 19.08.2024 14:52
Дык тебя еще и зомбоящик застваляют смотреть?-) написал 19.08.2024 15:13
А я в отличие от тебя не смотрю зомбоящик
То,что Крым русский-это исторический факт.
Ответить
Re: Re: чья Суджа?
Кущ не спрашивает написал 19.08.2024 14:52
Я не у телевизора спрашивал
Ответить
Re: чья Суджа?
Российский разумеется написал 19.08.2024 14:34
Крым был,есть и навсегда останется российским.
И это даже не будет обсуждаться при капитуляции Хохлорейха.
И Суджу вернем.
И даст Бог и Харьков с Одессой.
Ответить
Re: чья Суджа?
Кущ спрашивает написал 19.08.2024 14:08
А чей Крым?
Ответить
Re: Re: чья Суджа?
Лапишьш написал 19.08.2024 13:16
Вот именно.
Ответить
Re:головне
Ret написал 19.08.2024 12:59
Хай москалi всираються до нестями.
Ответить
Re: чья Суджа?
А. фон Кац написал 19.08.2024 11:51
Какая разница чья Суджа? Была российская - газораспределительная станция работала, качала газ в Гейропу. Стала украинская - станция продолжает работу, газ качают туда же. Газпром утверждает, даже объемы прокачки выросли.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
11.08.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мигранты будут жить в РФ бобылями (5)
Американские журналисты в Судже (8)
Кто обороняется? (8)
Тень не знает своего места (3)
Хроники реновации. Семью в 12 человек в однокомнатную квартиру? (2)
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов (6)
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня (15)
Маск грозит Штатам массовым голодом (15)
Готовится промышленное освоение Луны (8)
Италия ведет информационную войну на стороне Украины (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Маразм крепчал
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня. Часть Пятая. Сменить приоритеты финансовой политики!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чья Суджа?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Тень не знает своего места
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Люди Луну осваивают. А мы с Украиной пленными меняемся...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss