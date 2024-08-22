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Московский листок

Камалу Харрис могут снять с президентской гонки

Опубликовано 22.08.2024 в разделе комментариев 1

сша рф
Камалу Харрис могут снять с президентской гонки

В интернете появилось свидетельство о рождении кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис.

Согласно документу, вице-президент США родилась на Ямайке. Это означает, что по закону Соединенных Штатов, Харрис не может стать главой государства: будущий лидер либо должен быть рожден на территории США, либо его родители должны обладать американским гражданством.

Свидетельство было обнаружено в одной из ямайских больниц, расположенной в том же регионе, где проживал отец Харрис.

Ранее сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама появился на свет 4 августа 1961 года не в роддоме одного из гавайских островов, как он заявлял, а в Береговой больнице в кенийском городе Момбаса, документ опубликовал брат бывшего президента Малик Обама.

Но Обаму лишать президентского титула поздновато, а вот с Камалой - вопрос открытый. Ну и некоторую часть симпатий избирателей она может потерять. Но может и приобрести другую часть...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Figa написал 22.08.2024 11:55
А у трупина была девичья фамилия Привалов.А его мамку звали Вера Марковна Путина. И что в этом такого?
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
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