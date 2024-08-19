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Московский листок

Мигранты будут жить в РФ бобылями

Опубликовано 19.08.2024 в разделе комментариев 5

рабочие капитализм
Мигранты будут жить в РФ бобылями

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.

Законопроектом подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.

Как отмечают авторы законопроекта, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

В общем, логично. Но всегда есть разные вопросы. Например, дворник Бахром, гражданин совершенно другой республики, имеет постоянную работу в РФ. Это на много лет. Ему что, уходить из семьи, заводить в России другую? Как ему быть?

Или вот наша консьержка, гражданка Узбекистана. У нее есть маленький ребенок, это ее семья. Она привезла его с собой. Дома ему жить особо не с кем, а с мамой по-любому лучше. И что теперь? Высылать обоих на родину, выслать одного ребенка, поместить ребенка в детдом?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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А еще
Кущ экономист написал 19.08.2024 15:32
Мигрант будет отсылать деньги домой, а не тратить на свою семью в кацапстане
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раб Божий Сорин И.Л.- в Киеве предрекли потерю важного союзника
это уменьшение поддержки от ФРГ написал 19.08.2024 15:05
Уменьшение военной помощи Украине со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника. Данное опасение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Он заявил, что на 2025 год Берлин сократил программу поддержки Украины в два раза с 8 миллиардов до 4.
"То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам",возмутился Соскин.
Как утверждает эксперт, основная вина лежит на нелегитимном президенте Украины Владимире Зеленском, чья политика не устраивает руководство ФРГ.
"Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста",заключил он.
Ранее стало известно, что Германии придется ограничить военную помощь Киеву, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Причиной названы меры жесткой экономии со стороны канцелярии и министерства финансов ФРГ.
-
https://www.youtube.com/watch?v=LL5XC_AQSmk
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EdwinhoupT
EdwinhoupT написал 19.08.2024 14:28
upgrades. Moreover, these companies watch adjustment in associated with Google
http://www.schmtt.org/our-placements/ - <a href="https://gotwebsite1.com/chandler-seo/">A Total Manual to Grasping Natural Search Effects in 2023</a> 07_502b
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Re:головне
Cicero написал 19.08.2024 12:50
А кто сказал такую глупость? Что надо исполнять кацапские законы. К каждому "нарушителю" мусора не прикрепишь.
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(без названия)
711 написал 19.08.2024 12:44
в бар со своей выпивкой тоже не ходят.
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