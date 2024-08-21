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Московский листок

Медведев высказался против мира

Опубликовано 21.08.2024 в разделе комментариев 1

Медведев высказался против мира

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область переговоры стали невозможны до полного разгрома противника.

По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность попасть в «переговорный капкан», а именно — ранние ненужные переговоры о мире, которые могло бы навязать Киеву международное сообщество. У такого развития событий были «неясные перспективы и последствия». Однако после нападения на Курскую область «все встало на свои места».

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — написал зампред Совбеза РФ.

Ну что ж, война до победного конца, так до победного... Что-то знакомое, не правда ли?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
какой же конец, я люблю про это
и про то, и про белое написал 21.08.2024 11:18
На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
По танку вдарила болванка.
Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Вот-вот рванет боекомплект.
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.
Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернется.
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Смахнет слезу старик-отец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,
И ей он больше не жених.
Ваш Сорин. Поджидок.
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