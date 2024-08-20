Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Все мы "лимита поганая"

Опубликовано 20.08.2024 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Все мы "лимита поганая"

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, можно сказать, публичный интерфейс "партии власти", перед выборами в Мосгордуму преподнесла шикарнейший подарок всей оппозиции, и парламентской, и непарламентской.

В интервью изданию Sport24 она сказала: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается Третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Если учесть, что в 90-х практически всех коренных москвичей из центра отселили в разные "сукино-бякино", чтобы из их коммуналок наделать хором для новых хозяев жизни, то оскорбиться могут буквально все. Даже те, кто переехал в Бирюлево из дальних гребеней - они б с удовольствием поселились на Тверской, но откуда ж денежки...

Особенно приятно должно быть ее избирателям по округу № 118 (Дмитровский – Московская область).

Ну и насчет московской пенсии прошлась очень кстати - именно Роднина голосовала, как и почти вся кк партия, за увеличение пенсионного возраста. А заодно и за запрет индексировать пенсию работающим пенсионерам, таким как я, например. Так что живу за Третьим кольцом, московскую пенсию не получаю и фигурное катание, честно говорпя, не люблю...

Когда пойдете на выборы в сентябре, подумайте об этом. Как к вам на самом деле относятся ваши избранники из "Единой России".



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Buti написал 20.08.2024 12:45
Господь сказал: если Я найду в кацапском городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам же сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять праведников? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
Ответить
(без названия)
711 написал 20.08.2024 11:49
Я как коренная москвичка могу сказать
.
как то Роднина обгавкала некую блогершу так что та сраться и блевать начала от нервного потрясения. так что да - сказать может.
Ответить
(без названия)
Киса написал 20.08.2024 11:49
Лицо перестроечной национальности не может считаться коренным в России или Москве. У них есть своя страна, и туда они тоже пришли. Спорт-не работа, и в Думе ей делать нечего.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
11.08.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Все мы "лимита поганая" (3)
Мигранты будут жить в РФ бобылями (13)
Американские журналисты в Судже (13)
Кто обороняется? (15)
Тень не знает своего места (17)
Хроники реновации. Семью в 12 человек в однокомнатную квартиру? (3)
Товарооборот Китая и Украины в 2024 году вырос на 18 процентов (6)
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня (15)
Маск грозит Штатам массовым голодом (16)
Готовится промышленное освоение Луны (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Немецкие чиновники и стесняются дедов-нацистов, и гордятся ими
Дарья Митина Дарья Митина: Нью-Йорк наш!!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Умному комфортно работать с идиотом или Почему Китай заинтересован в России
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Лукашенко сообщил о достижении главной цели СВО
Михаил Делягин Михаил Делягин: В мире нет новых антибиотиков к чему ведёт распад глобального рынка
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss