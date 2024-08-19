Мигранты будут жить в РФ бобылями

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.

Законопроектом подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.

Как отмечают авторы законопроекта, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

В общем, логично. Но всегда есть разные вопросы. Например, дворник Бахром, гражданин совершенно другой республики, имеет постоянную работу в РФ. Это на много лет. Ему что, уходить из семьи, заводить в России другую? Как ему быть?

Или вот наша консьержка, гражданка Узбекистана. У нее есть маленький ребенок, это ее семья. Она привезла его с собой. Дома ему жить особо не с кем, а с мамой по-любому лучше. И что теперь? Высылать обоих на родину, выслать одного ребенка, поместить ребенка в детдом?

А.Б.