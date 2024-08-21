Закон о такси не работает и нуждается в срочной коррекции

Об этом написал премьеру Мишустину в открытом письме глава "Объединения самозанятых России" И. Жмакин.

В нынешнем виде закон о такси выгоден только мигрантам, а не российским гражданам. Сейчас в России существуют параллельно две несовместимые друг с другом модели работы такси. Это таксопарки, сдающие автомобили в аренду, они более всего удобны мигрантам.

И есть самозанятые российские граждане с личными автомобилями. Закон о такси уравнял в обязанностях эти две экономически неравные модели.

Как итог: из более чем 600 тысяч официально зарегистрированных самозанятых, указавших в качестве основного вида деятельности работу в такси, только 20 тысяч получили разрешение. А более миллиона россиян по-прежнему работают полностью в "серой" зоне.

75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Сегодня оно есть только у 25% водителей, в основном из Москвы.



