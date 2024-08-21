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Московский листок

Закон о такси не работает и нуждается в срочной коррекции

Опубликовано 21.08.2024 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Закон о такси не работает и нуждается в срочной коррекции

Об этом написал премьеру Мишустину в открытом письме глава "Объединения самозанятых России" И. Жмакин.

В нынешнем виде закон о такси выгоден только мигрантам, а не российским гражданам. Сейчас в России существуют параллельно две несовместимые друг с другом модели работы такси. Это таксопарки, сдающие автомобили в аренду, они более всего удобны мигрантам.

И есть самозанятые российские граждане с личными автомобилями. Закон о такси уравнял в обязанностях эти две экономически неравные модели.

Как итог: из более чем 600 тысяч официально зарегистрированных самозанятых, указавших в качестве основного вида деятельности работу в такси, только 20 тысяч получили разрешение. А более миллиона россиян по-прежнему работают полностью в "серой" зоне.

75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Сегодня оно есть только у 25% водителей, в основном из Москвы.




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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
А. фон Кац написал 21.08.2024 11:14
Снова Баранов разгоняет волну национализма. Если мигранты работают в парках, это вовсе не значит, что парки принадлежат мигрантам. Естественно, хозяевам парков легче эксплуатировать мигрантов. Одна из последних крупных аварий с участием мигрантов была вызвана тем, что водитель-мигрант работал третью смену за сутки без сна.
Работа мигрантов полностью под контролем "силовиков". Хозяева и чиновники (часто это одно и тоже) выжимают из них все соки. А журналисты типа Баранова спешат внушить населению, что все беды от "нацменов", чтобы переключить народное недовольство с капиталистов-кровопийц.
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раб Божий Сорин И.Л.-
простатит. Очень болезненным оказался. ВсЁ написал 21.08.2024 10:54
время проведенное в такси вызывает простатит, так пусть болеют не наши, а наши освобождаются для освобождения курськой волости.
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