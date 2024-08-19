Американские журналисты в Судже

Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ.
Ну, хорошо, что не с лейкой блокнотом, а то и с пулеметом...
"(Журналисты) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", — говорится в материале.
Издание утверждает, что его журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.
Много вопросов, и главный - чья Суджа?
Если российская, то что там делают граждане США с журналистскими удостоверениями? Или теперь это можно?
А.Б.
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Кущ исторический написал 19.08.2024 15:24
Дык тебя еще и зомбоящик застваляют смотреть?-) написал 19.08.2024 15:13
То,что Крым русский-это исторический факт.
Кущ не спрашивает написал 19.08.2024 14:52
Российский разумеется написал 19.08.2024 14:34
И это даже не будет обсуждаться при капитуляции Хохлорейха.
И Суджу вернем.
И даст Бог и Харьков с Одессой.
Кущ спрашивает написал 19.08.2024 14:08
Лапишьш написал 19.08.2024 13:16
Ret написал 19.08.2024 12:59
А. фон Кац написал 19.08.2024 11:51