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Московский листок

Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях на Украине

Опубликовано 21.08.2024 в разделе комментариев 1

сша война рф
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях на Украине

А, собственно, зачем ее комментарии?

Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group "засветились" в Курской области среди формирований ВСУ, с оружием и знаками различия.

Мы же не просим комментариев у насильника, взятого за задницу во время акта? Обычно в таких случаях и суду все ясно...

Но с американскими наемниками до суда пока не дошло, есть только доказательства присуствия. Ну и зачем нам нужны комментарии наемных убийц?

Пусть Государственный департамент США теперь объясняет, с какой стати граждане США организованно вступили в войну против России на ее территории? Тоже могут отказаться от комментариев. Но это уже повод к высылке посла, закрытию посольства и объявления войны. И, кстати, превенитвному аресту всех граждан США на территории РФ как потенциальных агентов.

В ответ могут арестовать наших, их проблемы...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
А. фон Кац написал 21.08.2024 11:22
Что характерно, гражданина РФ Баранова не интересует, на каких основаниях в составах ЧВК в "зоне СВО" находятся граждане РФ, ему подавай объяснительные от иностранцев.
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