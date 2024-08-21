Медведев высказался против мира

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область переговоры стали невозможны до полного разгрома противника.

По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность попасть в «переговорный капкан», а именно — ранние ненужные переговоры о мире, которые могло бы навязать Киеву международное сообщество. У такого развития событий были «неясные перспективы и последствия». Однако после нападения на Курскую область «все встало на свои места».

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал зампред Совбеза РФ.

Ну что ж, война до победного конца, так до победного... Что-то знакомое, не правда ли?

А.Б.