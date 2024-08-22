Уничтожить всё...

Долетевшим до Мурманской области украинским дроном был A22 Foxbat, беспилотник имеет максимальную дальность полета свыше 2000 километров. Речь идет о переоборудованной версии легкомоторного самолета, приспособленной под выполнение задач БПЛА дальнего действия. Предварительным местом пуска дрона там назвали Черниговскую область, расстояние от границ которой до места уничтожения А22 составляет около 1800 километров.

По предварительным данным, целью дрона был аэродром «Оленья», на котором размещены российские стратегические бомбардировщики.

Это, собственно, самое важное - украинские БПЛА дальнего радиуса действия уже не в первый раз атакуют базы Стратегических ядерных сил. Прекрасно при этом сознавая, что Дальняя авиация не участвует во фронтовых операциях, и тратить силы и средства на нанесение ударов по ее базам вроде бы нецелесообразно, если ограничиваться целями и задачами текущих бевых действий.

Но удары по СЯС явным образом смещают ядерное равновесие в мире - в пользу стран, активно вовлеченных в конфликт опосредованно - США, Англии, Франции.

Ответ России может быть слабым - просто производить новые дальние бомбардировщики на замену поврежденным. Но это недешево, к тому же требует долгих согласительных процедур с вероятным противником, допуском его инспекторов на базы ДА для оценки ущерба и согласования новых ЛА на замену.

Это все равно, как если бы после каждого налета Люфтваффе британцы допускали на свои аэродромы инспекторов Геринга...

Более сильный вариант - снабжение соответствующей ударной техникой непримиримых борцов с империализмом, вроде хуситов или тех же палестинцев - тогда будем иметь симметричные удары по объектам НАТО в Южной Европе, типа базы в Авиано в Италии или Инжирлик в Турции. Но это неизбежно и сильно приблизит начало ядерной войны...

А.Б.