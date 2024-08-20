Все мы "лимита поганая"

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, можно сказать, публичный интерфейс "партии власти", перед выборами в Мосгордуму преподнесла шикарнейший подарок всей оппозиции, и парламентской, и непарламентской.

В интервью изданию Sport24 она сказала: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается Третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Если учесть, что в 90-х практически всех коренных москвичей из центра отселили в разные "сукино-бякино", чтобы из их коммуналок наделать хором для новых хозяев жизни, то оскорбиться могут буквально все. Даже те, кто переехал в Бирюлево из дальних гребеней - они б с удовольствием поселились на Тверской, но откуда ж денежки...

Особенно приятно должно быть ее избирателям по округу № 118 (Дмитровский – Московская область).

Ну и насчет московской пенсии прошлась очень кстати - именно Роднина голосовала, как и почти вся кк партия, за увеличение пенсионного возраста. А заодно и за запрет индексировать пенсию работающим пенсионерам, таким как я, например. Так что живу за Третьим кольцом, московскую пенсию не получаю и фигурное катание, честно говорпя, не люблю...

Когда пойдете на выборы в сентябре, подумайте об этом. Как к вам на самом деле относятся ваши избранники из "Единой России".