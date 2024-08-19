Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ.

Ну, хорошо, что не с лейкой блокнотом, а то и с пулеметом...

"(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", — говорится в материале.

Издание утверждает, что его журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

Много вопросов, и главный - чья Суджа?

Если российская, то что там делают граждане США с журналистскими удостоверениями? Или теперь это можно?

А.Б.