Камалу Харрис могут снять с президентской гонки

В интернете появилось свидетельство о рождении кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис.
Согласно документу, вице-президент США родилась на Ямайке. Это означает, что по закону Соединенных Штатов, Харрис не может стать главой государства: будущий лидер либо должен быть рожден на территории США, либо его родители должны обладать американским гражданством.
Свидетельство было обнаружено в одной из ямайских больниц, расположенной в том же регионе, где проживал отец Харрис.
Ранее сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама появился на свет 4 августа 1961 года не в роддоме одного из гавайских островов, как он заявлял, а в Береговой больнице в кенийском городе Момбаса, документ опубликовал брат бывшего президента Малик Обама.
Но Обаму лишать президентского титула поздновато, а вот с Камалой - вопрос открытый. Ну и некоторую часть симпатий избирателей она может потерять. Но может и приобрести другую часть...
А.Б.
|
|
Figa написал 22.08.2024 11:55
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!