А, собственно, зачем ее комментарии?

Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group "засветились" в Курской области среди формирований ВСУ, с оружием и знаками различия.

Мы же не просим комментариев у насильника, взятого за задницу во время акта? Обычно в таких случаях и суду все ясно...

Но с американскими наемниками до суда пока не дошло, есть только доказательства присуствия. Ну и зачем нам нужны комментарии наемных убийц?

Пусть Государственный департамент США теперь объясняет, с какой стати граждане США организованно вступили в войну против России на ее территории? Тоже могут отказаться от комментариев. Но это уже повод к высылке посла, закрытию посольства и объявления войны. И, кстати, превенитвному аресту всех граждан США на территории РФ как потенциальных агентов.

В ответ могут арестовать наших, их проблемы...

А.Б.